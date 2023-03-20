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Що приготувати з черемші: три прості рецепти весняних салатів

20 березня 2023 19:47
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Весняні салати з черемші — три прості рецепти, які сподобаються кожному
Черемша — перша весняна зелень, яка має приємний часниковий аромат та славиться своїми корисними властивостями
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Перша весняна зелень, яка здатна подарувати нам незліченну кількість вітамінів, — черемша. Її яскравий смак та приємний часниковий аромат зробить незвичним навіть пересічну страву. 

Новини.LIVE пропонує три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.  

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Що треба знати про черемшу 

Ця рослина відома в Україні й під іншими назвами — цибуля ведмежа, дикий часник, левурда, колба, чензелі. 

В природних умовах черемшу можна зустріти в Карпатах, на Поліссі, в лісостепу і в північно-східній частині степу.

Важливо: рослина занесена до Червоної книги України. Збирати дикорослу черемшу незаконно і карається штрафом. 

Проте, нині її все частіше вирощують як культурну рослину на присадибних ділянках. Купуючи черемшу на базарі, варто поцікавитися і переконатися, що вона вирощена господарями. Цю зелень можна також зустріти у продажі й у багатьох магазинах та супермаркетах. 

Споживають черемшу у сирому вигляді в салатах, також заморожують, солять або маринують, тушкують, роблять настої, приправу до різних страв, виготовляють супи, соуси.

Що треба знати про черемшу

У чому користь черемші 

Ця рослина має багато корисних властивостей, зокрема антибактеріальні, бактерицидні та фунгіцидні.

Також черемша — справжнє джерело вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин і амінокислот. Вона містить вітаміни В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- і мікроелементи: залізо, калій, кальцій, фтор, сірка, марганець, селен, мідь, йод, цинк та ін. 

Також ніацин, алліїн, глікозид, фітонциди, лізоцим та ефірну олію. До складу ефірної олії входять алілполісульфіди, алілсульфіди, пінеколінова кислота, аліїн. 

У чому користь черемші

Салат з черемшею, томатами та фетою — рецепт

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • черемша — 150 г;
  • томат — 2 шт. (або 4-5 чері);
  • сир фета — 150 г;
  • м'ята — 2 свіжих гілочки;
  • авокадо — 100 г;
  • волоські горіхи (за бажанням можна замінити на інші) — 50 г;
  • гірчиця французька або діжонська — 1 ч. л.;
  • олія оливкова або соняшникова — 2-3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль та перець до смаку. 

Покроковий рецепт: 

  1. Овочі та зелень слід ретельно промити.
  2. Черемшу слід нарізати тонкими смужками. 
  3. М'яту відокремити від стебел та порубати дуже мілко. 
  4. Фету, авокадо та помідори слід нарізати акуратними кубиками. Щоб м'яка фета краще різалася, змочіть ніж у воду або в олію. 
  5. Волоські горіхи розім'яти або порізати, так щоб відчувалися дрібні шматочки. 
  6. Перекладіть всі інгредієнти в салатник, додайте діжонську гірчицю, лимонний сік, олію, сіль і перець заправте олією та перемішайте. 

Салат з черемшею, томатами та фетою

Салат з черемшею та яйцем — рецепт

Інгредієнти:

  • черемша — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • огірок — один середній;
  • зелена цибуля — 4-5 пір'їн;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сіль та перець до смаку. 

Спосіб приготування:

  1. Черемшу добре помити та нарізати тонкими смужками.
  2.  Огірок і варені яйця нарізати дрібними кубиками.
  3.  Зелену цибулю дрібно порубати.
  4. Підготовлені інгредієнти з'єднати в салатниці, посолити та поперчити. Заправити сумішшю майонезу та сметани.

Насолоджуватися найкращим весняним салатом!

Салат з черемшею та яйцем — рецепт

Пісний рецепт салату з черемші 

Інгредієнти:

  • черемша — 150 г;
  • картопля — 2 середні;
  • зелений горошок — 100 г;
  • огірок свіжий — один середній;
  • олія соняшникова або оливкова — 3-4 ст. л.
  • сіль та перець до смаку. 

Готуємо пісний салат з черемші покроково: 

  1. Ретельно помийте картоплю, відваріть в підсоленій воді.
  2. Зніміть з картоплі шкірку та наріжте маленькими кубиками.
  3. Огірок слід також нарізати маленьким кубиком. 
  4. Черемшу промити та подрібнити. 
  5. Зелений горошок краще брати заморожений, а не консервований. Його достатньо 3 хв відварити або обсмажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. У салат додавати горошок, що охолов. 
  6. Змішуємо всі інгредієнти в салатниці, додаємо сіль, перець та олію. 

Пісний рецепт салату з черемші

Поради щодо приготування пісного салату з черемшею 

Картоплю можна використовувати варену або запечену у духовці. Цю закуску можна подавати як салат у звичному вигляді, а можна в тарталетці або грінці.

Пропонуємо також замінити заправку до цього салату, скориставшись одним з простих рецептів пісного майонезу. На приготування соусу треба прості інгредієнти та мінімум часу.

 

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

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