Чи треба дотримуватися посту на Благовіщення — що можна та не можна їсти у свято

Свято Благовіщення випадає на суворий Великий піст, а тому виникає питання, що дозволено їсти вірянам

Благовіщення входить у трійку найважливіших та значущих церковних свят, разом з Великоднем та Різдвом. Це день доброї звістки, посланої Богом Діві Марії про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. Свято припадає на період Великого посту.

Тож логічно виникає питання, чи треба дотримуватися суворих харчових заборон та що можна їсти у цей день. Розбираємося далі в матеріалі.

Великий піст — які харчові обмеження

Під час суворого посту який встановлюється на 48 днів до свята Великодня заборонено вживати:

м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);

бульйони (курячий, свинячий);

молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);

яйця;

випічку та макарони (що містять яйця та молочні продукти);

фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);

солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);

алкоголь (міцні та неміцні напої).

Також у більшість днів Великого посту не можна їсти рибу. Проте є окремі дні та свята, коли це обмеження знімається.





Що можна їсти на Благовіщення

Під час Благовіщення Пресвятої Богородиці Великій піст не скасовується. Важливо: м’ясо, яйця, молоко все ще залишаються під забороною.

Проте на честь важливого свята для вірян дещо послаблюються деякі обмеження. Так дозволяється вживати рибу, варену та тушковану їжу з олією. Ще можна випити трішки вина.

Загалом, у день Благовіщення можна вживати:

овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки, томат);

зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза тощо);

водорості (морська капуста);

гриби (шампіньйони, лисички, гливи тощо);

бобові (квасоля, горох, нут, сочевиця);

крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур, кіноа, амарант тощо);

пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;

борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);

фрукти та ягоди (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси тощо);

сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);

горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс, мигдаль);

насіння (гарбузове, кунжут, льон, соняшник);

пісні соуси та запрвки;

солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);

напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко);

олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо).

Такі церковні правила діють практично щорічно, за умови, що свято випадає на Великий піст. Виняток становлять ті випадки, коли Благовіщення випадає на Страсний тиждень – тоді вживання риби забороняється.

Що необхідно обов'язково зробити на Благовіщення

У Благовіщення за можливості варто відвідати службу в храмі, помолитися. Якщо такої змоги немає, можна прочитати молитву й удома, бажано перед іконою Божої Матері.

Нагадаємо, ми писали, коли святкують Благовіщення у 2023 році, а також які існують традиції та заборони у цей день.

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