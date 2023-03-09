Як приготувати пісний майонез — три найкращих рецепти до Великого посту

Ніжний пісний майонез стане смачним доповненням будь-якої страви

Майже добігає кінця другий тиждень Великого посту. У цей період православні віряни дотримуються суворих обмежень в їжі й не вживають страви з м'яса, яєць та молочних продуктів.

Щоб урізноманітнити та покращити смак пісних страв, пропонуємо рецепти майонезу без яєць та молока. Ніжній пісний соус стане чудовим доповненням для овочів, салатів та каш.

Що ще не менш важливо — приготування не займе у вас багато часу. І вже за 15-20 хвилин ви будете насолоджуватися смачною заправкою!

Як приготувати пісний майонез із квасолею

Інгредієнти:

1 склянка відвареної білої квасолі (для швидкості можна взяти консервовану);

150 мл олії;

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка лимонного соку;

сіль і цукор на свій смак.

Покроковий рецепт пісного майонезу з квасолею:

За допомогою ступки чи блендера подрібніть відварену білу квасолю до консистенції каші. Варто зауважити, що з блендером можна швидше домогтися однорідної ніжної консистенції. Далі додайте до квасолі цукор, сіль, гірчицю, лимонний сік та олію й перемішайте або знову перебийте все блендером. Якщо маса вийшла надто густою, можна додати ще трішки олії.

Цей майонез найкраще смакує з овочами або пісними варениками.

Як зробити пісний майонез на крохмалі — рецепт без борошна

Інгредієнти:

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка цукру;

1/2 чайної ложки солі;

2 чайні ложки столового оцту 9%;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалу;

200 мл олії без запаху;

150 мл води.

Покроковий рецепт пісного майонезу на крохмалі:

У глибокій ємності змішати кукурудзяний крохмаль з 50 мл води та перемішати до повного розчинення крохмалю. Далі у 100 мл киплячої води додаємо розведений крохмаль. Все швидко перемішати. Зняти з вогню, щойно суміш загусне і нагадуватиме кисіль. Охолодити до кімнатної температури, відправити до чаші блендера, додати гірчицю, цукор, сіль, оцет, влити олію без запаху і ще раз збити. Якщо у вас вдома не знайшлося 9% столового оцту, його можна замінити лимонним соком.

Як приготувати пісний майонез з тофу у домашніх умовах

Інгредієнти:

300 г шовкового тофу;

2 ч. л. діжонської гірчиці;

1/2 шт. лайма;

1 ч. л. солі;

5 г цукру.

Покроковий рецепт пісного майонезу з тофу:

Покладіть тофу в чашу блендера і злегка розімніть його. Додайте гірчицю, чайну ложку солі без верху, цукор (або трохи замінника). Задля кислинки можна використовувати столовий оцет, лимонний або лаймовий сік. Ретельно збийте майонез блендером. Має вийти однорідна, кремова маса, що нагадує за структурою звичайний майонез. На цьому етапі спробуйте соус і за бажанням додайте більше спецій.

Цей майонез прекрасно поєднується зі свіжими салатами, а також може слугувати смачною намазкою на хліб або хлібці.

Нагадаємо, ми писали простий рецепт ідеального булгуру з овочами, який урізноманітнить ваш раціон у Великий піст та порадує дивовижним смаком.