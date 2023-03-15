Как приготовить постные рыбные толченики — традиционный украинский рецепт

Можно есть в пост: как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь
Рецепты старинной украинской кухни сейчас популярны как никогда раньше. Мы возвращаемся к своим традициям и стремимся узнать как можно больше о наших предках, что они носили, пели, и, конечно, что ели. Ведь кулинарная культура в Украине была очень развитой.
Предлагаем узнать рецепт рыбных толчеников с жареным луком. Это блюдо подходит даже для тех, кто соблюдает Великий пост.
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Прежде чем перейти к самому рецепту, делимся интересным фактом. Толченики — популярное украинское блюдо, которое вспоминал еще Николай Гоголь в своем произведении "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Толченики — это некие шарики, которые формируются из толченой курицы, говядины, рыбы или грибов. В современной кулинарии их можно сравнить с фрикадельками. Подавали блюдо обычно со сметаной или приправляли жаренным на растительном масле луком. Еще одна вариация — толченики в бульоне.
Рыбные толченики с жареным луком
Ингредиенты:
- караси (или другая рыба) — 500 г;
- мука — 50 г;
- растительное масло — 50 мл;
- укроп — 15 г;
- лук — 1 шт;
- черный перец и соль по своему вкусу.
Готовим толченики пошагово:
- Можно взять сразу филе любой рыбы, которая вам по вкусу. В традиционном рецепте идут караси. Рыбное филе следует превратить в фарш любым удобным для вас способом.
- К рыбному фаршу следует добавить муку, масло, рубленый укроп, соль и перец по своему вкусу.
- Дальше фарш следует хорошо вымешать.
- На последнем этапе формируем шарики и отвариваем их в подсоленной воде в течение 5-10 минут.
- Обжариваем лук на растительном масле и добавляем в готовые толченики.
Блюдо вкусно есть горячим. Толченики можно подавать в рыбном бульоне с зеленью.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.