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Що можна їсти під час Великого посту: смачні рецепти без м'яса

4 березня 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чим замінити м'ясо в піст — смачні рецепти без м'яса
Серед усіх продуктів найчастіше виокремлюють один, який найкраще замінює м'ясо — гриби
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Під час посту покладено утриматися від м’яса, яєць, молочних продуктів, риби. Але організм людини потребує білки, жири.

Новини.LIVE підготували перелік страв та продуктів, чим замінити м’ясо в піст.

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Чим замінити м'ясо в піст

Серед усіх продуктів найчастіше виокремлюють один, який найкраще замінює м'ясо. Це — гриби. Під час Великого посту ви можете робити з них грибні котлети, вареники, картоплю з грибами, суп.

гриби

Однак, є ще й інші альтернативи:

  • Соя — її використовують, щоб приготувати фарш, відбивні, котлети, стейки. В деяких супермаркетах продаються вже готові напівфабрикати з сої, які ви можете сміливо вживати.
  • Бобові — сочевиця, горох, квасоля, нут є незамінними для організму під час посту. З них можна приготувати смачний гарнір. А ще можна протушкувати квасолю або зробити смачну юшку з сочевиці.
  • Кіноа — її можна просто відварити як кашу, а можна приготувати смачні котлети, якщо змішати кіноа з цибулею, морквою та іншими овочами, сформувавши із суміші кульки, які потім обсмажуються на сковороді або запікаються в духовці.
  • Горіхи і насіння — вони містять не лише багато білка, але й корисних жирів, які потрібні для здоров'я серця та судин.
  • Крупи — вони також багаті на протеїни, тому можуть без проблем замінити тваринний білок. Найкращими в такому разі будуть гречка, кукурудза, рис, вівсянка.

Страви для Великого посту

Ось п'ять оригінальних рецептів, якими цілком можна здивувати гостей та поласувати самому. Це корисно та смачно. Ну а для тих, хто постить це – справжня знахідка.

Пісні голубці з гречкою та грибами

Традиційно ця страва, звичайно ж, готується з рубаним м'ясом. Але і такий пісний варіант, без сумніву, припаде до смаку всім.

Потрібно:

  • 400 г листя білокачанної капусти
  • 120 г гречаної крупи
  • 1 головка ріпчастої цибулі
  • 40 г сушених білих грибів
  • 1 ст. л. борошна
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • Вода або олія для смаження
  • Сіль, чорний мелений перець за смаком
  • 250 мл грибного бульйону
  • сіль, мелений чорний перець

Приготування:

Сушені гриби замочити на годину, відварити в невеликій кількості води і нарізати соломкою або кубиками. Відварити гречку до напівготовності в підсоленій воді і відкинути на друшляк. Цибулю нарізати кубиками і спасерувати на воді або олії. Всі компоненти з'єднати, приправити сіллю і чорним перцем.

Капустяне листя акуратно відокремити від качана, потовщення, якщо потрібно зрізати, а потім припустити листя в окропі до м'якості, але не переварити. На підготовлене капустяне листя викласти начинку з гречки з грибами, загорнути кожен лист конвертиком.

Приготувати соус: підсушити на чавунній сковороді борошно або підсмажити до золотистого кольору на олії, додати тонкою цівкою грибний бульйон і розтерти, щоб не було грудочок. Приєднати томатну пасту, сіль і перець і проварити соус на маленькому вогні кілька хвилин.

Укласти голубці в широкий, але неглибокий сотейник, залити грибним соусом і на невеликому вогні тушкувати до готовності — приблизно 15-20 хвилин.

Тонкощі: замість гречки можна використовувати перловку або традиційний рис, а білі гриби припустимо поміняти на печериці.

голубці з гречкою та грибами

Пісна закуска — картопляні кульки з грибами

Картопляні кульки ви можете приготувати не лише з грибною начинкою, а й з овочевою. Їх можна їсти як гарнір, закуску або повноцінну страву. Зважте на те, що для смаження кульок потрібна олія, яку можна споживати в певні дні посту.

Потрібно:

  • Картопля — 10 шт.
  • Борошно — 1 склянка
  • Олія — 0,5 склянки
  • Панірувальні сухарі — 0,5 склянки
  • Гриби — 100 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Спеції — до смаку

Приготування:

Помити, почистити і натерти сиру картоплю на дрібній тертці. У картопляну масу додати борошно, сіль і спеції. Добре розмішати та сформувати кульки.

Для грибної начинки помити, почистити та відварити гриби. Дрібно нарізати та обсмажити разом з цибулею.

Додати начинку в картопляні кульки. Запанірувати їх у борошні з сухарями. Обсмажити хвилину на пательні.

Картопляні кульки запікати у духовці за температури 180°C близько години. Готово!

картопляні кульки
 

Десерти на Великий піст: банановий пиріг

У пісному меню мають бути і солодкі страви. Приготувати їх без яєць і молока цілком можливо. Сьогодні ми поділимось рецептом пісного бананового пирога. Він точно сподобається діткам і дорослим. Спробуй його приготувати.

Потрібно:

  • Кукурудзяне борошно — 1 склянка
  • Пшеничне борошно — 1 склянка
  • Сода — 0,5 ч. л
  • Сіль — дрібка
  • Ванільний цукор — до смаку
  • Цукор — 0,5 склянки
  • Банани — 2 шт.
  • Фруктовий сік — 1 склянка

Приготування:

Розігріти духовку до 200°C.

Банани почистити і перетерти в пюре виделкою або блендером. До бананів додати соду, сіль, ванільний і звичайний цукор, кукурудзяне і пшеничне борошно.
Ретельно перемішати. Додати олію та сік.

Тісто залишити на пів години, щоб кукурудзяне борошно набухло. Форму змастити олією та присипати борошном. Вилити тісто. Випікати 30 хвилин за 200°C. Готово!

банановий пиріг

Фарширована щука

Під час посту рибу можна їсти лише в деякі дні, тому зробіть його святом і приготуйте фаршировану щуку. Це доволі просто. Спробуйте приготувати щуку за нашим рецептом.

Потрібно:

  • Щука — 1 шт. (600 г)
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Олія — 75 мл
  • Батон — 2 шматочки
  • Спеції — до смаку

Приготування:

Почистьте рибу і приберіть нутрощі, зніміть шкірку та м’ясо з хребта.

Моркву та цибулю почистьте і наріжте. Обсмажте на сковороді. Замочіть два шматочки хліба в теплій воді, а коли хліб розм’якне, відіжміть його.

Рибне м’ясо перетріть в м’ясорубці двічі. Другого разу перетріть овочі та хліб. У фарш додайте спеції до смаку.

Начиняйте рибину фаршем від хвоста. Зашийте рибину з нижньої сторони. Рибу полийте олією та викладіть на деко. В інше деко вилийте склянку води і поставте під низ.

Запікайте фаршировану щуку годину за температури 180°C.

риба

Пісний овочевий суп з цвітної капусти

Суп — ідеальна пісна страва, адже готується з самих овочів. Спробуйте зварити вегетаріанський суп з цвітною капустою.

Потрібно:

  • Цвітна капуста — 1 шт.
  • Картопля — 4 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Цибуля — 1-2 шт.
  • Консервована кукурудза або горошок — 1 банка
  • Спеції — на свій смак

Приготування:

Помийте, почистьте та наріжте картоплю кубиками.
Налийте 3 л води в каструлю. Після кипіння додайте картоплю.

Почистьте та наріжте цибулю, моркву і цвітну капусту, обсмажте за бажанням.
Додайте овочі в суп, а в самому кінці — консервовану кукурудзу чи горошок. Додайте спеції за смаком. Варіть ще 15 хвилин і готово.

суп

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як приготувати старовинну українську страву шпундру з буряком, про яку писав Котляревський. 

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