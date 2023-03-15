Як приготувати пісні рибні товченики — традиційний український рецепт

Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь
Рецепти старовинної української кухні зараз популярні як ніколи раніше. Ми повертаємося до своїх традицій і прагнемо дізнатися якомога більше про наших предків, що вони носили, співали, і, звичайно, що їли. Адже кулінарна культура в Україні була надзвичайно розвиненою.
Пропонуємо дізнатися рецепт рибних товчеників зі смаженою цибулею. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується Великого посту.
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Перш ніж перейти до самого рецепту, ділимося цікавим фактом. Товченики — популярна українська страва, яку згадував ще Микола Гоголь у своєму творі "Вечори на хуторі біля Диканьки".
Товченики — це такі собі кульки, які формуються з товченої курки, яловичини, риби або грибів. У сучасній кулінарії їх можна порівняти з фрикадельками. Подавали страву зазвичай зі сметаною або приправляли смаженою на олії цибулею. Ще одна варіація — товченики у бульоні.
Рибні товченики зі смаженою цибулею — рецепт
Інгредієнти:
- карасі (або інша риба) — 500 г;
- борошно — 50 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- кріп — 15 г;
- цибуля — 1 шт.;
- чорний перець та сіль на свій смак.
Готуємо товченики покроково:
- Можна взяти одразу філе будь-якої риби, яка вам до смаку. В традиційному рецепті ідуть карасі. Рибне філе слід перетворити на фарш будь-яким зручним для вас способом.
- До рибного фаршу слід додати борошно, олію, рубаний кріп, сіль і перець на свій смак.
- Далі фарш слід добре вимішати.
- На останньому етапі формуємо кульки й відварюємо їх у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.
- Обсмажуємо цибулю на рослинній олії та додаємо в готові товченики.
Страва смакує добре гарячою. Товченики можна подавати у рибному бульйоні з зеленню.
Смачного!
Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.