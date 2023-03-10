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Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

10 марта 2023 19:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить сочные овощные котлеты — простой рецепт на Великий пост
В состав входят обычные для многих продукты, которые недорого стоят и можно употреблять в пост
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Даже в Великий пост, во время которого верующие соблюдают суровые пищевые ограничения и не едят мяса, яиц и молочных продуктов, можно питаться вкусно. Отличным вариантом для постного меню будут овощные котлеты.

Новини.LIVE подготовил простой рецепт на каждый день. Эти овощные котлетки получаются очень нежными и сочными, при этом на их приготовление не нужно тратить много времени.

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В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель.

Рецепт нежных постных овощных котлет

Ингредиенты:

  • рис — 100 г;
  • картофель — 150 г;
  • капуста белокочанная — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • мука — 3 ст. л;
  • масло — для жарки;
  • черный перец молотый;
  • соль.

Рецепт нежных постных овощных котлет

Как приготовить овощные котлеты — пошаговый рецепт

Как готовить:

  1. Необходимо промыть рис и отварить до готовности. На 100 г риса нужно 200-250 мл воды. Варить около 20-30 минут.
  2. Очищенные овощи: картофель, морковь, лук, капусту следует пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером. Если такие варианты вам не подходят, то овощи можно натереть на терку.
  3. В отварной рис необходимо добавить муку, соль и перец по своему вкусу.
  4. Затем тщательно перемешайте овощной фарш.
  5. Слегка смачивая руки в воде, формуйте котлеты.
  6. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон до золотистой корочки.

Блюдо готово!

Как приготовить овощные котлеты — 

Советы

Лучше всего подавать овощные котлетки горячими. Чтобы они были еще вкуснее, предлагаем вам подать к блюду домашний постный майонез. Мы подготовили для вас быстрые и нежные рецепты соуса, которые можно употреблять во время поста.

Также в качестве гарнира может понравиться изысканный булгур с овощами. Мы писали простой рецепт идеального булгура с овощами, который разнообразит ваш рацион в Великий пост и порадует удивительным вкусом.

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