Как приготовить постный майонез — три лучших рецепта к Великому посту

Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта
Почти подходит к концу вторая неделя Великого поста. В этот период православные верующие соблюдают строгие ограничения в пище и не употребляют блюда из мяса, яиц и молочных продуктов.
Чтобы разнообразить и улучшить вкус постных блюд предлагаем рецепты майонеза без яиц и молока. Нежный постный соус станет отличным дополнением для овощей, салатов и каш.
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Что еще не менее важно — приготовление не займет у вас много времени. И уже через 15-20 минут вы будете наслаждаться вкусной заправкой!
Как приготовить постный майонез с фасолью
Ингредиенты:
- 1 стакан отварной белой фасоли (для скорости можно взять консервированную);
- 150 мл масла;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- соль и сахар по своему вкусу.
Пошаговый рецепт постного майонеза с фасолью:
- С помощью ступки или блендера измельчите отварную белую фасоль до консистенции каши. Следует заметить, что с блендером можно быстрее добиться однородной нежной консистенции.
- Далее добавьте к фасоли сахар, соль, горчицу, лимонный сок и растительное масло и перемешайте или снова перебейте все блендером.
- Если масса получилась слишком густой, можно добавить еще немного масла.
Этот майонез лучше всего подходит к овощам или постным вареникам.
Как сделать постный майонез на крахмале — рецепт без муки
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 2 чайные ложки столового уксуса 9%;
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
- 200 мл масла без запаха;
- 150 мл воды.
Пошаговый рецепт постного майонеза на крахмале:
- В глубокой емкости смешать кукурузный крахмал из 50 мл воды и перемешать до полного растворения крахмала.
- Далее в 100 мл кипящей воды добавляем разведенный крахмал. Всё быстро перемешать.
- Снять с огня, как только смесь загустеет и будет напоминать кисель.
- Охладить до комнатной температуры, отправить в чашу блендера, добавить горчицу, сахар, соль, уксус, влить масло без запаха и еще раз взбить.
- Если у вас дома не нашлось 9% уксуса, его можно заменить лимонным соком.
Как приготовить постный майонез из тофу в домашних условиях
Ингредиенты:
- 300 г шелкового тофу;
- 2 ч. л. дижонской горчицы;
- 1/2 шт. лайма;
- 1 ч. л. соли;
- 5 г сахара.
Пошаговый рецепт постного майонеза из тофу:
- Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
- Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя).
- Для кислинки можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
- Тщательно взбейте майонез блендером.
- Должна получиться однородная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте побольше специй.
Этот майонез прекрасно сочетается со свежими салатами, а также может служить вкусной намазкой на хлеб или хлебц.
Напомним, мы писали простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом.