Как приготовить постные голубцы с грибами — простой и вкусный рецепт

Если это ваше любимое блюдо, есть способ полакомиться им даже во время ограничений

Одно из популярных блюд в Украине — голубцы. Обычно их готовят с мясом. Поэтому от такого блюда во время Великого поста, который продлится до 15 апреля, приходится отказываться. Однако есть отличная альтернатива!

Предлагаем рецепт пикантных и насыщенных постных голубцов с грибами. Вы влюбитесь в это блюдо!

Рецепт постных голубцов с грибами

Ингредиенты:

листья белокочанной или пекинской капусты;

рис — 150 г;

шампиньоны — 350 г;

морковь — одна средняя;

лук — один средний;

томатная паста — 200 г;

растительное масло — 4-5 ст. л.;

орегано или другая специя по вкусу;

соль, сахар и перец по своему вкусу.

Готовим голубцы пошагово:

Для начала следует ошпарить листья капусты, если это молодая капуста или пекинка, этого будет достаточно. Старую капусту лучше проварить от 7 до 10 минут. Если остаются прожилки, отбейте молотком. Далее нужно порезать грибы, лук порезать маленьким кубиком, а морковь натереть на терке. Овощи лучше обжарить отдельно от грибов и объединить ингредиенты уже после готовности. Рис следует отварить до полуготовности. К полусваренному рису следует добавить обжаренные овощи с грибами, соль и перец и тщательно перемешать. В капустный лист выложите столовую ложку начинки. Обратите голубцы. Затем в томатную пасту добавьте немного воды и орегано, доведите до кипения томатный соус. Добавьте сахар, соль и перец. Плотно сложите в кастрюлю голубцы и залейте соусом. Если он не покрывает их сверху, добавьте оставшуюся воду после отвара капусты. Дождитесь пока закипит и готовьте еще 40 минут на слабом огне под крышкой.

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