Как приготовить постный морковный торт с кешью-кремом — самый вкусный рецепт

Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом
Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. В этот период церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молочные продукты.
Если вы соблюдаете пост, но хотите порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким, советуем именно этот нежный и полезный рецепт морковного торта с кремом из кешью. Он подойдет также для веганов и сыроедов.
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Морковный торт с кешью кремом
Калорийность: 305 ккал/на 100 г.
Ингредиенты для крема:
- кешью — 200 г;
- лимонный сок — 1-2 ст. л.;
- кокосовое масло — 2 ст. л.;
- сироп агавы — 1/3 стакана;
- вода — по мере необходимости.
Ингредиенты для основания:
- сладкая морковь — 2 больших;
- гречневая, амарантовая или льняная мука — 1.5 стакана;
- финики — 100 г;
- сушеные ананасы — 50 г;
- сушеный кокос — 0.5 стакана (100 г);
- молотая корица — 1/2 ч. л.
Готовим постный морковный торт пошагово:
- Кешью необходимо предварительно замочить в чистой воде на два часа. Затем воду слить, а орехи дополнительно промыть.
- Высыпаем орешки в чашу блендера, добавляем остальные ингредиенты для крема: лимонный сок, кокосовое масло, сироп агавы. Все измельчаем на высокой скорости до получения однородной гладкой массы. В процессе нужно добавить воду — чем меньше, тем лучше.
- Готовый крем перекладываем в отдельную емкость.
- Далее готовим основание. Морковь следует промыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Поместить их в чашу блендера, добавить все остальные ингредиенты для основания и измельчить до однородности.
- Берем форму для выпечки, лучше застелить ее пергаментом. Половину основания перекладываем в разъемную форму для выпечки, равномерно распределяем и слегка утрамбовываем.
- Сверху основания следует выложить наш уже готовый крем, примерно треть.
- Убираем заготовку в холодильник и ждем пока она застынет. Приблизительно понадобится 1-2 часа.
- Далее достаем форму из холодильника, сверху на крем равномерно выкладываем вторую половину основания.
- Покрываем вторым слоем крема — для этого нам понадобится половина от остатков крема, то есть треть от начального объема.
- Оставляем торт на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
- Последний этап — достаем наш торт из формы, смазываем кремом, который остался и украшаем по своему вкусу. ⠀
Как украсить морковный торт
Десерт можно посыпать колотыми орехами, цукатами, кокосовой стружкой или тоненькими лепестками моркови.
Этот постный сладкий и сочный десерт гарантированно поразит членов вашей семьи своим насыщенным и одновременно легким вкусом!
Напомним, мы писали особый рецепт медово-грушевого пирога, которым можно лакомиться даже во время поста. Десерт получается невероятно ароматным благодаря меду и груше.
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