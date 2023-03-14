Как приготовить постный борщ с карасями, который любил Тарас Шевченко — рецепт

Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями
Вероятно, не найдется украинца, который хотя бы в теории не знал, как готовить традиционный борщ. Однако наша страна и культура многогранны и в каждом регионе можно найти свой особый и неповторимый рецепт этого блюда. К примеру, в Одессе и области готовят постный борщ с жареными карасями.
Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
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Любимый борщ Тараса Шевченко
Украинский ресторатор вспомнил интересный факт, этот борщ просто обожал великий Кобзарь Тарас Шевченко.
"Тарас Григорьевич в своей биографии писал, что очень любил одесский борщ с карасями", — написал Клопотенко.
Стоит отметить, что это блюдо произвело впечатление и на писателя Григория Квитки-Основьяненко. Он упоминает об этом борще в своем сатирическом романе "Пан Халявский".
Как приготовить постный борщ с карасями — рецепт
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- караси — 6 шт. небольшого размера;
- свекла — одна большая;
- картофель — 4 средних;
- морковь — одна среднего размера;
- луковица — одна среднего размера;
- капуста — 200 г;
- томатный сок — 200 мл;
- мука — 2-3 ст. л.;
- соль, черный и ароматный перец, лавровый лист и специи по вкусу.
Готовим постный борщ пошагово:
- Рыбу следует очистить и посолить. Если сделать на тушке небольшие поперечные разрезы, рыба лучше прожарится и будет хрустящей.
- Перед тем как жарить карасей до румяной корочки, следует запанировать их в муке.
- После обжарки рыбу следует положить на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
- Далее переходим к приготовлению самого борща. Очищаем все овощи — большую свеклу, среднюю луковицу, четыре средних картофелины и одну среднюю морковку.
- Лук порежьте маленьким кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Картофель следует нарезать кубиками среднего размера, а капусту – нашатковать.
- Обжарьте лук на растительном масле в глубокой сковороде до мягкости.
- Добавьте к луку натертую морковь и свеклу, влейте 200 мл томатного сока, лучше домашнего и тушите все вместе несколько минут.
- Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.
- Тем временем в кастрюлю выложите почищенный картофель, порезанный кубиками и залейте 2 л воды. Посолите, варите на среднем огне 20 минут.
- Нашинкованную свежую капусту добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
- После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, пару горошины душистого перца, соль, перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.
- Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.
Напомним, ранее мы писали о рецепте уникального древнего украинского блюда шпундры, которым поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. По ингредиентам она напоминает всем привычный борщ. Однако есть свои вкусовые особенности, которые непременно удивят.