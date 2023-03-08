Як приготувати найсмачніший булгур з овочами — простий рецепт пісної страви

Що можна їсти у Великий піст: простий рецепт фантастичного булгуру з овочами
Основа пісних страв на Великий піст — це, безперечно, різноманітні каші. Адже це просте джерело клітковини, вітамінів групи В та складних вуглеводів.
Тож пропонуємо простий рецепт ідеального булгуру з овочами, який урізноманітнить ваш раціон та порадує дивовижним смаком.
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Рецепт булгуру з овочами, який ідеально підходить до посту
Інгредієнти:
- 250 г булгуру;
- 30 г олії;
- 2 болгарських перця;
- 2 томати;
- 1 цибулина;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- сіль, перець, червона паприка на свій смак.
Готуємо покроково:
- Перець необхідно нарізати тонкою соломкою. Цибулю також дрібно нарізати.
- Томати краще ошпарити кип'ятком, щоб шкірка легко знялася, а потім нарізати кубиками.
- В каструлі з товстим дном розігріти олію, пасерувати цибулю на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Додати перець і тушкувати 5 хвилин.
- Далі додати томати та томатну пасту, поперчити й всипати трішки червоної паприки. Готувати ще 3 хвилини.
- Всипати булгур і добре перемішати. Прогріти, постійно помішуючи, 5 хвилин.
- Залити окропом, посолити, накрити кришкою і варити на маленькому вогні 10-15 хвилин.
- Вимкнути плиту і дати страві настоятися ще 15 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо, ми писали, чим замінити м'ясо у Великій піст та як зробити свій раціон смачним та різноманітним під час суттєвих обмежень.