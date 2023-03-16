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Голубці з рисом і грибами: смачний рецепт, що ідеально підійде до посту

16 березня 2023 20:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати пісні голубці з грибами — простий та смачний рецепт
Якщо це ваша улюблена страва, є спосіб поласувати нею навіть під час обмежень
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одна з популярних страв в Україні — голубці. Зазвичай їх готують з м'ясом. Тому від такої страви під час Великого посту, який триватиме до 15 квітня, доводиться відмовлятися. Проте є чудова альтернатива!

Пропонуємо рецепт пікантних та насичених пісних голубців з грибами. Ви закохаєтесь у цю страву! 

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Рецепт пісних голубців з грибами

Інгредієнти: 

  • листя білокачанної або пекінської капусти;
  • рис — 150 г;
  • печериці — 350 г;
  • морква — одна середня;
  • цибуля — одна середня;
  • томатна паста — 200 г;
  • рослинна олія — 4-5 ст. л.;
  • орегано або інша спеція за смаком;
  • сіль, цукор та перець на свій смак. 

Рецепт пісних голубців з грибами

Готуємо голубці покроково: 

  1. Для початку слід ошпарити листя капусти, якщо це молода капустина або ж пекінка, цього буде достатньо. Стару капусту краще проварити від 7 до 10 хвилин.
  2. Якщо залишаються прожилки, відбийте їх молотком.
  3. Далі необхідно порізати гриби, цибулю нарізати маленьким кубиком, а моркву натерти на терці. 
  4. Овочі краще обсмажити окремо від грибів й поєднати  інгредієнти вже після готовності. 
  5. Рис слід відварити до напівготовності. 
  6. До напівзвареного рису слід додати обсмажені овочі з грибами, сіль та перець й усе ретельно перемішати.
  7. У капустяний лист викладіть столову ложку начинки. Зверніть голубці.
  8. Далі у томатну пасту додайте трохи води та орегано, доведіть до кипіння томатний соус. Додайте цукор, сіль та перець.
  9. Щільно складіть у каструлю голубці та залийте соусом. Якщо він не покриває їх зверху, додайте воду, яка залишилася після відвару капусти.
  10. Дочекайтеся, поки закипить та готуйте ще 40 хвилин на слабкому вогні під кришкою.

Як приготувати пісні голубці

Щоб ця страва була ще смачнішою пропонуємо три рецепти смачних майонезів, на приготування яких треба прості інгредієнти та мінімум часу.

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

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