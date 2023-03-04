Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Кухня arrow Что можно есть во время Великого поста: вкусные рецепты без мяса arrow

Что можно есть во время Великого поста: вкусные рецепты без мяса

4 марта 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чем заменить мясо в пост – вкусные рецепты без мяса
Среди всех продуктов чаще всего выделяют один, который лучше всего заменяет мясо — грибы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Во время поста положено воздержаться от мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы. Но организм человека нуждается в белках, жирах.

Новини.LIVE подготовили список блюд и продуктов, чем заменить мясо в пост.

Читайте также:

Чем заменить мясо в пост

Среди всех продуктов чаще всего выделяют один, который лучше всего заменяет мясо. Это — грибы. Во время Великого поста можно делать из них грибные котлеты, вареники, картофель с грибами, суп.

грибы

Однако есть еще и другие альтернативы:

  • Соя — ее используют, чтобы приготовить фарш, отбивные, котлеты, стейки. В некоторых супермаркетах продаются уже готовые полуфабрикаты из сои, которые можно смело употреблять.
  • Бобовые — чечевица, горох, фасоль, нут незаменимы для организма во время поста. Из них можно приготовить вкусный гарнир. А еще можно протушить фасоль или сделать вкусную уху из чечевицы.
  • Киноа — ее можно просто отварить как кашу, а можно приготовить вкусные котлеты, если смешать кино с луком, морковью и другими овощами, сформировав из смеси шарики, которые потом обжариваются на сковороде или запекаются в духовке.
  • Орехи и семена — они содержат не только много белка, но и полезные жиры, которые нужны для здоровья сердца и сосудов.
  • Крупы — они также богаты протеинами, поэтому могут без проблем заменить животный белок. Лучшими в этом случае будут гречка, кукуруза, рис, овсянка.

Блюда для Великого поста

Вот пять оригинальных рецептов, которыми можно удивить гостей и полакомиться самому. Это полезно и вкусно. Ну а для постящихся это — настоящая находка.

Постные голубцы с гречкой и грибами

Традиционно это блюдо, конечно, готовится с рубленым мясом. Но и такой постный вариант, без сомнения, придется по вкусу всем.

Требуется:

  • 400 г листьев белокочанной капусты
  • 120 г гречневой крупы
  • 1 головка репчатого лука
  • 40 г сушеных белых грибов
  • 1 ст. л. муки
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • Вода или масло для жарки
  • Соль, черный молотый перец по вкусу
  • 250 мл грибного бульона
  • соль, молотый черный перец

Приготовление:

Сушеные грибы замочить в час, отварить в небольшом количестве воды и нарезать соломкой или кубиками. Отварить гречку до полуготовности в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Лук нарезать кубиками и спассировать на воде или подсолнечном масле. Все компоненты соединить, приправить солью и чёрным перцем.

Капустные листья аккуратно отделить от кочерыжки, утолщения, если нужно срезать, а затем припустить листья в кипятке до мягкости, но не переварить. На подготовленные капустные листья выложить начинку из гречки с грибами, завернуть каждый лист конвертиком.

Приготовить соус: подсушить на чугунной сковороде муку или поджарить до золотистого цвета на растительном масле, добавить тонкой струйкой грибной бульон и растереть, чтобы не было комочков. Подсоединить томатную пасту, соль и перец и проварить соус на маленьком огне несколько минут.

Уложить голубцы в широкий, но неглубокий сотейник, залить грибным соусом и на небольшом огне тушить до готовности — примерно 15-20 минут.

Тонкости: вместо гречки можно использовать перловку или традиционный рис, а белые грибы допустимо поменять на шампиньоне.

голубцы с гречкой и грибами

Постная закуска — картофельные шарики с грибами

Картофельные шарики можно приготовить не только с грибной начинкой, но и с овощной. Их можно есть как гарнир, закуску или полноценное блюдо. Учтите, что для жарки шариков нужно масло, которое можно потреблять в определенные дни поста.

Требуется:

  • Картофель — 10 шт.
  • Мука — 1 стакан
  • Масло — 0,5 стакана
  • Панировочные сухари — 0,5 стакана.
  • Грибы — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

Помыть, почистить и натереть сырой картофель на мелкой терке. В картофельную массу добавить муку, соль и специи. Хорошо размешать и сформировать шарики.

Для грибной начинки вымыть, почистить и отварить грибы. Мелко нарезать и обжарить вместе с луком.

Добавить начинку в картофельные шарики. Запанировать их в муке с сухарями. Обжарить минуту на сковороде.

Картофельные шарики запекать в духовке при 180°C около часа. Готово!

картофельные шарики

Десерты на Большой пост: банановый пирог

В постном меню должны быть и сладкие блюда. Приготовить их без яиц и молока вполне возможно. Сегодня мы поделимся рецептом постного бананового пирога. Он точно понравится деткам и взрослым. Попробуй его приготовить.

Требуется:

  • Кукурузная мука — 1 стакан
  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Сода — 0,5 ч. л
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — по вкусу
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Бананы — 2 шт.
  • Фруктовый сок — 1 стакан

Приготовление:

Разогреть духовку до 200°C.

Бананы почистить и перетереть в пюре вилкой или блендером. К бананам добавить соду, соль, ванильный и обычный сахар, кукурузную и пшеничную муку.
Тщательно перемешать. Добавить масло и сок.

Тесто оставить на пол часа, чтобы кукурузная мука набухла. Форму смазать растительным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто. Выпекать 30 минут при 200°C. Готово!

банановый пирог

Фаршированная щука

Во время поста рыбу можно есть только в некоторые дни, поэтому сделайте его праздником и приготовьте фаршированную щуку. Это очень просто. Попытайтесь приготовить щуку по нашему рецепту.

Требуется:

  • Щука — 1 шт. (600 г)
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло — 75 мл
  • Батон — 2 кусочка
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

Почистите рыбу и уберите внутренности, снимите шкурку и мясо с позвоночника.

Морковь и лук почистите и нашинкуйте. Обжарьте на сковороде. Замочите два кусочка хлеба в теплой воде, а когда хлеб размякнет, отожмите его.

Рыбное мясо перетрите в мясорубке дважды. Второй раз перетрите овощи и хлеб. В фарш добавьте специи по вкусу.

Начиняйте рыбу фаршем от хвоста. Зашейте рыбу с нижней стороны. Рыбу полейте растительным маслом и выложите на противень. В другой противень вылейте стакан воды и поставьте под низ.

Запекайте фаршированную щуку час при 180°C.

рыба

Постный овощной суп из цветной капусты

Суп — идеальное постное блюдо, ведь готовится из самих овощей. Попытайтесь сварить вегетарианский суп с цветной капустой.

Требуется:

  • Цветная капуста — 1 шт.
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1-2 шт.
  • Консервированная кукуруза или горошек.
  • Специи — по своему вкусу

Приготовление:

Вымойте, почистите и нарежьте картофель кубиками.
Налейте 3 л воды в кастрюлю. После кипения добавьте картошку.

Почистите и нарежьте лук, морковь и цветную капусту, обжарьте по желанию.
Добавьте овощи в суп, а в самом конце — консервированную кукурузу или горошек. Добавьте специи по вкусу. Варите еще 15 минут и готово.

суп

Напомним, недавно мы писали, как приготовить старинное украинское блюдо шпундру со свеклой, о которой писал Котляревский.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:31 Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке

19:24 Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели

Новина з відео

19:15 Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

19:01 Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе

19:00 Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Анджей Дуда назвал конечную цель россии относительно Украины: детали

19:00 Михаил Мудрик может стать причиной трансферного бана в АПЛ: британцы возмущены высокими ценами на легионеров

18:45 Мобилизация подростков на оккупированных территориях: в "ЛНР" ставят несовершеннолетних на учет

18:42 В высшем руководстве армии рф назревает конфликт: в Генштабе ВСУ рассказали подробности

18:30 Вступительная кампания-2023: выпускники оккупированных территорий смогут пройти ее дистанционно

Новина з відео

19:15 Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

Новина з відео

18:25 "Относятся как к мясу": оккупант жалуется на безразличие командования армии рф

Новина з відео

17:55 Марта Костюк впервые сыграет в финале турнира WTA: украинку ждет поединок с россиянкой

Новина з відео

15:43 Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту в помещении на Евро

Новина з відео

15:02 Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов, одетых в форму ВСУ: видео 18+

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:57 Крым можно освободить только военным путем, — Данилов

Новина з відео

13:30 В Одессе горели поля фильтрации: на ликвидацию понадобилось более трех часов

Новина з відео

13:19 Российская пропаганда нашла "украинский след" в возникновении движения ЧВК "Редан"

Новина з відео

12:58 Трамп снова разбрасывается обещаниями закончить войну рф против Украины за один день

Новина з відео

10:52 В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Актуальное по теме

None 5 Март 19:30

Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке

None 5 Март 19:22

Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели

None 5 Март 19:16

Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

None 5 Март 19:02

Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB