Как приготовить сочные овощные котлеты — простой рецепт на Великий пост

Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день
Даже в Великий пост, во время которого верующие соблюдают суровые пищевые ограничения и не едят мяса, яиц и молочных продуктов, можно питаться вкусно. Отличным вариантом для постного меню будут овощные котлеты.
Новини.LIVE подготовил простой рецепт на каждый день. Эти овощные котлетки получаются очень нежными и сочными, при этом на их приготовление не нужно тратить много времени.
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В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель.
Рецепт нежных постных овощных котлет
Ингредиенты:
- рис — 100 г;
- картофель — 150 г;
- капуста белокочанная — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л;
- масло — для жарки;
- черный перец молотый;
- соль.
Как приготовить овощные котлеты — пошаговый рецепт
Как готовить:
- Необходимо промыть рис и отварить до готовности. На 100 г риса нужно 200-250 мл воды. Варить около 20-30 минут.
- Очищенные овощи: картофель, морковь, лук, капусту следует пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером. Если такие варианты вам не подходят, то овощи можно натереть на терку.
- В отварной рис необходимо добавить муку, соль и перец по своему вкусу.
- Затем тщательно перемешайте овощной фарш.
- Слегка смачивая руки в воде, формуйте котлеты.
- Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон до золотистой корочки.
Блюдо готово!
Советы
Лучше всего подавать овощные котлетки горячими. Чтобы они были еще вкуснее, предлагаем вам подать к блюду домашний постный майонез. Мы подготовили для вас быстрые и нежные рецепты соуса, которые можно употреблять во время поста.
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