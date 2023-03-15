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Запомните, чтобы не отравиться: когда добавлять лавровый лист в суп

15 марта 2023 18:43
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Лавровый лист для супа — когда класть и доставать после приготовления
О том, когда именно следует бросать лавровый лист в блюдо, знают далеко не все
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Эта пряность знакома каждому кулинару. Лавровый лист дополняет неповторимым ароматом любые первые и вторые блюда. Однако не каждый знает, когда именно следует добавлять специю, в середине приготовления или может в конце?

Разбираемся, для чего и когда лучше класть лавровый лист в блюдо, сколько держать и когда специя может быть опасной.

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Для чего добавлять лавровый лист в суп

Аромат лаврового листа спутать ни с чем нельзя. Из пресного блюда он способен сделать настоящее произведение искусства. Он дополняет и подчеркивает вкус и аромат блюда. А больше всего сочетается лавровый лист с горошком душистого перца.

Кроме этого, в лавровом листе содержится большое количество эфирных масел, действующих как антисептик и противовоспалительное средство. Также лавровый лист применяют для ускорения метаболизма, добавляя эту специю не только к первым блюдам, но и даже к чаю.

Для чего добавлять лавровый лист в суп

Когда лучше добавлять лавровый лист в суп или борщ — совет

Опытные кулинары советуют ошпарить, а затем слегка помять листья лаврушки перед тем, как бросать в суп. Таким образом, они лучше выделит масла.

Пряность лучше добавлять за 5 минут до того, как блюдо будет готово. А вот когда вы готовите вторые блюда, лаврушку нужно добавлять за 10 минут до готовности.

Если добавить лаврушку за несколько минут до финала, то она не успеет "дать" блюду аромат.

Сколько класть специю и куда

На 1 литр жидкости обычно кладут 1 лавровый лист. Большее количество может сделать аромат блюда слишком резким и по вкусу оно может горчить.

Добавлять лаврушку нужно в первые, вторые блюда. Чаще добавляют в борщ, в супы — мясной и гороховый. А вот в луковый или сливочный лавровый лист лучше не класть.

Когда лучше добавлять лавровый лист в суп

Как долго держать лавровый лист в блюде

Лавровый лист нельзя оставлять в блюде. Его следует достать сразу после приготовления супа или борща, иначе блюдо может приобрести горький или неприятный вкус.

Когда лавровый лист может быть ядовитым

Добавлять эту пряность в блюда нужно осмотрительно, ведь блюда, обильно приправленные лавровым листом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление.

Медики подчеркивают, что для беременных женщин лавровый лист ядовит, лучше отказаться от этой специи. Опасен он и для домашних животных и может вызвать сильное отравление.

Чем можно заменить лавровый лист

Лавровый лист можно заменить, например, базиликом, тимьяном, розмарином или смесью пряных трав. В курином супе заменить лаврушку можно сельдереем и петрушкой.

Когда лавровый лист может быть ядовитым

Напомним, мы писали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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