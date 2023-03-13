Як приготувати медово-грушевий пиріг у піст — простий та вишуканий рецепт

Цим смачним та простим десертом можна не боятися побалувати себе у піст

Великий піст — найсуворіший. Віряни мають виключити зі свого раціону не тільки м'ясо, а й яйця, молочні продукти, лише у певні дні дозволяється риба та морепродукти. Але навіть у цей період домашнє меню можна урізноманітнити, адже пісні страви можуть бути дуже смачними.

Для усіх тих, хто дотримується посту, пропонуємо спробувати рецепт цього неймовірно ніжного пирога, який готується без молока та яєць. Десерт виходить неймовірно ароматним завдяки меду та груші.

Медово-грушевий пісний пиріг — рецепт

Вам знадобляться такі інгредієнти:

груша — 3-4 шт;

горіхи (волоські, мигдаль або фундук) — 50-70 г;

мед — 2 ст. л.;

цукор — 100 г;

вода — 250 мл;

борошно — 300-400 г;

олія — 50 мл;

сода — 1 ч. л.;

лимонна кислота — 1 ч. л.;

кориця на свій смак.

Готуємо десерт покроково:

Змішуємо цукор з водою і додаємо трохи олії, підігріти рідину і додати мед. Суміш треба ретельно перемішувати, щоб цукор і мед розчинилися. Горіхи необхідно подрібнити практично до стану борошна, краще брати смажені або підсушені. Далі у вже готову цукрово-медову суміш необхідно додати соду, лимонну кислоту, корицю, подрібнені горіхи та борошно. Борошна потрібно стільки, щоб тісто нагадувало густу сметану. Груші почистити, нарізати кубиками та додати у тісто. Готове тісто виливаємо у форму. За бажанням, нарізаємо трохи груші тонесенькими слайсами та прикрашаємо пиріг зверху. Запікати пиріг необхідно 30-35 хвилин при 200 градусах.

Порада:

Щоб пиріг виглядав як вишуканий десерт, його можна прикрасити цукровою пудрою або подрібненими горішками.

Нагадаємо, ми писали легкий рецепт гарніру з булгуру та овочів, який урізноманітнить ваш раціон у Великий піст та порадує дивовижним смаком. А доповнити страву можна оригінальними та соковитими пісними котлетами.