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Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

14 березня 2023 20:43
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати пісний борщ з карасями, який любив Тарас Шевченко — рецепт
Ви полюбите цю страву, як полюбив її і великий Кобзар
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Напевно не знайдеться українця, який хоча б в теорії не знав, як готувати традиційний борщ. Проте наша країна та культура багатогранні й в кожному регіоні можна знайти свій особливий та неповторний рецепт цієї страви. Наприклад, в Одесі та області готують пісний борщ зі смаженими карасями.   

Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко

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Улюблений борщ Тараса Шевченка  

Український ресторатор згадав цікавий факт, цей борщ просто обожнював великий Кобзар Тарас Шевченко. 

"Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями", — написав Клопотенко. 

Варто зазначити, що ця страва справила враження й на письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. Він згадує про цей борщ у своєму сатиричному романі "Пан Халявський".

Улюблений борщ Тараса Шевченка

Як приготувати пісний борщ з карасями — рецепт 

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • карасі — 6 шт. невеликого розміру;
  • буряк — один великий;
  • картопля — 4 середні;
  • морква — одна середнього розміру;
  • цибулина — одна середнього розміру;
  • капуста — 200 г;
  • томатний сік — 200 мл;
  • борошно — 2-3 ст. л.; 
  • сіль, чорний та духмяний перець, лавровий лист та спеції на смак.

Як приготувати пісний борщ з карасями — рецепт

Готуємо пісний борщ покроково: 

  1. Рибу слід очистити та добре посолити. Якщо зробити на тушці невеличкі поперечні розрізи, риба краще просмажиться і буде хрумкою. 
  2. Перед тим як смажити карасів до рум'яної скоринки, слід запанірувати їх в борошні.
  3. Після обсмаження рибу слід покласти на паперові рушники, щоб всмокталася зайва олія.
  4. Далі переходимо до приготування самого борщу. Очищуємо усі овочі — великий буряк, середню цибулину, чотири середні картоплини та одну середню морквину.
  5. Цибулю поріжте маленьким кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Картоплю слід нарізати кубиками середнього розміру, а капусту — нашинкувати.
  6. Обсмажте цибулю на олії у глибокій пательні до м’якості.
  7. Додайте до цибулі натерті моркву і буряк, влийте 200 мл томатного соку, краще домашнього та тушкуйте все разом кілька хвилин.
  8. Далі додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
  9. Тим часом у каструлю викладіть почищену картоплю, порізану кубиками та залийте 2 л води. Посоліть, варіть на середньому вогні 20 хвилин.
  10. Нашинковану свіжу капусту додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
  11. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, пару горошини духмяного перцю, сіль, перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. 
  12. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. 

Як приготувати одеський пісний борщ зі смаженими карасями

 

Нагадаємо, раніше ми писали про рецепт унікальної стародавньої української страви шпундри, яким поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. За інгредієнтами вона нагадує усім звичний борщ. Проте є свої смакові особливості, які неодмінно здивують. 

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