Как приготовить постный борщ с карасями, который любил Тарас Шевченко — рецепт

Вы полюбите это блюдо, как полюбил его и великий Кобзарь

Вероятно, не найдется украинца, который хотя бы в теории не знал, как готовить традиционный борщ. Однако наша страна и культура многогранны и в каждом регионе можно найти свой особый и неповторимый рецепт этого блюда. К примеру, в Одессе и области готовят постный борщ с жареными карасями.

Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Любимый борщ Тараса Шевченко

Украинский ресторатор вспомнил интересный факт, этот борщ просто обожал великий Кобзарь Тарас Шевченко.

"Тарас Григорьевич в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями", — написал Клопотенко.

Стоит отметить, что это блюдо произвело впечатление и на писателя Григория Квитки-Основьяненко. Он упоминает об этом борще в своем сатирическом романе "Пан Халявский".

Как приготовить постный борщ с карасями — рецепт

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

караси — 6 шт. небольшого размера;

свекла — одна большая;

картофель — 4 средних;

морковь — одна среднего размера;

луковица — одна среднего размера;

капуста — 200 г;

томатный сок — 200 мл;

мука — 2-3 ст. л.;

соль, черный и ароматный перец, лавровый лист и специи по вкусу.

Готовим постный борщ пошагово:

Рыбу следует очистить и посолить. Если сделать на тушке небольшие поперечные разрезы, рыба лучше прожарится и будет хрустящей. Перед тем как жарить карасей до румяной корочки, следует запанировать их в муке. После обжарки рыбу следует положить на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Далее переходим к приготовлению самого борща. Очищаем все овощи — большую свеклу, среднюю луковицу, четыре средних картофелины и одну среднюю морковку. Лук порежьте маленьким кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Картофель следует нарезать кубиками среднего размера, а капусту – нашатковать. Обжарьте лук на растительном масле в глубокой сковороде до мягкости. Добавьте к луку натертую морковь и свеклу, влейте 200 мл томатного сока, лучше домашнего и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут. Тем временем в кастрюлю выложите почищенный картофель, порезанный кубиками и залейте 2 л воды. Посолите, варите на среднем огне 20 минут. Нашинкованную свежую капусту добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут. После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, пару горошины душистого перца, соль, перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.

Напомним, ранее мы писали о рецепте уникального древнего украинского блюда шпундры, которым поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. По ингредиентам она напоминает всем привычный борщ. Однако есть свои вкусовые особенности, которые непременно удивят.