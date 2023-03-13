Как приготовить медово-грушевый пирог в пост — простой и изысканный рецепт

Грушевый пирог с медом: как приготовить невероятный десерт в пост
Великий пост — самый строгий. Верующие должны исключить из рациона не только мясо, но и яйца, молочные продукты, только в определенные дни разрешается рыба и морепродукты. Но даже в этот период домашнее меню можно разнообразить, ведь блюда в пост могут быть очень вкусными.
Для всех соблюдающих пост предлагаем попробовать рецепт этого невероятно нежного пирога, который готовится без молока и яиц. Десерт получается невероятно ароматным благодаря меду и груше.
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Медово-грушевый постный пирог
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- груша — 3-4 шт.;
- орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50-70 г;
- мед — 2 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- вода — 250 мл;
- мука — 300-400 г;
- масло — 50 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонная кислота — 1 ч. л.;
- корица по своему вкусу.
Готовим десерт пошагово:
- Смешиваем сахар с водой и добавляем немного растительного масла, подогреть жидкость и добавить мед. Смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы сахар и мед растворились.
- Орехи необходимо измельчить практически до состояния муки, лучше брать жареные или подсушенные.
- Далее в уже готовую сахарно-медовую смесь необходимо добавить соду, лимонную кислоту, корицу, измельченные орехи и муку.
- Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану.
- Груши почистить, порезать кубиками и добавить в тесто.
- Готовое тесто выливаем в форму.
- По желанию, нарезаем немного груши тоненькими слайсами и украшаем пирог сверху.
- Запекать пирог необходимо 30-35 минут при 200 градусах.
Совет:
Чтобы пирог выглядел как изысканный десерт, его можно украсить сахарной пудрой или измельченными орешками.
Напомним, мы писали легкий рецепт гарнира из булгура и овощей, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом. А дополнить блюдо можно оригинальными и сочными постными котлетами.