Нужно ли соблюдать пост на Благовещение — что можно и нельзя есть в праздник

Великий пост на Благовещение: как соблюдать и какие продукты разрешены в праздник
Благовещение входит в тройку важнейших и значимых церковных праздников вместе с Пасхой и Рождеством. Это день доброй вести, посланной Богом Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Праздник приходится на период Великого поста.
Поэтому логично возникает вопрос, нужно ли соблюдать строгие пищевые запреты и что можно есть в этот день. Разбираемся дальше в материале.
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Большой пост — какие пищевые ограничения
Во время строгого поста, который устанавливается на 48 дней до праздника Пасхи, запрещено употреблять:
- мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
- бульоны (куриный, свиной);
- молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
- яйца;
- выпечку и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
- фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);
- сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
- алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).
Также в большинство дней Великого поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни и праздники, когда это ограничение снимается.
Что можно есть на Благовещение
Во время Благовещения Пресвятой Богородицы Великий пост не отменяется. Важно: мясо, яйца, молоко все еще остаются под запретом.
Однако в честь важного праздника для верующих несколько ослабляются некоторые ограничения. Так разрешается употреблять рыбу, вареную и тушеную еду с растительным маслом. Еще можно выпить немного вина.
В общем, в день Благовещения можно употреблять:
- овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы, томат);
- зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза и т.п.);
- водоросли (морская капуста);
- грибы (шампиньоны, лисички, вешенки и т.п.);
- бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица);
- крупы (рис, гречка, овсянка, булгур, киноа, амарант и т.п.);
- постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
- мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
- фрукты и ягоды (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы и т.п.);
- сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
- орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис, миндаль);
- семена (тыквенные, кунжут, лен, подсолнечник);
- песни соусы и заправки;
- сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
- напитки (чай, кофе, компот, компот, сок, морс, растительное молоко);
- масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т.п.).
Такие церковные правила действуют практически ежегодно, при условии, что праздник выпадает на Великий пост. Исключение составляют те случаи, когда Благовещение выпадает на Страстную неделю — тогда употребление рыбы запрещается.
Что необходимо обязательно сделать на Благовещение
В Благовещение по возможности следует посетить службу в храме, помолиться. Если такой возможности нет, можно прочесть молитву и дома, желательно перед иконой Божией Матери.
Напомним, мы писали, когда празднуют Благовещение в 2023 году, а также существующие традиции и запреты в этот день.
Напомним, Новости.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.