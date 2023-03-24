Що приготувати на Благовіщення 2023 — велике меню для тих, хто постує

Стіл буде смачним та святковим, але пісним, без м'яса, яєць і молока

Вже у цю суботу, 25 березня, за григоріанським та новоюліанським календарями віряни будуть відзначати велике свято Благовіщення. А вже у п'ятницю, 7 квітня, свято прийде до тих вірян, хто слідує юліанському календарю. Дати випадають на період Великого посту, найсуворішого і тривалого у всьому році, тож харчування буде особливим в цей день.

Новини.LIVE пропонує святкове меню на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023. Ці страви порадують як близьких, так і гостей, а головне жодна із заборон посту не буде порушена.

Представляємо вам меню на Благовіщення, яке складається з:

холодної страви;

гарячої закуски;

першої страви;

другої страви;

гарніру;

десерту;

напою.

Рецепт пісного салату з молодої капусти

Інгредієнти:

капуста — 400 г;

морква — одна середня;

болгарський перець — 100 г;

сік лимону — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль та перець на свій смак.

Як готувати:

1. Овочі гарно помити. Капусту дрібно нашаткувати та перекласти в глибоку тарілку, злегка пом'яти руками, щоб вона випустила сік.

2. Моркву натерти на терці та додати до капусти.

3. Болгарський порізати соломкою.

4. Додати олію, сік лимону, сіль та перець. Змішати всі інгредієнти салату.

5. За бажанням можна додати свіжого огірка.

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Рецепт пісної закуски — картопляні кульки з грибами

Знадобиться:

картопля — 10 шт.

борошно — 1 склянка (300 г);

олія — 0,5 склянки (125 мл);

панірувальні сухарі — 150 г;

гриби — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

спеції — на свій смак.

Приготування:

1. Помийте, почистьте і натріть сиру картоплю на дрібній тертці. У картопляну масу додай борошно, сіль і спеції. Добре розмішайте та сформуйте кульки.

2. Для грибної начинки помийте, почистьте та відваріть гриби. Дрібно наріжте та обсмажте разом з цибулею.

3. Додайте начинку в картопляні кульки.

4. Запаніруйте їх у борошні з сухарями. Обсмажте хвилину на пательні.

5. Далі картопляні кульки запікайте у духовці за температури 180°C близько години.

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Як приготувати рибний суп з сочевицею — простий рецепт

Що знадобиться:

риба — 300 г;

сочевиця — 50 г;

морква — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

лимон — на свій смак;

картопля — 3 шт;

помідор — 1 шт;

сіль, перець, кріп, петрушка, кінза — на свій смак.

Готуємо покроково:

1. Рибу, картоплю, цибулю і помідор вимити, очистити та нарізати кубиками.

2. Картоплю, рибу і сочевицю викласти в каструлю, залити холодною водою і довести до кипіння.

3. Протягом 20 хвилин проварити, посолити та перемішати.

4. На сковороді обсмажити цибулю, моркву і помідор.

5. Додати в суп, проварити 10-15 хвилин, потім додати спеції або сіль, перемішати.

6. За 2 хвилини до закінчення приготування страви додати подрібнений кріп і сік лимона.

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Рецепт палтуса з медом до свята

Вам потрібно:

палтус — 600 г;

мед — 40 г;

лайм — 20 г;

олія оливкова — 10 г;

базилік, шавлія;

сіль та перець на свій смак.

Готуємо страву покроково:

1. Філе палтуса розрізати на порційні шматки.

2. В антипригарну сковороду влити олію і підсмажувати протягом 3-4 хвилин філе риби з кожного боку, зняти з вогню.

3. Змастити шматочки риби медом з обох сторін, посипати шавлією, посолити, поперчити та залишити в сковороді, накривши кришкою.

4. Візьміть тарілку для сервірування, потім викладіть філе палтуса, прикрасьте все листям базиліка.

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Кабачкові оладки з кус-кусом — рецепт

Інгредієнти:

кабачки — 3-4 шт.;

кускус — 0,5 ст.;

борошно — 5 ст. л;

соняшникова олія — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

перець — щіпка.

Як приготувати кабачкові оладки:

1. Кускус відварити до готовності в трохи підсоленій воді, краще навіть злегка переварити.

2. В цей час кабачки промити, очистити та натерти на великій тертці.

3. Сіль змішати з перцем і просіяним борошном.

4. Готовий кускус з'єднати з кабачками та борошняною сумішшю, перемішати.

5. Розжарити сковороду та обсмажувати на середньому вогні, сформовані оладки.

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Рецепт смачного золотистого рису з гарбузом

Вам потрібно:

рис — 1 ст.;

цибуля порей — 1 шт.;

зелена цибуля — 50 г;

гарбуз — 200 г;

куркума — дрібка;

сіль, перець на свій смак.

Готуємо гарнір покроково:

1. Рис промити та відварити в підсоленій воді з розрахунку 1 стакан рису на 2 склянки води.

2. Гарбуз почистити та відварити до готовності.

3. Цибулю порей нарізати кільцями, а молоду порізати дрібно.

4. До звареного рису додати спеції, цибулю і натертий дрібно гарбуз.Все ретельно перемішати.

5. Можна подавати з консервованим горошком.

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Запечені яблука з горіхами — рецепт дивовижного десерту

Запечені яблука з волоськими горіхами та медом — це простий і смачний десерт. Підійде і тим, хто вирішив сісти на дієту, а головне — страва готується дуже швидко.

Інгредієнти:

яблука — 4 шт.;

мед — 4 ч. л.;

цедра лимона;

лимонний сік;

волоські горіхи — 40 г;

кориця — на свій смак.

За бажанням можна додати родзинок, в'яленої вишні, або дрібно нарізаної кураги.

Готуємо десерт покроково:

1. Зрізати верхівку кожного яблука. Видалити насіння.

2. Збризнути лимонним соком кожне яблучко та натерти всередину трохи лимонної цедри.

3. Волоські горіхи нарубати ножем й також закласти всередину яблука.

4. Кожне яблуко полити медом та накрити верхівкою.

5. Посипати зверху корицею.

6. Запікати в духовці 20 звилин.

Смачного!

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