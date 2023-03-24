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Праздничное меню на Благовещение 2023: какие вкусные и постные блюда поставить на стол

24 марта 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить на Благовещение 2023 — большое меню для тех, кто постится
Стол будет вкусным и праздничным, но постным, без мяса, яиц и молока
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Уже в эту субботу, 25 марта, по григорианскому и новоюлианскому календарю верующие будут отмечать великий праздник Благовещения. А уже в пятницу, 7 апреля, праздник придет к тем верующим, кто следует юлианскому календарю. Даты выпадают на период Великого поста, строжайшего и продолжительного во всем году, поэтому питание будет особенным в этот день.

Новини.LIVE предлагает праздничное меню на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023. Эти блюда порадуют как близких, так и гостей, а главное ни одно из запретов поста не будет нарушено.

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Представляем вам меню на Благовещение, состоящее из:

  • холодного блюда;
  • горячей закуски;
  • первого блюда;
  • второго блюда;
  • гарнира;
  • десерта;
  • напитка.

Рецепт постного салата из молодой капусты

Ингредиенты:

  • капуста — 400 г;
  • морковь — одна средняя;
  • болгарский перец — 100 г;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец по своему вкусу.

Как готовить:

1. Овощи хорошо помыть. Капусту мелко нашинковать и переложить в глубокую тарелку, слегка помять руками, чтобы она выпустила сок.

2. Морковь натереть на терке и добавить в капусту.

3. Болгарский порезать соломкой.

4. Добавить масло, сок лимона, соль и перец. Смешайте все ингредиенты салата.

5. По желанию можно добавить свежий огурец.

Рецепт постного салата из молодой капусты

Возможно, вас также заинтересует рецепт весеннего постного салата из черемши, который мы подготовили в предыдущей статье.

Рецепт постной закуски — картофельные шарики с грибами

Понадобится:

  • картофель — 10 шт.
  • мука — 1 стакан (300 г);
  • масло — 0,5 стакана (125 мл);
  • панировочные сухари — 150 г;
  • грибы — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • специи — по своему вкусу.

Приготовление:

1. Помойте, почистите и натрите сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавь муку, соль и специи. Хорошо размешайте и сформируйте шарики.

2. Для грибной начинки промойте, почистите и отварите грибы. Мелко нашинкуйте и обжарьте вместе с луком.

3. Добавьте начинку в картофельные шарики.

4. Запанируйте их в муке с сухарями. Обжарьте минуту на сковороде.

5. Далее картофельные шарики запекайте в духовке при 180°C около часа.

Рецепт постной закуски – картофельные шарики с грибами.

Советуем также попробовать быструю и легкую закуску из запеченной молодой капусты. На приготовление этого блюда уйдет менее 20 минут!

Как приготовить рыбный суп с чечевицей — рецепт

Что понадобится:

  • рыба — 300 г;
  • чечевица — 50 г;
  • морковь — 1 шт;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • лимон — по своему вкусу;
  • картофель — 3 шт;
  • помидор — 1 шт;
  • соль, перец, укроп, петрушка, кинза — по своему вкусу.

Готовим пошагово:

1. Рыбу, картофель, лук и помидоры вымыть, очистить и нарезать кубиками.

2. Картофель, рыбу и чечевицу выложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.

3. В течение 20 минут проварить, посолить и перемешать.

4. На сковороде обжарить лук, морковь и помидор.

5. Добавить в суп, проварить 10-15 минут, затем добавить специи или соль, перемешать.

6. За 2 минуты до окончания приготовления блюда добавить измельченный укроп и сок лимона.

Рецепт постной закуски – картофельные шарики с грибами.

Также мы рассказывали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Рецепт палтуса с медом к празднику

Вам нужно:

  • палтус — 600 г;
  • мед — 40 г;
  • лайм — 20 г;
  • масло оливковое — 10 г;
  • базилик, шалфей;
  • соль и перец по своему вкусу.

Готовим блюдо пошагово:

1. Филе палтуса разрезать на порционные куски.

2. В антипригарную сковороду влить подсолнечное масло и поджаривать в течение 3-4 минут филе рыбы с каждой стороны, снять с огня.

3. Смазать кусочки рыбы медом с обеих сторон, посыпать шалфеем, посолить, поперчить и оставить в сковороде, накрыв крышкой.

4. Возьмите сервировочную тарелку, затем выложите филе палтуса, украсьте все листьями базилика.

Рецепт палтуса с медом к празднику

Предлагаем вам рецепт пикантных и насыщенных постных голубцов с грибами. А также особый постный рецепт рыбных толчеников с жареным луком.

Кабачковые оладьи с кус-кусом

Ингредиенты:

  • кабачки — 3-4 шт.;
  • кускус — 0,5 ст.;
  • мука — 5 ст. л;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л;
  • соль — 1 ч. л;
  • перец — щепотка.

Как приготовить кабачковые оладьи:

1. Кускус отварить до готовности в чуть-чуть подсоленной воде, лучше даже слегка переварить.

2. В это время кабачки промыть, очистить и натереть на большой терке.

3. Соль смешать с перцем и просеянной мукой.

4. Готовый кускус соединить с кабачками и мучной смесью, перемешать.

5. Раскалить сковороду и обжаривать на среднем огне сформированные оладьи.

Кабачковые оладьи с кус-кусом — рецепт

Возможно, вам понравится рецепт сочных овощных котлет из простых и бюджетных ингредиентов. Овощные котлетки получаются очень нежными и сочными, при этом на их приготовление не нужно тратить много времени.

Рецепт вкусного золотистого риса с тыквой

Вам нужно:

  • рис — 1 ст.;
  • лук порей — 1 шт.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • тыква — 200 г;
  • куркума — щепотка;
  • соль, перец по своему вкусу.

Готовим гарнир пошагово:

1. Рис промыть и отварить в подсоленной воде из расчета 1 стакан риса на 2 стакана воды.

2. Тыкву почистить и отварить до готовности.

3. Лук порей нарезать кольцами, а молодой порезать мелко.

4. К сварному рису добавить специи, лук и натертую мелко тыкву. Все тщательно перемешать.

5. Можно подавать с консервированным горошком.

Рецепт вкусного золотистого риса с тыквой

Также предлагаем простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион и порадует удивительным вкусом.

Запеченные яблоки с орехами — рецепт удивительного десерта

Запеченные яблоки с грецкими орехами и медом — это простой и вкусный десерт. Подойдет и тем, кто решил сесть на диету, а главное — блюдо готовится очень быстро.

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;
  • мед — 4 ч. л.;
  • цедра лимона;
  • лимонный сок;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • корица — по своему вкусу.

По желанию можно добавить изюм, вяленую вишню, или мелко нарезанную курагу.

Готовим десерт пошагово:

1. Срезать макушку каждого яблока. Удалить семена.

2. Сбрызнуть лимонным соком каждое яблочко и натереть внутрь немного лимонной цедры.

3. Грецкие орехи нарубить ножом и заложить внутрь яблоки.

4. Каждое яблоко полить медом и накрыть макушкой.

5. Посыпать сверху корицей.

6. Запекать в духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

Запеченные яблоки с орехами - рецепт удивительного десерта

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Напомним мы писали, как соблюдать пост на Благовещение и какие продукты разрешены в праздник. В честь важной даты для верующих несколько ослабляются ограничения.

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