Лавровий лист для супу — коли класти та чи діставати після приготування

Про те, коли саме варто кидати лавровий лист у страву, знають далеко не всі

Ця пряність знайома кожному кулінару. Лавровий лист доповнює неповторним ароматом будь-які перші та другі страви. Проте не кожен знає, коли саме слід додавати спецію, в середині приготування чи може в кінці?

Розбираємося, для чого та коли краще класти лавровий лист у страву, скільки тримати та коли ця спеція може бути небезпечною.

Для чого додавати лавровий лист у суп

Аромат лаврового листа сплутати ні з чим не можна. З прісної страви він здатен зробити справжній витвір мистецтва. Він доповнює та підкреслює смак і аромат страви. А найбільше поєднується лавровий лист з горошком запашного перцю.

Окрім цього, у лавровому листі міститься велика кількість ефірних олій, що діють як антисептик та протизапальний засіб. Також лавровий лист застосовують для прискорення метаболізму, додаючи цю спецію не тільки до перших страв, а й навіть до чаю.

Коли краще додавати лавровий лист в суп або борщ — порада

Досвідчені кулінари радять ошпарити, а потім злегка пом'яти листя лаврушки перед тим, як кидати в суп. Таким чином воно краще виділить масла.

Пряність краще додавати за 5 хвилин до того, як страва буде готова. А от, коли ви готуєте другі страви, лаврушку потрібно додавати за 10 хвилин до готовності.

Якщо додати лаврушку за кілька хвилин до фіналу, то вона не встигне "дати" страві аромат.

Скільки класти спецію та куди

На 1 літр рідини зазвичай кладуть 1 лавровий лист. Більша кількість може зробити аромат страви занадто різким й на смак вона може гірчити.

Додавати лаврушку потрібно у перші, другі страви. Найчастіше додають у борщ, в супи — м'ясний і гороховий. А ось в цибулевий або вершковий лавровий лист краще не класти.

Як довго тримати лавровий лист в страві

Лавровий лист не можна залишати у страві. Його слід дістати відразу після приготування супу або борщу, інакше страва може набути гіркуватого або неприємного смаку.

Коли лавровий лист може бути отруйним

Додавати цю пряність в страви потрібно обачно, адже страви, рясно приправлені лавровим листом, можуть бути небезпечні для здоров'я й викликати отруєння.

Медики підкреслюють, для вагітних жінок лавровий лист отруйний, краще відмовитися від цієї спеції. Небезпечна вона й для домашніх тварин та може викликати сильне отруєння.

Чим можна замінити лавровий лист

Лавровий лист можна замінити, наприклад, базиліком, чебрецем, розмарином або сумішшю пряних трав. У курячому супі замінити лаврушку можна селерою і петрушкою.

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