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Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

8 марта 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить самый вкусный булгур с овощами — простой рецепт постного блюда
Как из обычной каши сделать настоящее произведение искусства и не нарушить Великий пост?
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Основа постных блюд в Великий пост — это, безусловно, разнообразные каши. Ведь это простой источник клетчатки, витаминов группы В и сложных углеводов.

Предлагаем простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион и порадует удивительным вкусом.

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Рецепт булгура с овощами, идеально подходящий к посту

Ингредиенты:

  • 250 г булгура;
  • 30 г растительного масла;
  • 2 болгарских перца;
  • 2 томата;
  • 1 луковица;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • соль, перец, красная паприка по своему вкусу.

Рецепт булгуру с овощами, идеально подходящий к посту

Готовим пошагово:

  1. Перец нужно нарезать тонкой соломкой. Лук также мелко порезать.
  2. Томаты лучше ошпарить кипятком, чтобы кожица легко снялась, а затем нарезать кубиками.
  3. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, пассеровать лук на медленном огне примерно 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут.
  4. Далее добавить томаты и томатную пасту, поперчить и всыпать немного красной паприки. Готовить еще 3 минутки.
  5. Всыпать булгур и хорошо перемешать. Прогреть, постоянно помешивая, 5 минут.
  6. Залить крутым кипятком, посолить, накрыть крышкой и варить на маленьком огне 10-15 минут.
  7. Выключить плиту и дать блюду настояться еще 15 минут.

Приятного аппетита!

 

Напомним, мы писали, чем заменить мясо в Великий пост и как сделать свой рацион вкусным и разнообразным во время существенных ограничений.

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