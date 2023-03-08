Як приготувати найсмачніший булгур з овочами — простий рецепт пісної страви

Як зі звичайної каші зробити справжній витвір мистецтва та не порушити Великий піст?

Основа пісних страв на Великий піст — це, безперечно, різноманітні каші. Адже це просте джерело клітковини, вітамінів групи В та складних вуглеводів.

Тож пропонуємо простий рецепт ідеального булгуру з овочами, який урізноманітнить ваш раціон та порадує дивовижним смаком.

Рецепт булгуру з овочами, який ідеально підходить до посту

Інгредієнти:

250 г булгуру;

30 г олії;

2 болгарських перця;

2 томати;

1 цибулина;

2 столові ложки томатної пасти;

сіль, перець, червона паприка на свій смак.

Готуємо покроково:

Перець необхідно нарізати тонкою соломкою. Цибулю також дрібно нарізати. Томати краще ошпарити кип'ятком, щоб шкірка легко знялася, а потім нарізати кубиками. В каструлі з товстим дном розігріти олію, пасерувати цибулю на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Додати перець і тушкувати 5 хвилин. Далі додати томати та томатну пасту, поперчити й всипати трішки червоної паприки. Готувати ще 3 хвилини. Всипати булгур і добре перемішати. Прогріти, постійно помішуючи, 5 хвилин. Залити окропом, посолити, накрити кришкою і варити на маленькому вогні 10-15 хвилин. Вимкнути плиту і дати страві настоятися ще 15 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо, ми писали, чим замінити м'ясо у Великій піст та як зробити свій раціон смачним та різноманітним під час суттєвих обмежень.