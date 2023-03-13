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Грушевый пирог с медом: как приготовить невероятный десерт в пост

13 марта 2023 20:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить медово-грушевый пирог в пост — простой и изысканный рецепт
Этим вкусным и простым десертом можно не бояться побаловать себя в пост
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Великий пост — самый строгий. Верующие должны исключить из рациона не только мясо, но и яйца, молочные продукты, только в определенные дни разрешается рыба и морепродукты. Но даже в этот период домашнее меню можно разнообразить, ведь блюда в пост могут быть очень вкусными.

Для всех соблюдающих пост предлагаем попробовать рецепт этого невероятно нежного пирога, который готовится без молока и яиц. Десерт получается невероятно ароматным благодаря меду и груше.

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Медово-грушевый постный пирог

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • груша — 3-4 шт.;
  • орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50-70 г;
  • мед — 2 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 250 мл;
  • мука — 300-400 г;
  • масло — 50 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.;
  • корица по своему вкусу.

Медово-грушевой постный пирог — рецепт

Готовим десерт пошагово:

  1. Смешиваем сахар с водой и добавляем немного растительного масла, подогреть жидкость и добавить мед. Смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы сахар и мед растворились.
  2. Орехи необходимо измельчить практически до состояния муки, лучше брать жареные или подсушенные.
  3. Далее в уже готовую сахарно-медовую смесь необходимо добавить соду, лимонную кислоту, корицу, измельченные орехи и муку.
  4. Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану.
  5. Груши почистить, порезать кубиками и добавить в тесто.
  6. Готовое тесто выливаем в форму.
  7. По желанию, нарезаем немного груши тоненькими слайсами и украшаем пирог сверху.
  8. Запекать пирог необходимо 30-35 минут при 200 градусах.

Совет:

Чтобы пирог выглядел как изысканный десерт, его можно украсить сахарной пудрой или измельченными орешками.

Какой десерт приготовить в пост

Напомним, мы писали легкий рецепт гарнира из булгура и овощей, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом. А дополнить блюдо можно оригинальными и сочными постными котлетами.

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