Как приготовить сочные овощные котлеты — простой рецепт на Великий пост

В состав входят обычные для многих продукты, которые недорого стоят и можно употреблять в пост

Даже в Великий пост, во время которого верующие соблюдают суровые пищевые ограничения и не едят мяса, яиц и молочных продуктов, можно питаться вкусно. Отличным вариантом для постного меню будут овощные котлеты.

Новини.LIVE подготовил простой рецепт на каждый день. Эти овощные котлетки получаются очень нежными и сочными, при этом на их приготовление не нужно тратить много времени.

В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель.

Рецепт нежных постных овощных котлет

Ингредиенты:

рис — 100 г;

картофель — 150 г;

капуста белокочанная — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

мука — 3 ст. л;

масло — для жарки;

черный перец молотый;

соль.

Как приготовить овощные котлеты — пошаговый рецепт

Как готовить:

Необходимо промыть рис и отварить до готовности. На 100 г риса нужно 200-250 мл воды. Варить около 20-30 минут. Очищенные овощи: картофель, морковь, лук, капусту следует пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером. Если такие варианты вам не подходят, то овощи можно натереть на терку. В отварной рис необходимо добавить муку, соль и перец по своему вкусу. Затем тщательно перемешайте овощной фарш. Слегка смачивая руки в воде, формуйте котлеты. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон до золотистой корочки.

Блюдо готово!

Советы

Лучше всего подавать овощные котлетки горячими. Чтобы они были еще вкуснее, предлагаем вам подать к блюду домашний постный майонез. Мы подготовили для вас быстрые и нежные рецепты соуса, которые можно употреблять во время поста.

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