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Великий пост на Благовещение: как соблюдать и какие продукты разрешены в праздник

24 марта 2023 06:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Нужно ли соблюдать пост на Благовещение — что можно и нельзя есть в праздник
Праздник Благовещения выпадает на суровый Великий пост, а потому возникает вопрос, что разрешено есть верующим
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Благовещение входит в тройку важнейших и значимых церковных праздников вместе с Пасхой и Рождеством. Это день доброй вести, посланной Богом Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Праздник приходится на период Великого поста.

Поэтому логично возникает вопрос, нужно ли соблюдать строгие пищевые запреты и что можно есть в этот день. Разбираемся дальше в материале.

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Большой пост — какие пищевые ограничения

Во время строгого поста, который устанавливается на 48 дней до праздника Пасхи, запрещено употреблять:

  • мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
  • бульоны (куриный, свиной);
  • молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
  • яйца;
  • выпечку и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
  • фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);
  • сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
  • алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Также в большинство дней Великого поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни и праздники, когда это ограничение снимается.

Большой пост — какие пищевые ограничения

Что можно есть на Благовещение

Во время Благовещения Пресвятой Богородицы Великий пост не отменяется. Важно: мясо, яйца, молоко все еще остаются под запретом.

Однако в честь важного праздника для верующих несколько ослабляются некоторые ограничения. Так разрешается употреблять рыбу, вареную и тушеную еду с растительным маслом. Еще можно выпить немного вина.

В общем, в день Благовещения можно употреблять:

  • овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы, томат);
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза и т.п.);
  • водоросли (морская капуста);
  • грибы (шампиньоны, лисички, вешенки и т.п.);
  • бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица);
  • крупы (рис, гречка, овсянка, булгур, киноа, амарант и т.п.);
  • постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
  • мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
  • фрукты и ягоды (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы и т.п.);
  • сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
  • орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис, миндаль);
  • семена (тыквенные, кунжут, лен, подсолнечник);
  • песни соусы и заправки;
  • сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
  • напитки (чай, кофе, компот, компот, сок, морс, растительное молоко);
  • масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т.п.).

Что можно есть на Благовещение

Такие церковные правила действуют практически ежегодно, при условии, что праздник выпадает на Великий пост. Исключение составляют те случаи, когда Благовещение выпадает на Страстную неделю — тогда употребление рыбы запрещается.

Что необходимо обязательно сделать на Благовещение

В Благовещение по возможности следует посетить службу в храме, помолиться. Если такой возможности нет, можно прочесть молитву и дома, желательно перед иконой Божией Матери.

 

Напомним, мы писали, когда празднуют Благовещение в 2023 году, а также существующие традиции и запреты в этот день.

Напомним, Новости.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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