Як приготувати пісний борщ з карасями, який любив Тарас Шевченко — рецепт

Ви полюбите цю страву, як полюбив її і великий Кобзар

Напевно не знайдеться українця, який хоча б в теорії не знав, як готувати традиційний борщ. Проте наша країна та культура багатогранні й в кожному регіоні можна знайти свій особливий та неповторний рецепт цієї страви. Наприклад, в Одесі та області готують пісний борщ зі смаженими карасями.

Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Улюблений борщ Тараса Шевченка

Український ресторатор згадав цікавий факт, цей борщ просто обожнював великий Кобзар Тарас Шевченко.

"Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями", — написав Клопотенко.

Варто зазначити, що ця страва справила враження й на письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. Він згадує про цей борщ у своєму сатиричному романі "Пан Халявський".

Як приготувати пісний борщ з карасями — рецепт

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

карасі — 6 шт. невеликого розміру;

буряк — один великий;

картопля — 4 середні;

морква — одна середнього розміру;

цибулина — одна середнього розміру;

капуста — 200 г;

томатний сік — 200 мл;

борошно — 2-3 ст. л.;

сіль, чорний та духмяний перець, лавровий лист та спеції на смак.

Готуємо пісний борщ покроково:

Рибу слід очистити та добре посолити. Якщо зробити на тушці невеличкі поперечні розрізи, риба краще просмажиться і буде хрумкою. Перед тим як смажити карасів до рум'яної скоринки, слід запанірувати їх в борошні. Після обсмаження рибу слід покласти на паперові рушники, щоб всмокталася зайва олія. Далі переходимо до приготування самого борщу. Очищуємо усі овочі — великий буряк, середню цибулину, чотири середні картоплини та одну середню морквину. Цибулю поріжте маленьким кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Картоплю слід нарізати кубиками середнього розміру, а капусту — нашинкувати. Обсмажте цибулю на олії у глибокій пательні до м’якості. Додайте до цибулі натерті моркву і буряк, влийте 200 мл томатного соку, краще домашнього та тушкуйте все разом кілька хвилин. Далі додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин. Тим часом у каструлю викладіть почищену картоплю, порізану кубиками та залийте 2 л води. Посоліть, варіть на середньому вогні 20 хвилин. Нашинковану свіжу капусту додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, пару горошини духмяного перцю, сіль, перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про рецепт унікальної стародавньої української страви шпундри, яким поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. За інгредієнтами вона нагадує усім звичний борщ. Проте є свої смакові особливості, які неодмінно здивують.