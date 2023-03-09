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Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

9 марта 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить постный майонез — три лучших рецепта к Великому посту
Нежный постный майонез станет вкусным дополнением любого блюда
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Почти подходит к концу вторая неделя Великого поста. В этот период православные верующие соблюдают строгие ограничения в пище и не употребляют блюда из мяса, яиц и молочных продуктов.

Чтобы разнообразить и улучшить вкус постных блюд предлагаем рецепты майонеза без яиц и молока. Нежный постный соус станет отличным дополнением для овощей, салатов и каш.

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Что еще не менее важно — приготовление не займет у вас много времени. И уже через 15-20 минут вы будете наслаждаться вкусной заправкой!

Как приготовить постный майонез с фасолью

Ингредиенты:

  • 1 стакан отварной белой фасоли (для скорости можно взять консервированную);
  • 150 мл масла;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • соль и сахар по своему вкусу.

Пошаговый рецепт постного майонеза с фасолью:

  1. С помощью ступки или блендера измельчите отварную белую фасоль до консистенции каши. Следует заметить, что с блендером можно быстрее добиться однородной нежной консистенции.
  2. Далее добавьте к фасоли сахар, соль, горчицу, лимонный сок и растительное масло и перемешайте или снова перебейте все блендером.
  3. Если масса получилась слишком густой, можно добавить еще немного масла.

Этот майонез лучше всего подходит к овощам или постным вареникам.

Как приготовить постный майонез с фасолью

Как сделать постный майонез на крахмале — рецепт без муки

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 2 чайные ложки столового уксуса 9%;
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
  • 200 мл масла без запаха;
  • 150 мл воды.

Пошаговый рецепт постного майонеза на крахмале:

  1. В глубокой емкости смешать кукурузный крахмал из 50 мл воды и перемешать до полного растворения крахмала.
  2. Далее в 100 мл кипящей воды добавляем разведенный крахмал. Всё быстро перемешать.
  3. Снять с огня, как только смесь загустеет и будет напоминать кисель.
  4. Охладить до комнатной температуры, отправить в чашу блендера, добавить горчицу, сахар, соль, уксус, влить масло без запаха и еще раз взбить.
  5. Если у вас дома не нашлось 9% уксуса, его можно заменить лимонным соком.

Как сделать постный майонез на крахмале - рецепт без муки

Как приготовить постный майонез из тофу в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 300 г шелкового тофу;
  • 2 ч. л. дижонской горчицы;
  • 1/2 шт. лайма;
  • 1 ч. л. соли;
  • 5 г сахара.

Пошаговый рецепт постного майонеза из тофу:

  1. Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
  2. Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя).
  3. Для кислинки можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
  4. Тщательно взбейте майонез блендером.
  5. Должна получиться однородная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте побольше специй.

Этот майонез прекрасно сочетается со свежими салатами, а также может служить вкусной намазкой на хлеб или хлебц.

 

Напомним, мы писали простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом.

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