Що приготувати з молодої капусти — найпростіший рецепт, що підкорив Instagram

Ця закуска на швидку руку здивує вас своїм вишуканим смаком!

Попри те, що ще не сезон, на прилавках магазинів вже можна зустріти молоду капусту. Найчастіше її вживають сирою, у салатах. Проте цей простий, на перший погляд, продукт може стати справжнім витвором мистецтва на тарілці.

Новини.LIVE пропонує найпростіший весняний рецепт молодої капусти, який підкорив користувачів Instagram. Запікання, безумовно, підіймає цей овоч на новий рівень смаку.

Закуска з молодої запеченої капусти — рецепт за 12 хвилин

На цю закуску вам необхідно буде витратити мінімум часу, молода капуста виходить хрусткою та дуже смачною.

Час на підготовку: 5 хвилин.

Час приготування: 12 хвилин.

Кількість порцій: 6-8.

Інгредієнти:

молода капуста — дві маленькі або одна середня;

оливкова олія;

лайм або лимон — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

легкий майонез — 2 ст. л.;

сіль перець на свій смак;

зелень. У класичному рецепті: кінза, базилік, кріп. Проте за бажанням можна замінити кінзу на петрушку, додати трохи м'яти. Також капуста буде чудово поєднуватися з сумішшю італійських або французьких трав.

Готуємо закуску з молодої капусти покроково:

Капусту ретельно помити під проточною водою та порізати на 4 частини. Якщо ви взяли капусту середнього розміру, краще розрізати на 6-8 шматочків. Далі застеляємо деко пергаментом для запікання та змащуємо олією. Розкладаємо на деко капусту, поливаємо оливковою олією, солимо та перчимо. Духову шафу слід розігріти до максимальної температури, потім зменшити до 180 градусів. Молоду капусту відправити в духовку на 12 хвилин. За цей час готуємо соус. Зелень помити, обсушити та дуже дрібно порізати або використати суміш трав. Додати до зелені 2 столові ложки майонезу, цукор та сік лайма. Все ретельно перемішати. Готову капусту дістаємо з духовки, поливаємо обов'язково соусом та даємо постояти в духовці ще 2 хвилини.

Смачного!

Пропонуємо також приготувати смачну заправку до цієї закуски, скориставшись одним з простих рецептів пісного майонезу. На приготування соусу треба прості інгредієнти та мінімум часу.