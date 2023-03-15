Как приготовить постные рыбные толченики — традиционный украинский рецепт

Подавали товченики обычно с жареным луком

Рецепты старинной украинской кухни сейчас популярны как никогда раньше. Мы возвращаемся к своим традициям и стремимся узнать как можно больше о наших предках, что они носили, пели, и, конечно, что ели. Ведь кулинарная культура в Украине была очень развитой.

Предлагаем узнать рецепт рыбных толчеников с жареным луком. Это блюдо подходит даже для тех, кто соблюдает Великий пост.

Прежде чем перейти к самому рецепту, делимся интересным фактом. Толченики — популярное украинское блюдо, которое вспоминал еще Николай Гоголь в своем произведении "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Толченики — это некие шарики, которые формируются из толченой курицы, говядины, рыбы или грибов. В современной кулинарии их можно сравнить с фрикадельками. Подавали блюдо обычно со сметаной или приправляли жаренным на растительном масле луком. Еще одна вариация — толченики в бульоне.

Рыбные толченики с жареным луком

Ингредиенты:

караси (или другая рыба) — 500 г;

мука — 50 г;

растительное масло — 50 мл;

укроп — 15 г;

лук — 1 шт;

черный перец и соль по своему вкусу.

Готовим толченики пошагово:

Можно взять сразу филе любой рыбы, которая вам по вкусу. В традиционном рецепте идут караси. Рыбное филе следует превратить в фарш любым удобным для вас способом. К рыбному фаршу следует добавить муку, масло, рубленый укроп, соль и перец по своему вкусу. Дальше фарш следует хорошо вымешать. На последнем этапе формируем шарики и отвариваем их в подсоленной воде в течение 5-10 минут. Обжариваем лук на растительном масле и добавляем в готовые толченики.

Блюдо вкусно есть горячим. Толченики можно подавать в рыбном бульоне с зеленью.

Приятного аппетита!

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