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Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

14 марта 2023 20:43
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить постный борщ с карасями, который любил Тарас Шевченко — рецепт
Вы полюбите это блюдо, как полюбил его и великий Кобзарь
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вероятно, не найдется украинца, который хотя бы в теории не знал, как готовить традиционный борщ. Однако наша страна и культура многогранны и в каждом регионе можно найти свой особый и неповторимый рецепт этого блюда. К примеру, в Одессе и области готовят постный борщ с жареными карасями.

Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Любимый борщ Тараса Шевченко

Украинский ресторатор вспомнил интересный факт, этот борщ просто обожал великий Кобзарь Тарас Шевченко.

"Тарас Григорьевич в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями", — написал Клопотенко.

Стоит отметить, что это блюдо произвело впечатление и на писателя Григория Квитки-Основьяненко. Он упоминает об этом борще в своем сатирическом романе "Пан Халявский".

Любимый борщ Тараса Шевченко

Как приготовить постный борщ с карасями — рецепт

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • караси — 6 шт. небольшого размера;
  • свекла — одна большая;
  • картофель — 4 средних;
  • морковь — одна среднего размера;
  • луковица — одна среднего размера;
  • капуста — 200 г;
  • томатный сок — 200 мл;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • соль, черный и ароматный перец, лавровый лист и специи по вкусу.

Как приготовить постный борщ с карасями

Готовим постный борщ пошагово:

  1. Рыбу следует очистить и посолить. Если сделать на тушке небольшие поперечные разрезы, рыба лучше прожарится и будет хрустящей.
  2. Перед тем как жарить карасей до румяной корочки, следует запанировать их в муке.
  3. После обжарки рыбу следует положить на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
  4. Далее переходим к приготовлению самого борща. Очищаем все овощи — большую свеклу, среднюю луковицу, четыре средних картофелины и одну среднюю морковку.
  5. Лук порежьте маленьким кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Картофель следует нарезать кубиками среднего размера, а капусту – нашатковать.
  6. Обжарьте лук на растительном масле в глубокой сковороде до мягкости.
  7. Добавьте к луку натертую морковь и свеклу, влейте 200 мл томатного сока, лучше домашнего и тушите все вместе несколько минут.
  8. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.
  9. Тем временем в кастрюлю выложите почищенный картофель, порезанный кубиками и залейте 2 л воды. Посолите, варите на среднем огне 20 минут.
  10. Нашинкованную свежую капусту добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
  11. После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, пару горошины душистого перца, соль, перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.
  12. Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.

Как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями

 

Напомним, ранее мы писали о рецепте уникального древнего украинского блюда шпундры, которым поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. По ингредиентам она напоминает всем привычный борщ. Однако есть свои вкусовые особенности, которые непременно удивят.

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