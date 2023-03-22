Как приготовить постный морковный торт с кешью-кремом — самый вкусный рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт к чаю, рекомендуем именно этот нежный и полезный вариант

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. В этот период церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Если вы соблюдаете пост, но хотите порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким, советуем именно этот нежный и полезный рецепт морковного торта с кремом из кешью. Он подойдет также для веганов и сыроедов.

Морковный торт с кешью кремом

Калорийность: 305 ккал/на 100 г.

Ингредиенты для крема:

кешью — 200 г;

лимонный сок — 1-2 ст. л.;

кокосовое масло — 2 ст. л.;

сироп агавы — 1/3 стакана;

вода — по мере необходимости.

Ингредиенты для основания:

сладкая морковь — 2 больших;

гречневая, амарантовая или льняная мука — 1.5 стакана;

финики — 100 г;

сушеные ананасы — 50 г;

сушеный кокос — 0.5 стакана (100 г);

молотая корица — 1/2 ч. л.

Готовим постный морковный торт пошагово:

Кешью необходимо предварительно замочить в чистой воде на два часа. Затем воду слить, а орехи дополнительно промыть. Высыпаем орешки в чашу блендера, добавляем остальные ингредиенты для крема: лимонный сок, кокосовое масло, сироп агавы. Все измельчаем на высокой скорости до получения однородной гладкой массы. В процессе нужно добавить воду — чем меньше, тем лучше. Готовый крем перекладываем в отдельную емкость. Далее готовим основание. Морковь следует промыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Поместить их в чашу блендера, добавить все остальные ингредиенты для основания и измельчить до однородности. Берем форму для выпечки, лучше застелить ее пергаментом. Половину основания перекладываем в разъемную форму для выпечки, равномерно распределяем и слегка утрамбовываем. Сверху основания следует выложить наш уже готовый крем, примерно треть. Убираем заготовку в холодильник и ждем пока она застынет. Приблизительно понадобится 1-2 часа. Далее достаем форму из холодильника, сверху на крем равномерно выкладываем вторую половину основания. Покрываем вторым слоем крема — для этого нам понадобится половина от остатков крема, то есть треть от начального объема. Оставляем торт на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался. Последний этап — достаем наш торт из формы, смазываем кремом, который остался и украшаем по своему вкусу. ⠀

Как украсить морковный торт

Десерт можно посыпать колотыми орехами, цукатами, кокосовой стружкой или тоненькими лепестками моркови.

Этот постный сладкий и сочный десерт гарантированно поразит членов вашей семьи своим насыщенным и одновременно легким вкусом!

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