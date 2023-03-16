Как приготовить постные голубцы с грибами — простой и вкусный рецепт

Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту
Одно из популярных блюд в Украине — голубцы. Обычно их готовят с мясом. Поэтому от такого блюда во время Великого поста, который продлится до 15 апреля, приходится отказываться. Однако есть отличная альтернатива!
Предлагаем рецепт пикантных и насыщенных постных голубцов с грибами. Вы влюбитесь в это блюдо!
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Рецепт постных голубцов с грибами
Ингредиенты:
- листья белокочанной или пекинской капусты;
- рис — 150 г;
- шампиньоны — 350 г;
- морковь — одна средняя;
- лук — один средний;
- томатная паста — 200 г;
- растительное масло — 4-5 ст. л.;
- орегано или другая специя по вкусу;
- соль, сахар и перец по своему вкусу.
Готовим голубцы пошагово:
- Для начала следует ошпарить листья капусты, если это молодая капуста или пекинка, этого будет достаточно. Старую капусту лучше проварить от 7 до 10 минут.
- Если остаются прожилки, отбейте молотком.
- Далее нужно порезать грибы, лук порезать маленьким кубиком, а морковь натереть на терке.
- Овощи лучше обжарить отдельно от грибов и объединить ингредиенты уже после готовности.
- Рис следует отварить до полуготовности.
- К полусваренному рису следует добавить обжаренные овощи с грибами, соль и перец и тщательно перемешать.
- В капустный лист выложите столовую ложку начинки. Обратите голубцы.
- Затем в томатную пасту добавьте немного воды и орегано, доведите до кипения томатный соус. Добавьте сахар, соль и перец.
- Плотно сложите в кастрюлю голубцы и залейте соусом. Если он не покрывает их сверху, добавьте оставшуюся воду после отвара капусты.
- Дождитесь пока закипит и готовьте еще 40 минут на слабом огне под крышкой.
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