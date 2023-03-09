Як приготувати пісний майонез — три найкращих рецепти до Великого посту

Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти
Майже добігає кінця другий тиждень Великого посту. У цей період православні віряни дотримуються суворих обмежень в їжі й не вживають страви з м'яса, яєць та молочних продуктів.
Щоб урізноманітнити та покращити смак пісних страв, пропонуємо рецепти майонезу без яєць та молока. Ніжній пісний соус стане чудовим доповненням для овочів, салатів та каш.
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Що ще не менш важливо — приготування не займе у вас багато часу. І вже за 15-20 хвилин ви будете насолоджуватися смачною заправкою!
Як приготувати пісний майонез із квасолею
Інгредієнти:
- 1 склянка відвареної білої квасолі (для швидкості можна взяти консервовану);
- 150 мл олії;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- сіль і цукор на свій смак.
Покроковий рецепт пісного майонезу з квасолею:
- За допомогою ступки чи блендера подрібніть відварену білу квасолю до консистенції каші. Варто зауважити, що з блендером можна швидше домогтися однорідної ніжної консистенції.
- Далі додайте до квасолі цукор, сіль, гірчицю, лимонний сік та олію й перемішайте або знову перебийте все блендером.
- Якщо маса вийшла надто густою, можна додати ще трішки олії.
Цей майонез найкраще смакує з овочами або пісними варениками.
Як зробити пісний майонез на крохмалі — рецепт без борошна
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 2 чайні ложки столового оцту 9%;
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалу;
- 200 мл олії без запаху;
- 150 мл води.
Покроковий рецепт пісного майонезу на крохмалі:
- У глибокій ємності змішати кукурудзяний крохмаль з 50 мл води та перемішати до повного розчинення крохмалю.
- Далі у 100 мл киплячої води додаємо розведений крохмаль. Все швидко перемішати.
- Зняти з вогню, щойно суміш загусне і нагадуватиме кисіль.
- Охолодити до кімнатної температури, відправити до чаші блендера, додати гірчицю, цукор, сіль, оцет, влити олію без запаху і ще раз збити.
- Якщо у вас вдома не знайшлося 9% столового оцту, його можна замінити лимонним соком.
Як приготувати пісний майонез з тофу у домашніх умовах
Інгредієнти:
- 300 г шовкового тофу;
- 2 ч. л. діжонської гірчиці;
- 1/2 шт. лайма;
- 1 ч. л. солі;
- 5 г цукру.
Покроковий рецепт пісного майонезу з тофу:
- Покладіть тофу в чашу блендера і злегка розімніть його.
- Додайте гірчицю, чайну ложку солі без верху, цукор (або трохи замінника).
- Задля кислинки можна використовувати столовий оцет, лимонний або лаймовий сік.
- Ретельно збийте майонез блендером.
- Має вийти однорідна, кремова маса, що нагадує за структурою звичайний майонез. На цьому етапі спробуйте соус і за бажанням додайте більше спецій.
Цей майонез прекрасно поєднується зі свіжими салатами, а також може слугувати смачною намазкою на хліб або хлібці.
Нагадаємо, ми писали простий рецепт ідеального булгуру з овочами, який урізноманітнить ваш раціон у Великий піст та порадує дивовижним смаком.