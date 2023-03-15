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Можна їсти у піст: як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь

15 березня 2023 20:23
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати пісні рибні товченики — традиційний український рецепт
Подавали товченики зазвичай зі смаженою цибулею
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Рецепти старовинної української кухні зараз популярні як ніколи раніше. Ми повертаємося до своїх традицій і прагнемо дізнатися якомога більше про наших предків, що вони носили, співали, і, звичайно, що їли. Адже кулінарна культура в Україні була надзвичайно розвиненою. 

Пропонуємо дізнатися рецепт рибних товчеників зі смаженою цибулею. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується Великого посту

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Перш ніж перейти до самого рецепту, ділимося цікавим фактом. Товченики — популярна українська страва, яку згадував ще Микола Гоголь у своєму творі "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Товченики — це такі собі кульки, які формуються з товченої курки, яловичини, риби або грибів. У сучасній кулінарії їх можна порівняти з фрикадельками. Подавали страву зазвичай зі сметаною або приправляли смаженою на олії цибулею. Ще одна варіація — товченики у бульоні. 

Рибні товченики — рецепт

Рибні товченики зі смаженою цибулею — рецепт 

Інгредієнти:

  • карасі (або інша риба) — 500 г;
  • борошно — 50 г;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • кріп — 15 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • чорний перець та сіль на свій смак. 

Готуємо товченики покроково: 

  1. Можна взяти одразу філе будь-якої риби, яка вам до смаку. В традиційному рецепті ідуть карасі. Рибне філе слід перетворити на фарш будь-яким зручним для вас способом. 
  2. До рибного фаршу слід додати борошно, олію, рубаний кріп, сіль і перець на свій смак.
  3. Далі фарш слід добре вимішати.
  4. На останньому етапі формуємо кульки й відварюємо їх у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.
  5. Обсмажуємо цибулю на рослинній олії та додаємо в готові товченики. 

Страва смакує добре гарячою. Товченики можна подавати у рибному бульйоні з зеленню.  

Смачного!

Як приготувати пісні рибні товченики

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

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