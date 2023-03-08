Как приготовить самый вкусный булгур с овощами — простой рецепт постного блюда

Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами
Основа постных блюд в Великий пост — это, безусловно, разнообразные каши. Ведь это простой источник клетчатки, витаминов группы В и сложных углеводов.
Предлагаем простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион и порадует удивительным вкусом.
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Рецепт булгура с овощами, идеально подходящий к посту
Ингредиенты:
- 250 г булгура;
- 30 г растительного масла;
- 2 болгарских перца;
- 2 томата;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- соль, перец, красная паприка по своему вкусу.
Готовим пошагово:
- Перец нужно нарезать тонкой соломкой. Лук также мелко порезать.
- Томаты лучше ошпарить кипятком, чтобы кожица легко снялась, а затем нарезать кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, пассеровать лук на медленном огне примерно 5 минут. Добавить перец и тушить 5 минут.
- Далее добавить томаты и томатную пасту, поперчить и всыпать немного красной паприки. Готовить еще 3 минутки.
- Всыпать булгур и хорошо перемешать. Прогреть, постоянно помешивая, 5 минут.
- Залить крутым кипятком, посолить, накрыть крышкой и варить на маленьком огне 10-15 минут.
- Выключить плиту и дать блюду настояться еще 15 минут.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали, чем заменить мясо в Великий пост и как сделать свой рацион вкусным и разнообразным во время существенных ограничений.