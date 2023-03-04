Чем заменить мясо в пост – вкусные рецепты без мяса

Среди всех продуктов чаще всего выделяют один, который лучше всего заменяет мясо — грибы

Недавно у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Во время поста положено воздержаться от мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы. Но организм человека нуждается в белках, жирах.

Новини.LIVE подготовили список блюд и продуктов, чем заменить мясо в пост.

Чем заменить мясо в пост

Среди всех продуктов чаще всего выделяют один, который лучше всего заменяет мясо. Это — грибы. Во время Великого поста можно делать из них грибные котлеты, вареники, картофель с грибами, суп.

Однако есть еще и другие альтернативы:

Соя — ее используют, чтобы приготовить фарш, отбивные, котлеты, стейки. В некоторых супермаркетах продаются уже готовые полуфабрикаты из сои, которые можно смело употреблять.

Бобовые — чечевица, горох, фасоль, нут незаменимы для организма во время поста. Из них можно приготовить вкусный гарнир. А еще можно протушить фасоль или сделать вкусную уху из чечевицы.

Киноа — ее можно просто отварить как кашу, а можно приготовить вкусные котлеты, если смешать кино с луком, морковью и другими овощами, сформировав из смеси шарики, которые потом обжариваются на сковороде или запекаются в духовке.

Орехи и семена — они содержат не только много белка, но и полезные жиры, которые нужны для здоровья сердца и сосудов.

Крупы — они также богаты протеинами, поэтому могут без проблем заменить животный белок. Лучшими в этом случае будут гречка, кукуруза, рис, овсянка.

Блюда для Великого поста

Вот пять оригинальных рецептов, которыми можно удивить гостей и полакомиться самому. Это полезно и вкусно. Ну а для постящихся это — настоящая находка.

Постные голубцы с гречкой и грибами

Традиционно это блюдо, конечно, готовится с рубленым мясом. Но и такой постный вариант, без сомнения, придется по вкусу всем.

Требуется:

400 г листьев белокочанной капусты

120 г гречневой крупы

1 головка репчатого лука

40 г сушеных белых грибов

1 ст. л. муки

2 ст. л. томатной пасты

Вода или масло для жарки

Соль, черный молотый перец по вкусу

250 мл грибного бульона

соль, молотый черный перец

Приготовление:

Сушеные грибы замочить в час, отварить в небольшом количестве воды и нарезать соломкой или кубиками. Отварить гречку до полуготовности в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Лук нарезать кубиками и спассировать на воде или подсолнечном масле. Все компоненты соединить, приправить солью и чёрным перцем.

Капустные листья аккуратно отделить от кочерыжки, утолщения, если нужно срезать, а затем припустить листья в кипятке до мягкости, но не переварить. На подготовленные капустные листья выложить начинку из гречки с грибами, завернуть каждый лист конвертиком.

Приготовить соус: подсушить на чугунной сковороде муку или поджарить до золотистого цвета на растительном масле, добавить тонкой струйкой грибной бульон и растереть, чтобы не было комочков. Подсоединить томатную пасту, соль и перец и проварить соус на маленьком огне несколько минут.

Уложить голубцы в широкий, но неглубокий сотейник, залить грибным соусом и на небольшом огне тушить до готовности — примерно 15-20 минут.

Тонкости: вместо гречки можно использовать перловку или традиционный рис, а белые грибы допустимо поменять на шампиньоне.

Постная закуска — картофельные шарики с грибами

Картофельные шарики можно приготовить не только с грибной начинкой, но и с овощной. Их можно есть как гарнир, закуску или полноценное блюдо. Учтите, что для жарки шариков нужно масло, которое можно потреблять в определенные дни поста.

Требуется:

Картофель — 10 шт.

Мука — 1 стакан

Масло — 0,5 стакана

Панировочные сухари — 0,5 стакана.

Грибы — 100 г

Лук — 1 шт.

Специи — по вкусу

Приготовление:

Помыть, почистить и натереть сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавить муку, соль и специи. Хорошо размешать и сформировать шарики.

Для грибной начинки вымыть, почистить и отварить грибы. Мелко нарезать и обжарить вместе с луком.

Добавить начинку в картофельные шарики. Запанировать их в муке с сухарями. Обжарить минуту на сковороде.

Картофельные шарики запекать в духовке при 180°C около часа. Готово!

Десерты на Большой пост: банановый пирог

В постном меню должны быть и сладкие блюда. Приготовить их без яиц и молока вполне возможно. Сегодня мы поделимся рецептом постного бананового пирога. Он точно понравится деткам и взрослым. Попробуй его приготовить.

Требуется:

Кукурузная мука — 1 стакан

Пшеничная мука — 1 стакан

Сода — 0,5 ч. л

Соль — щепотка

Ванильный сахар — по вкусу

Сахар — 0,5 стакана

Бананы — 2 шт.

Фруктовый сок — 1 стакан

Приготовление:

Разогреть духовку до 200°C.

Бананы почистить и перетереть в пюре вилкой или блендером. К бананам добавить соду, соль, ванильный и обычный сахар, кукурузную и пшеничную муку.

Тщательно перемешать. Добавить масло и сок.

Тесто оставить на пол часа, чтобы кукурузная мука набухла. Форму смазать растительным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто. Выпекать 30 минут при 200°C. Готово!

Фаршированная щука

Во время поста рыбу можно есть только в некоторые дни, поэтому сделайте его праздником и приготовьте фаршированную щуку. Это очень просто. Попытайтесь приготовить щуку по нашему рецепту.

Требуется:

Щука — 1 шт. (600 г)

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло — 75 мл

Батон — 2 кусочка

Специи — по вкусу

Приготовление:

Почистите рыбу и уберите внутренности, снимите шкурку и мясо с позвоночника.

Морковь и лук почистите и нашинкуйте. Обжарьте на сковороде. Замочите два кусочка хлеба в теплой воде, а когда хлеб размякнет, отожмите его.

Рыбное мясо перетрите в мясорубке дважды. Второй раз перетрите овощи и хлеб. В фарш добавьте специи по вкусу.

Начиняйте рыбу фаршем от хвоста. Зашейте рыбу с нижней стороны. Рыбу полейте растительным маслом и выложите на противень. В другой противень вылейте стакан воды и поставьте под низ.

Запекайте фаршированную щуку час при 180°C.

Постный овощной суп из цветной капусты

Суп — идеальное постное блюдо, ведь готовится из самих овощей. Попытайтесь сварить вегетарианский суп с цветной капустой.

Требуется:

Цветная капуста — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1-2 шт.

Консервированная кукуруза или горошек.

Специи — по своему вкусу

Приготовление:

Вымойте, почистите и нарежьте картофель кубиками.

Налейте 3 л воды в кастрюлю. После кипения добавьте картошку.

Почистите и нарежьте лук, морковь и цветную капусту, обжарьте по желанию.

Добавьте овощи в суп, а в самом конце — консервированную кукурузу или горошек. Добавьте специи по вкусу. Варите еще 15 минут и готово.

Напомним, недавно мы писали, как приготовить старинное украинское блюдо шпундру со свеклой, о которой писал Котляревский.