Что приготовить на Благовещение 2023 — большое меню для тех, кто постится

Стол будет вкусным и праздничным, но постным, без мяса, яиц и молока

Уже в эту субботу, 25 марта, по григорианскому и новоюлианскому календарю верующие будут отмечать великий праздник Благовещения. А уже в пятницу, 7 апреля, праздник придет к тем верующим, кто следует юлианскому календарю. Даты выпадают на период Великого поста, строжайшего и продолжительного во всем году, поэтому питание будет особенным в этот день.

Новини.LIVE предлагает праздничное меню на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023. Эти блюда порадуют как близких, так и гостей, а главное ни одно из запретов поста не будет нарушено.

Представляем вам меню на Благовещение, состоящее из:

холодного блюда;

горячей закуски;

первого блюда;

второго блюда;

гарнира;

десерта;

напитка.

Рецепт постного салата из молодой капусты

Ингредиенты:

капуста — 400 г;

морковь — одна средняя;

болгарский перец — 100 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и перец по своему вкусу.

Как готовить:

1. Овощи хорошо помыть. Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую тарелку, слегка помять руками, чтобы она выпустила сок.

2. Морковь натереть на терке и добавить в капусту.

3. Болгарский порезать соломкой.

4. Добавить масло, сок лимона, соль и перец. Смешайте все ингредиенты салата.

5. По желанию можно добавить свежий огурец.

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Рецепт постной закуски — картофельные шарики с грибами

Понадобится:

картофель — 10 шт.

мука — 1 стакан (300 г);

масло — 0,5 стакана (125 мл);

панировочные сухари — 150 г;

грибы — 100 г;

лук — 1 шт.;

специи — по своему вкусу.

Приготовление:

1. Помойте, почистите и натрите сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавь муку, соль и специи. Хорошо размешайте и сформируйте шарики.

2. Для грибной начинки промойте, почистите и отварите грибы. Мелко нашинкуйте и обжарьте вместе с луком.

3. Добавьте начинку в картофельные шарики.

4. Запанируйте их в муке с сухарями. Обжарьте минуту на сковороде.

5. Далее картофельные шарики запекайте в духовке при 180°C около часа.

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Как приготовить рыбный суп с чечевицей — рецепт

Что понадобится:

рыба — 300 г;

чечевица — 50 г;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

лимон — по своему вкусу;

картофель — 3 шт;

помидор — 1 шт;

соль, перец, укроп, петрушка, кинза — по своему вкусу.

Готовим пошагово:

1. Рыбу, картофель, лук и помидоры вымыть, очистить и нарезать кубиками.

2. Картофель, рыбу и чечевицу выложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.

3. В течение 20 минут проварить, посолить и перемешать.

4. На сковороде обжарить лук, морковь и помидор.

5. Добавить в суп, проварить 10-15 минут, затем добавить специи или соль, перемешать.

6. За 2 минуты до окончания приготовления блюда добавить измельченный укроп и сок лимона.

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Рецепт палтуса с медом к празднику

Вам нужно:

палтус — 600 г;

мед — 40 г;

лайм — 20 г;

масло оливковое — 10 г;

базилик, шалфей;

соль и перец по своему вкусу.

Готовим блюдо пошагово:

1. Филе палтуса разрезать на порционные куски.

2. В антипригарную сковороду влить подсолнечное масло и поджаривать в течение 3-4 минут филе рыбы с каждой стороны, снять с огня.

3. Смазать кусочки рыбы медом с обеих сторон, посыпать шалфеем, посолить, поперчить и оставить в сковороде, накрыв крышкой.

4. Возьмите сервировочную тарелку, затем выложите филе палтуса, украсьте все листьями базилика.

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Кабачковые оладьи с кус-кусом

Ингредиенты:

кабачки — 3-4 шт.;

кускус — 0,5 ст.;

мука — 5 ст. л;

подсолнечное масло — 2 ст. л;

соль — 1 ч. л;

перец — щепотка.

Как приготовить кабачковые оладьи:

1. Кускус отварить до готовности в чуть-чуть подсоленной воде, лучше даже слегка переварить.

2. В это время кабачки промыть, очистить и натереть на большой терке.

3. Соль смешать с перцем и просеянной мукой.

4. Готовый кускус соединить с кабачками и мучной смесью, перемешать.

5. Раскалить сковороду и обжаривать на среднем огне сформированные оладьи.

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Рецепт вкусного золотистого риса с тыквой

Вам нужно:

рис — 1 ст.;

лук порей — 1 шт.;

зеленый лук — 50 г;

тыква — 200 г;

куркума — щепотка;

соль, перец по своему вкусу.

Готовим гарнир пошагово:

1. Рис промыть и отварить в подсоленной воде из расчета 1 стакан риса на 2 стакана воды.

2. Тыкву почистить и отварить до готовности.

3. Лук порей нарезать кольцами, а молодой порезать мелко.

4. К сварному рису добавить специи, лук и натертую мелко тыкву. Все тщательно перемешать.

5. Можно подавать с консервированным горошком.

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Запеченные яблоки с орехами — рецепт удивительного десерта

Запеченные яблоки с грецкими орехами и медом — это простой и вкусный десерт. Подойдет и тем, кто решил сесть на диету, а главное — блюдо готовится очень быстро.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

мед — 4 ч. л.;

цедра лимона;

лимонный сок;

грецкие орехи — 40 г;

корица — по своему вкусу.

По желанию можно добавить изюм, вяленую вишню, или мелко нарезанную курагу.

Готовим десерт пошагово:

1. Срезать макушку каждого яблока. Удалить семена.

2. Сбрызнуть лимонным соком каждое яблочко и натереть внутрь немного лимонной цедры.

3. Грецкие орехи нарубить ножом и заложить внутрь яблоки.

4. Каждое яблоко полить медом и накрыть макушкой.

5. Посыпать сверху корицей.

6. Запекать в духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

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Напомним мы писали, как соблюдать пост на Благовещение и какие продукты разрешены в праздник. В честь важной даты для верующих несколько ослабляются ограничения.