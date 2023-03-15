Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп arrow

Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп

15 березня 2023 18:43
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Лавровий лист для супу — коли класти та чи діставати після приготування
Про те, коли саме варто кидати лавровий лист у страву, знають далеко не всі
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Ця пряність знайома кожному кулінару. Лавровий лист доповнює неповторним ароматом будь-які перші та другі страви. Проте не кожен знає, коли саме слід додавати спецію, в середині приготування чи може в кінці?

Розбираємося, для чого та коли краще класти лавровий лист у страву, скільки тримати та коли ця спеція може бути небезпечною. 

Читайте також:

Для чого додавати лавровий лист у суп

Аромат лаврового листа сплутати ні з чим не можна. З прісної страви він здатен зробити справжній витвір мистецтва. Він доповнює та підкреслює смак і аромат страви. А найбільше поєднується лавровий лист з горошком запашного перцю.

Окрім цього, у лавровому листі міститься велика кількість ефірних олій, що діють як антисептик та протизапальний засіб. Також лавровий лист застосовують для прискорення метаболізму, додаючи цю спецію не тільки до перших страв, а й навіть до чаю.

Для чого додавати лавровий лист у суп

Коли краще додавати лавровий лист в суп або борщ — порада

Досвідчені кулінари радять ошпарити, а потім злегка пом'яти листя лаврушки перед тим, як кидати в суп. Таким чином воно краще виділить масла.

Пряність краще додавати за 5 хвилин до того, як страва буде готова. А от, коли ви готуєте другі страви, лаврушку потрібно додавати за 10 хвилин до готовності.

Якщо додати лаврушку за кілька хвилин до фіналу, то вона не встигне "дати" страві аромат.

Скільки класти спецію та куди

На 1 літр рідини зазвичай кладуть 1 лавровий лист. Більша кількість може зробити аромат страви занадто різким й на смак вона може гірчити.

Додавати лаврушку потрібно у перші, другі страви. Найчастіше додають у борщ, в супи — м'ясний і гороховий. А ось в цибулевий або вершковий лавровий лист краще не класти.

Коли краще додавати лавровий лист в суп

Як довго тримати лавровий лист в страві 

Лавровий лист не можна залишати у страві. Його слід дістати відразу після приготування супу або борщу, інакше страва може набути гіркуватого або неприємного смаку. 

Коли лавровий лист може бути отруйним

Додавати цю пряність в страви потрібно обачно, адже страви, рясно приправлені лавровим листом, можуть бути небезпечні для здоров'я й викликати отруєння.

Медики підкреслюють, для вагітних жінок лавровий лист отруйний, краще відмовитися від цієї спеції. Небезпечна вона й для домашніх тварин та може викликати сильне отруєння. 

Чим можна замінити лавровий лист

Лавровий лист можна замінити, наприклад, базиліком, чебрецем, розмарином або сумішшю пряних трав. У курячому супі замінити лаврушку можна селерою і петрушкою.

Коли лавровий лист може бути отруйним

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:52 У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

Новина з фото

18:36Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

Новина з фото

18:34 У Маріуполі помітили нові позначки на техніці росіян

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:27 На Львівщині вводять е-квиток в автобусах: подробиці

Новина з фото

18:20 Одеські шаблісти завоювали золоту та срібну медалі національних змагань

18:13 Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс застави

18:11 Нацбанк назвав найважливіші об’єкти платіжної інфраструктури в Україні: список

Новина з фото

18:05 Стиліст Гранде, Зендеї, Хадід та інших зірок йде з модної індустрії: що стало причиною

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

Актуальне по темі

None 15 Березень 18:53

У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

None 15 Березень 15:02

Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

None 15 Березень 18:37

Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

None 15 Березень 18:37

У Маріуполі помітили нові позначки на техніці росіян

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB