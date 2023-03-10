Як приготувати соковиті овочеві котлети — простий рецепт на Великий піст

До складу входять звичайні для багатьох продукти, які не дорого коштують та можна вживати у піст

Навіть у Великий піст, під час якого віряни дотримуються сурових харчових обмежень й не їдять м'яса, яєць та молочних продуктів, можна харчуватися смачно. Відмінним варіантом для пісного меню будуть овочеві котлети.

Новини.LIVE підготував простий рецепт на кожен день. Ці овочеві котлетки виходять дуже ніжними та соковитими при цьому на їх приготування не треба витрачати багато часу.

До складу входять звичайні для багатьох продукти: рис, капуста, картопля.

Рецепт ніжних пісних овочевих котлет

Інгредієнти:

рис — 100 г;

картопля — 150 г;

капуста білокачанна — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

борошно — 3 ст. л;

олія — для смаження;

чорний перець мелений;

сіль.

Як приготувати овочеві котлети — покроковий рецепт

Як готувати:

Необхідно промити рис та відварити його до готовності. На 100 г рису необхідно 200-250 мл води. Варити близько 20-30 хвилин. Очищені овочі: картоплю, моркву, цибулю, капусту слід пропустити через м'ясорубку або скористатися блендером. Якщо такі варіанти вам не підходять, овочі можна натерти на терку. У відварений рис необхідно додати борошно, сіль та перець на свій смак. Далі ретельно перемішайте овочевий фарш. Злегка змочуючи руки у воді, формуйте котлети. Обсмажте їх на добре розігрітій сковороді з олією, з двох боків до золотистої скоринки.

Страва готова!

Поради

Найкраще подавати овочеві котлетки гарячими. Щоб вони смакували краще, пропонуємо вам подати до страви домашній пісний майонез. Ми підготували для вас швидкі та ніжні рецепти соусу, які можна вживати під час посту.

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