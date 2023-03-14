Як приготувати пісний борщ з карасями, який любив Тарас Шевченко — рецепт

Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями
Напевно не знайдеться українця, який хоча б в теорії не знав, як готувати традиційний борщ. Проте наша країна та культура багатогранні й в кожному регіоні можна знайти свій особливий та неповторний рецепт цієї страви. Наприклад, в Одесі та області готують пісний борщ зі смаженими карасями.
Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
-
Погода з примхами: синоптики розповіли, у якому регіоні завтра різко похолодає
-
Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур
-
Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці
-
Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю
-
Суд відмовився брати Коболєва під арешт, але наклав на нього додаткове зобов'язання
-
Яке свято відзначають 15 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка
-
Кабмін звільнив трьох голів ОВА: про кого йдеться
-
Принесуть у дім нещастя: які картини не можна вішати в будинку
-
На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли
Улюблений борщ Тараса Шевченка
Український ресторатор згадав цікавий факт, цей борщ просто обожнював великий Кобзар Тарас Шевченко.
"Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями", — написав Клопотенко.
Варто зазначити, що ця страва справила враження й на письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. Він згадує про цей борщ у своєму сатиричному романі "Пан Халявський".
Як приготувати пісний борщ з карасями — рецепт
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- карасі — 6 шт. невеликого розміру;
- буряк — один великий;
- картопля — 4 середні;
- морква — одна середнього розміру;
- цибулина — одна середнього розміру;
- капуста — 200 г;
- томатний сік — 200 мл;
- борошно — 2-3 ст. л.;
- сіль, чорний та духмяний перець, лавровий лист та спеції на смак.
Готуємо пісний борщ покроково:
- Рибу слід очистити та добре посолити. Якщо зробити на тушці невеличкі поперечні розрізи, риба краще просмажиться і буде хрумкою.
- Перед тим як смажити карасів до рум'яної скоринки, слід запанірувати їх в борошні.
- Після обсмаження рибу слід покласти на паперові рушники, щоб всмокталася зайва олія.
- Далі переходимо до приготування самого борщу. Очищуємо усі овочі — великий буряк, середню цибулину, чотири середні картоплини та одну середню морквину.
- Цибулю поріжте маленьким кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Картоплю слід нарізати кубиками середнього розміру, а капусту — нашинкувати.
- Обсмажте цибулю на олії у глибокій пательні до м’якості.
- Додайте до цибулі натерті моркву і буряк, влийте 200 мл томатного соку, краще домашнього та тушкуйте все разом кілька хвилин.
- Далі додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
- Тим часом у каструлю викладіть почищену картоплю, порізану кубиками та залийте 2 л води. Посоліть, варіть на середньому вогні 20 хвилин.
- Нашинковану свіжу капусту додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
- Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, пару горошини духмяного перцю, сіль, перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин.
- Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали про рецепт унікальної стародавньої української страви шпундри, яким поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. За інгредієнтами вона нагадує усім звичний борщ. Проте є свої смакові особливості, які неодмінно здивують.