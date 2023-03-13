Как приготовить медово-грушевый пирог в пост — простой и изысканный рецепт

Этим вкусным и простым десертом можно не бояться побаловать себя в пост

Великий пост — самый строгий. Верующие должны исключить из рациона не только мясо, но и яйца, молочные продукты, только в определенные дни разрешается рыба и морепродукты. Но даже в этот период домашнее меню можно разнообразить, ведь блюда в пост могут быть очень вкусными.

Для всех соблюдающих пост предлагаем попробовать рецепт этого невероятно нежного пирога, который готовится без молока и яиц. Десерт получается невероятно ароматным благодаря меду и груше.

Медово-грушевый постный пирог

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

груша — 3-4 шт.;

орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50-70 г;

мед — 2 ст. л.;

сахар — 100 г;

вода — 250 мл;

мука — 300-400 г;

масло — 50 мл;

сода — 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1 ч. л.;

корица по своему вкусу.

Готовим десерт пошагово:

Смешиваем сахар с водой и добавляем немного растительного масла, подогреть жидкость и добавить мед. Смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы сахар и мед растворились. Орехи необходимо измельчить практически до состояния муки, лучше брать жареные или подсушенные. Далее в уже готовую сахарно-медовую смесь необходимо добавить соду, лимонную кислоту, корицу, измельченные орехи и муку. Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану. Груши почистить, порезать кубиками и добавить в тесто. Готовое тесто выливаем в форму. По желанию, нарезаем немного груши тоненькими слайсами и украшаем пирог сверху. Запекать пирог необходимо 30-35 минут при 200 градусах.

Совет:

Чтобы пирог выглядел как изысканный десерт, его можно украсить сахарной пудрой или измельченными орешками.

Напомним, мы писали легкий рецепт гарнира из булгура и овощей, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом. А дополнить блюдо можно оригинальными и сочными постными котлетами.