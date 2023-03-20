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Что приготовить из черемши: три простых рецепта весенних салатов

20 марта 2023 19:47
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Весенние салаты из черемши — три простых рецепта, которые понравятся каждому
Черемша — первая весенняя зелень, которая имеет приятный чесночный аромат и славится своими полезными свойствами
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Первая весенняя зелень, которая способна подарить нам бесчисленное количество витаминов — черемша. Ее яркий вкус и приятный чесночный аромат сделает необычным даже заурядное блюдо.

Новини.LIVE предлагает три простых и быстрых рецепта весенних салатов с черемшей, которые подарят пользу и удивят своим непревзойденным вкусом.

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Что нужно знать о черемше

Это растение известно в Украине и под другими названиями — лук медвежий, дикий чеснок, левурда, колба, чензели.

В естественных условиях черемшу можно встретить в Карпатах, на Полесье, в лесостепи и северо-восточной части степи.

Важно: растение занесено в Красную книгу Украины. Собирать дикорастущую черемшу незаконно и карается штрафом.

Однако сейчас ее все чаще выращивают как культурное растение на приусадебных участках. Покупая черемшу на рынке, стоит поинтересоваться и убедиться, что она выращена хозяевами. Эту зелень можно встретить в продаже и во многих магазинах и супермаркетах.

Употребляют черемшу в сыром виде в салатах, также замораживают, солят или маринуют, тушат, делают настои, приправу к разным блюдам, изготовляют супы, соусы.

Что нужно знать о черемше

В чем польза черемши

Это растение имеет много полезных свойств, в частности, антибактериальные, бактерицидные и фунгицидные.

Также черемша — настоящий источник витаминов, микроэлементов, минеральных веществ и аминокислот. Она содержит витамины В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементы: железо, калий, кальций, фтор, сера, марганец, селен, медь, йод, цинк и т.д.

Также ниацин, аллиин, гликозид, фитонциды, лизоцим и эфирное масло. В состав эфирного масла входят аллилполисульфиды, аллилсульфиды, пинеколиновая кислота, алиин.

В чем польза черемши

Салат с черемшей, томатами и фетой — рецепт

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • черемша — 150 г;
  • томат — 2 шт. (или 4-5 черри);
  • сыр фета — 150 г;
  • мята — 2 свежих веточки;
  • авокадо — 100 г;
  • грецкие орехи (по желанию можно заменить на другие) — 50 г;
  • горчица французская или дижонская — 1 ч. л.;
  • масло оливковое или подсолнечное - 2-3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Овощи и зелень следует тщательно промыть.
  2. Черемшу следует нарезать тонкими полосками.
  3. Мяту отделить от стеблей и порубить очень мелко.
  4. Фета, авокадо и помидоры следует нарезать аккуратными кубиками. Чтобы мягкая фета лучше резалась, смочите нож в воду или масло.
  5. Грецкие орехи размять или порезать, так чтобы ощущались мелкие кусочки.
  6. Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте дижонскую горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль и перец, заправьте маслом и перемешайте.

Салат с черемшей, томатами и фетой

Салат с черемшей и яйцом — рецепт

Ингредиенты:

  • черемша — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • огурец — один средний;
  • зеленый лук — 4-5 перьев;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
  2. Огурец и вареные яйца порезать маленькими кубиками.
  3. Зеленый лук мелко порубить.
  4. Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.

Наслаждайтесь лучшим весенним салатом!

Салат с черемшей и яйцом.

Постный рецепт салата из черемши

Ингредиенты:

  • черемша — 150 г;
  • картофель — 2 средних;
  • зеленый горошек — 100 г;
  • огурец свежий — один средний;
  • масло подсолнечное или оливковое — 3-4 ст. л.
  • соль и перец по вкусу.

Готовим постный салат из черемши пошагово:

  1. Тщательно помойте картофель, отварите в подсоленной воде.
  2. Снимите с картофеля кожуру и нарежьте маленькими кубиками.
  3. Огурец следует также порезать маленьким кубиком.
  4. Черемшу промыть и измельчить.
  5. Зеленый горошек лучше брать замороженный, а не консервированный. Его достаточно 3 мин отварить или обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла. В салат добавлять остывший горошек.
  6. Смешиваем все ингредиенты в салатнице, добавляем соль, перец и растительное масло.

Постный рецепт салата из черемши

Советы по приготовлению постного салата с черемшей

Картофель можно использовать вареный или запеченный в духовке. Эту закуску можно подавать как салат в обычном виде, а можно в тарталетке или гренки.

Предлагаем также заменить заправку к этому салату, воспользовавшись одним из простых рецептов постного майонеза. На приготовление соуса нужно простые ингредиенты и минимум времени.

 

Напомним, мы писали, как приготовить одесский постный борщ с жареными карасями. Об особенностях приготовления этого блюда рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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