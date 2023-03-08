Как приготовить самый вкусный булгур с овощами — простой рецепт постного блюда

Как из обычной каши сделать настоящее произведение искусства и не нарушить Великий пост?

Основа постных блюд в Великий пост — это, безусловно, разнообразные каши. Ведь это простой источник клетчатки, витаминов группы В и сложных углеводов.

Предлагаем простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион и порадует удивительным вкусом.

Рецепт булгура с овощами, идеально подходящий к посту

Ингредиенты:

250 г булгура;

30 г растительного масла;

2 болгарских перца;

2 томата;

1 луковица;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль, перец, красная паприка по своему вкусу.

Готовим пошагово:

Перец нужно нарезать тонкой соломкой. Лук также мелко порезать. Томаты лучше ошпарить кипятком, чтобы кожица легко снялась, а затем нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, пассеровать лук на медленном огне примерно 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут. Далее добавить томаты и томатную пасту, поперчить и всыпать немного красной паприки. Готовить еще 3 минутки. Всыпать булгур и хорошо перемешать. Прогреть, постоянно помешивая, 5 минут. Залить крутым кипятком, посолить, накрыть крышкой и варить на маленьком огне 10-15 минут. Выключить плиту и дать блюду настояться еще 15 минут.

Приятного аппетита!

Напомним, мы писали, чем заменить мясо в Великий пост и как сделать свой рацион вкусным и разнообразным во время существенных ограничений.