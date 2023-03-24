Что приготовить на Благовещение 2023 — большое меню для тех, кто постится

Праздничное меню на Благовещение 2023: какие вкусные и постные блюда поставить на стол
Уже в эту субботу, 25 марта, по григорианскому и новоюлианскому календарю верующие будут отмечать великий праздник Благовещения. А уже в пятницу, 7 апреля, праздник придет к тем верующим, кто следует юлианскому календарю. Даты выпадают на период Великого поста, строжайшего и продолжительного во всем году, поэтому питание будет особенным в этот день.
Новини.LIVE предлагает праздничное меню на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023. Эти блюда порадуют как близких, так и гостей, а главное ни одно из запретов поста не будет нарушено.
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Представляем вам меню на Благовещение, состоящее из:
- холодного блюда;
- горячей закуски;
- первого блюда;
- второго блюда;
- гарнира;
- десерта;
- напитка.
Рецепт постного салата из молодой капусты
Ингредиенты:
- капуста — 400 г;
- морковь — одна средняя;
- болгарский перец — 100 г;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль и перец по своему вкусу.
Как готовить:
1. Овощи хорошо помыть. Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую тарелку, слегка помять руками, чтобы она выпустила сок.
2. Морковь натереть на терке и добавить в капусту.
3. Болгарский порезать соломкой.
4. Добавить масло, сок лимона, соль и перец. Смешайте все ингредиенты салата.
5. По желанию можно добавить свежий огурец.
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Рецепт постной закуски — картофельные шарики с грибами
Понадобится:
- картофель — 10 шт.
- мука — 1 стакан (300 г);
- масло — 0,5 стакана (125 мл);
- панировочные сухари — 150 г;
- грибы — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- специи — по своему вкусу.
Приготовление:
1. Помойте, почистите и натрите сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавь муку, соль и специи. Хорошо размешайте и сформируйте шарики.
2. Для грибной начинки промойте, почистите и отварите грибы. Мелко нашинкуйте и обжарьте вместе с луком.
3. Добавьте начинку в картофельные шарики.
4. Запанируйте их в муке с сухарями. Обжарьте минуту на сковороде.
5. Далее картофельные шарики запекайте в духовке при 180°C около часа.
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Как приготовить рыбный суп с чечевицей — рецепт
Что понадобится:
- рыба — 300 г;
- чечевица — 50 г;
- морковь — 1 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- лимон — по своему вкусу;
- картофель — 3 шт;
- помидор — 1 шт;
- соль, перец, укроп, петрушка, кинза — по своему вкусу.
Готовим пошагово:
1. Рыбу, картофель, лук и помидоры вымыть, очистить и нарезать кубиками.
2. Картофель, рыбу и чечевицу выложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.
3. В течение 20 минут проварить, посолить и перемешать.
4. На сковороде обжарить лук, морковь и помидор.
5. Добавить в суп, проварить 10-15 минут, затем добавить специи или соль, перемешать.
6. За 2 минуты до окончания приготовления блюда добавить измельченный укроп и сок лимона.
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Рецепт палтуса с медом к празднику
Вам нужно:
- палтус — 600 г;
- мед — 40 г;
- лайм — 20 г;
- масло оливковое — 10 г;
- базилик, шалфей;
- соль и перец по своему вкусу.
Готовим блюдо пошагово:
1. Филе палтуса разрезать на порционные куски.
2. В антипригарную сковороду влить подсолнечное масло и поджаривать в течение 3-4 минут филе рыбы с каждой стороны, снять с огня.
3. Смазать кусочки рыбы медом с обеих сторон, посыпать шалфеем, посолить, поперчить и оставить в сковороде, накрыв крышкой.
4. Возьмите сервировочную тарелку, затем выложите филе палтуса, украсьте все листьями базилика.
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Кабачковые оладьи с кус-кусом
Ингредиенты:
- кабачки — 3-4 шт.;
- кускус — 0,5 ст.;
- мука — 5 ст. л;
- подсолнечное масло — 2 ст. л;
- соль — 1 ч. л;
- перец — щепотка.
Как приготовить кабачковые оладьи:
1. Кускус отварить до готовности в чуть-чуть подсоленной воде, лучше даже слегка переварить.
2. В это время кабачки промыть, очистить и натереть на большой терке.
3. Соль смешать с перцем и просеянной мукой.
4. Готовый кускус соединить с кабачками и мучной смесью, перемешать.
5. Раскалить сковороду и обжаривать на среднем огне сформированные оладьи.
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Рецепт вкусного золотистого риса с тыквой
Вам нужно:
- рис — 1 ст.;
- лук порей — 1 шт.;
- зеленый лук — 50 г;
- тыква — 200 г;
- куркума — щепотка;
- соль, перец по своему вкусу.
Готовим гарнир пошагово:
1. Рис промыть и отварить в подсоленной воде из расчета 1 стакан риса на 2 стакана воды.
2. Тыкву почистить и отварить до готовности.
3. Лук порей нарезать кольцами, а молодой порезать мелко.
4. К сварному рису добавить специи, лук и натертую мелко тыкву. Все тщательно перемешать.
5. Можно подавать с консервированным горошком.
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Запеченные яблоки с орехами — рецепт удивительного десерта
Запеченные яблоки с грецкими орехами и медом — это простой и вкусный десерт. Подойдет и тем, кто решил сесть на диету, а главное — блюдо готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- яблоки — 4 шт.;
- мед — 4 ч. л.;
- цедра лимона;
- лимонный сок;
- грецкие орехи — 40 г;
- корица — по своему вкусу.
По желанию можно добавить изюм, вяленую вишню, или мелко нарезанную курагу.
Готовим десерт пошагово:
1. Срезать макушку каждого яблока. Удалить семена.
2. Сбрызнуть лимонным соком каждое яблочко и натереть внутрь немного лимонной цедры.
3. Грецкие орехи нарубить ножом и заложить внутрь яблоки.
4. Каждое яблоко полить медом и накрыть макушкой.
5. Посыпать сверху корицей.
6. Запекать в духовке 20 минут.
Приятного аппетита!
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Напомним мы писали, как соблюдать пост на Благовещение и какие продукты разрешены в праздник. В честь важной даты для верующих несколько ослабляются ограничения.