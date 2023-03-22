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Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

22 марта 2023 19:22
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить постный морковный торт с кешью-кремом — самый вкусный рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт к чаю, рекомендуем именно этот нежный и полезный вариант
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. В этот период церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Если вы соблюдаете пост, но хотите порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким, советуем именно этот нежный и полезный рецепт морковного торта с кремом из кешью. Он подойдет также для веганов и сыроедов.

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Морковный торт с кешью кремом

Калорийность: 305 ккал/на 100 г.

Ингредиенты для крема:

  • кешью — 200 г;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • кокосовое масло — 2 ст. л.;
  • сироп агавы — 1/3 стакана;
  • вода — по мере необходимости.

Ингредиенты для основания:

  • сладкая морковь — 2 больших;
  • гречневая, амарантовая или льняная мука — 1.5 стакана;
  • финики — 100 г;
  • сушеные ананасы — 50 г;
  • сушеный кокос — 0.5 стакана (100 г);
  • молотая корица — 1/2 ч. л.

Морковный торт с глазурью с кешью - рецепт

Готовим постный морковный торт пошагово:

  1. Кешью необходимо предварительно замочить в чистой воде на два часа. Затем воду слить, а орехи дополнительно промыть.
  2. Высыпаем орешки в чашу блендера, добавляем остальные ингредиенты для крема: лимонный сок, кокосовое масло, сироп агавы. Все измельчаем на высокой скорости до получения однородной гладкой массы. В процессе нужно добавить воду — чем меньше, тем лучше.
  3. Готовый крем перекладываем в отдельную емкость.
  4. Далее готовим основание. Морковь следует промыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Поместить их в чашу блендера, добавить все остальные ингредиенты для основания и измельчить до однородности.
  5. Берем форму для выпечки, лучше застелить ее пергаментом. Половину основания перекладываем в разъемную форму для выпечки, равномерно распределяем и слегка утрамбовываем.
  6. Сверху основания следует выложить наш уже готовый крем, примерно треть.
  7. Убираем заготовку в холодильник и ждем пока она застынет. Приблизительно понадобится 1-2 часа.
  8. Далее достаем форму из холодильника, сверху на крем равномерно выкладываем вторую половину основания.
  9. Покрываем вторым слоем крема — для этого нам понадобится половина от остатков крема, то есть треть от начального объема.
  10. Оставляем торт на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
  11. Последний этап — достаем наш торт из формы, смазываем кремом, который остался и украшаем по своему вкусу. ⠀

Как приготовить постный морковный торт.

Как украсить морковный торт

Десерт можно посыпать колотыми орехами, цукатами, кокосовой стружкой или тоненькими лепестками моркови.

Этот постный сладкий и сочный десерт гарантированно поразит членов вашей семьи своим насыщенным и одновременно легким вкусом!

Напомним, мы писали особый рецепт медово-грушевого пирога, которым можно лакомиться даже во время поста. Десерт получается невероятно ароматным благодаря меду и груше.

Также известная украинская диетология Светлана Фус поделилась рецептом полезного торта с апельсином, который не повредит фигуре.

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