Весенние салаты из черемши — три простых рецепта, которые понравятся каждому

Что приготовить из черемши: три простых рецепта весенних салатов
Первая весенняя зелень, которая способна подарить нам бесчисленное количество витаминов — черемша. Ее яркий вкус и приятный чесночный аромат сделает необычным даже заурядное блюдо.
Новини.LIVE предлагает три простых и быстрых рецепта весенних салатов с черемшей, которые подарят пользу и удивят своим непревзойденным вкусом.
-
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов "формулу мира"
-
Россия возбудила уголовное дело против судей Международного уголовного суда
-
На войне в Украине погиб чешский доброволец
-
Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии: что обсуждали
-
В мире быстро исчезают горные леса: учёные назвали причины
-
Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек
-
В Одессе срочно на 21 марта необходимы доноры
-
В Италии впервые установили протез клапана в сердце, которое продолжало биться во время операции
-
Нет никаких доказательств, что путин посещал Мариуполь, — разведка
-
Дания будет учить украинских военных разминированию на суше и на море
Что нужно знать о черемше
Это растение известно в Украине и под другими названиями — лук медвежий, дикий чеснок, левурда, колба, чензели.
В естественных условиях черемшу можно встретить в Карпатах, на Полесье, в лесостепи и северо-восточной части степи.
Важно: растение занесено в Красную книгу Украины. Собирать дикорастущую черемшу незаконно и карается штрафом.
Однако сейчас ее все чаще выращивают как культурное растение на приусадебных участках. Покупая черемшу на рынке, стоит поинтересоваться и убедиться, что она выращена хозяевами. Эту зелень можно встретить в продаже и во многих магазинах и супермаркетах.
Употребляют черемшу в сыром виде в салатах, также замораживают, солят или маринуют, тушат, делают настои, приправу к разным блюдам, изготовляют супы, соусы.
В чем польза черемши
Это растение имеет много полезных свойств, в частности, антибактериальные, бактерицидные и фунгицидные.
Также черемша — настоящий источник витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и аминокислот. Она содержит витамины В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементы: железо, калий, кальций, фтор, сера, марганец, селен, медь, йод, цинк и т.д.
Также ниацин, аллиин, гликозид, фитонциды, лизоцим и эфирное масло. В состав эфирного масла входят аллилполисульфиды, аллилсульфиды, пинеколиновая кислота, алиин.
Салат с черемшей, томатами и фетой — рецепт
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- черемша — 150 г;
- томат — 2 шт. (или 4-5 черри);
- сыр фета — 150 г;
- мята — 2 свежих веточки;
- авокадо — 100 г;
- грецкие орехи (по желанию можно заменить на другие) — 50 г;
- горчица французская или дижонская — 1 ч. л.;
- масло оливковое или подсолнечное - 2-3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Овощи и зелень следует тщательно промыть.
- Черемшу следует нарезать тонкими полосками.
- Мяту отделить от стеблей и порубить очень мелко.
- Фета, авокадо и помидоры следует нарезать аккуратными кубиками. Чтобы мягкая фета лучше резалась, смочите нож в воду или масло.
- Грецкие орехи размять или порезать, так чтобы ощущались мелкие кусочки.
- Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте дижонскую горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль и перец, заправьте маслом и перемешайте.
Салат с черемшей и яйцом — рецепт
Ингредиенты:
- черемша — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- огурец — один средний;
- зеленый лук — 4-5 перьев;
- майонез — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
- Огурец и вареные яйца порезать маленькими кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.
Наслаждайтесь лучшим весенним салатом!
Постный рецепт салата из черемши
Ингредиенты:
- черемша — 150 г;
- картофель — 2 средних;
- зеленый горошек — 100 г;
- огурец свежий — один средний;
- масло подсолнечное или оливковое — 3-4 ст. л.
- соль и перец по вкусу.
Готовим постный салат из черемши пошагово:
- Тщательно помойте картофель, отварите в подсоленной воде.
- Снимите с картофеля кожуру и нарежьте маленькими кубиками.
- Огурец следует также порезать маленьким кубиком.
- Черемшу промыть и измельчить.
- Зеленый горошек лучше брать замороженный, а не консервированный. Его достаточно 3 мин отварить или обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла. В салат добавлять остывший горошек.
- Смешиваем все ингредиенты в салатнице, добавляем соль, перец и растительное масло.
Советы по приготовлению постного салата с черемшей
Картофель можно использовать вареный или запеченный в духовке. Эту закуску можно подавать как салат в обычном виде, а можно в тарталетке или гренки.
Предлагаем также заменить заправку к этому салату, воспользовавшись одним из простых рецептов постного майонеза. На приготовление соуса нужно простые ингредиенты и минимум времени.
Напомним, мы писали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.