Як приготувати пісні рибні товченики — традиційний український рецепт

Подавали товченики зазвичай зі смаженою цибулею

Рецепти старовинної української кухні зараз популярні як ніколи раніше. Ми повертаємося до своїх традицій і прагнемо дізнатися якомога більше про наших предків, що вони носили, співали, і, звичайно, що їли. Адже кулінарна культура в Україні була надзвичайно розвиненою.

Пропонуємо дізнатися рецепт рибних товчеників зі смаженою цибулею. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується Великого посту.

Перш ніж перейти до самого рецепту, ділимося цікавим фактом. Товченики — популярна українська страва, яку згадував ще Микола Гоголь у своєму творі "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Товченики — це такі собі кульки, які формуються з товченої курки, яловичини, риби або грибів. У сучасній кулінарії їх можна порівняти з фрикадельками. Подавали страву зазвичай зі сметаною або приправляли смаженою на олії цибулею. Ще одна варіація — товченики у бульоні.

Рибні товченики зі смаженою цибулею — рецепт

Інгредієнти:

карасі (або інша риба) — 500 г;

борошно — 50 г;

рослинна олія — 50 мл;

кріп — 15 г;

цибуля — 1 шт.;

чорний перець та сіль на свій смак.

Готуємо товченики покроково:

Можна взяти одразу філе будь-якої риби, яка вам до смаку. В традиційному рецепті ідуть карасі. Рибне філе слід перетворити на фарш будь-яким зручним для вас способом. До рибного фаршу слід додати борошно, олію, рубаний кріп, сіль і перець на свій смак. Далі фарш слід добре вимішати. На останньому етапі формуємо кульки й відварюємо їх у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин. Обсмажуємо цибулю на рослинній олії та додаємо в готові товченики.

Страва смакує добре гарячою. Товченики можна подавати у рибному бульйоні з зеленню.

Смачного!

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.