Нужно ли соблюдать пост на Благовещение — что можно и нельзя есть в праздник

Праздник Благовещения выпадает на суровый Великий пост, а потому возникает вопрос, что разрешено есть верующим

Благовещение входит в тройку важнейших и значимых церковных праздников вместе с Пасхой и Рождеством. Это день доброй вести, посланной Богом Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Праздник приходится на период Великого поста.

Поэтому логично возникает вопрос, нужно ли соблюдать строгие пищевые запреты и что можно есть в этот день. Разбираемся дальше в материале.

Большой пост — какие пищевые ограничения

Во время строгого поста, который устанавливается на 48 дней до праздника Пасхи, запрещено употреблять:

мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);

бульоны (куриный, свиной);

молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);

яйца;

выпечку и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);

фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);

сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);

алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Также в большинство дней Великого поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни и праздники, когда это ограничение снимается.





Что можно есть на Благовещение

Во время Благовещения Пресвятой Богородицы Великий пост не отменяется. Важно: мясо, яйца, молоко все еще остаются под запретом.

Однако в честь важного праздника для верующих несколько ослабляются некоторые ограничения. Так разрешается употреблять рыбу, вареную и тушеную еду с растительным маслом. Еще можно выпить немного вина.

В общем, в день Благовещения можно употреблять:

овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы, томат);

зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза и т.п.);

водоросли (морская капуста);

грибы (шампиньоны, лисички, вешенки и т.п.);

бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица);

крупы (рис, гречка, овсянка, булгур, киноа, амарант и т.п.);

постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;

мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);

фрукты и ягоды (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы и т.п.);

сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);

орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис, миндаль);

семена (тыквенные, кунжут, лен, подсолнечник);

песни соусы и заправки;

сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);

напитки (чай, кофе, компот, компот, сок, морс, растительное молоко);

масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т.п.).

Такие церковные правила действуют практически ежегодно, при условии, что праздник выпадает на Великий пост. Исключение составляют те случаи, когда Благовещение выпадает на Страстную неделю — тогда употребление рыбы запрещается.

Что необходимо обязательно сделать на Благовещение

В Благовещение по возможности следует посетить службу в храме, помолиться. Если такой возможности нет, можно прочесть молитву и дома, желательно перед иконой Божией Матери.

Напомним, мы писали, когда празднуют Благовещение в 2023 году, а также существующие традиции и запреты в этот день.

Напомним, Новости.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.