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Неймовірна насолода: як приготувати пісний морквяний торт з горіховим кремом

22 березня 2023 19:22
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати пісний морквяний торт з кеш'ю-кремом — найсмачніший рецепт
Якщо ви хочете приготувати смачний пісний десерт до чаю, радимо саме цей ніжний та корисний варіант
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Великий піст у 2023 році триватиме з 27 лютого до 15 квітня. У цей період церковний статут забороняє вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. 

Якщо ви дотримуєтеся посту, але хочете порадувати себе та близьких чимось смачненьким, радимо саме цей ніжний та корисний рецепт морквяного торту з кремом з кеш'ю. Він підійде також для веганів та сироїдів.  

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Морквяний торт з кеш'ю кремом — рецепт 

Калорійність: 305 ккал на 100 г. 

Інгредієнти для крему:

  • кеш'ю — 200 г;
  • лимонний сік — 1-2 ст. л.;
  • кокосова олія — 2 ст. л.;
  • сироп агави — 1/3 склянки;
  • вода — за мірою необхідності. 

Інгредієнти для основи:

  • солодка морква — 2 великі;
  • гречана, амарантова або лляна мука — 1.5 склянки;
  • фініки — 100 г;
  • сушені ананаси — 50 г;
  • сушений кокос — 0.5 склянки (100 г);
  • мелена кориця — 1/2 ч. л.

Морквяний торт з глазур'ю з кеш'ю — рецепт

Готуємо пісний морквяний торт покроково:

  1. Кеш'ю необхідно попередньо замочити в чистій питній воді на дві години. Після воду злити, а горіхи додатково промити.
  2. Висипаємо горішки в чашу блендера, додаємо решту інгредієнтів для крему: лимонний сік, кокосову олію, сироп агави. Все подрібнюємо на високій швидкості до отримання однорідної гладенької маси. У процесі потрібно додати воду — чим менше, тим краще.
  3. Готовий крем перекладаємо в окрему місткість.
  4. Далі готуємо основу. Моркву слід помити, почистити та розрізати на невеликі шматочки. Помістити їх в чашу блендера, додати всі інші інгредієнти для основи та подрібнити до однорідності.
  5. Беремо форму для випічки, краще застелити її пергаментом. Половину основи перекладаємо  в роз'ємну форму для випічки, рівномірно розподіляємо та злегка утрамбовуємо.
  6. Зверху основи слід викласти наш вже готовий крем,  приблизно третину.
  7.  Прибираємо заготовку в холодильник й чекаємо поки вона застигне. Приблизно знадобиться 1-2 години. 
  8. Далі дістаємо форму з холодильника, зверху на крем рівномірно викладаємо другу половину основи.
  9. Покриваємо другим шаром крему — для цього нам знадобиться половина від залишків крему, тобто третина від початкового об'єму.
  10. Залишаємо торт на ніч у холодильнику, щоб він добре просочився.
  11. Останній етап — дістаємо наш торт з форми, змащуємо з боків кремом, який залишився та прикрашаємо на свій смак. ⠀

Як приготувати пісний морквяний торт

Як прикрасити морквяний торт

Десерт можна посипати колотими горіхами, цукатами, кокосовою стружкою або тоненькими пелюстками моркви.

Цей пісний солодкий і соковитий десерт гарантовано вразить членів вашої сім’ї своїм насиченим і водночас легким смаком!

Нагадаємо, ми писали особливий рецепт медово-грушевого пирога, яким можна ласувати навіть під час посту. Десерт виходить неймовірно ароматним завдяки меду та груші.

Також відома українська дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом корисного торта з апельсином, який не зашкодить фігурі. 

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