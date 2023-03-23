Что приготовить из молодой капусты — самый простой рецепт, покоривший Instagram

Эта закуска на скорую руку удивит вас своим изысканным вкусом!

Несмотря на то, что еще не сезон, на прилавках магазинов можно встретить молодую капусту. Чаще ее употребляют сырой, в салатах. Однако этот простой, на первый взгляд продукт может стать настоящим произведением искусства на тарелке.

Новини.LIVE предлагает самый простой весенний рецепт молодой капусты, покоривший пользователей Instagram. Запекание безусловно поднимает этот овощ на новый уровень вкуса.

Закуска из молодой запеченной капусты — рецепт за 12 минут

На эту закуску вам необходимо будет потратить минимум времени, молодая капуста получается хрустящей и вкусной.

Время для подготовки: 5 минут.

Время приготовления: 12 минут.

Количество порций: 6-8.

Ингредиенты:

молодая капуста — две маленькие или одна средняя;

оливковое масло;

лайм или лимон — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

легкий майонез — 2 ст. л.;

соль перец по своему вкусу;

зелень. В классическом рецепте: кинза, базилик, укроп. Однако по желанию можно заменить кинзу на петрушку, добавить немного мяты. Также капуста будет отлично сочетаться со смесью итальянских или французских трав.

Готовим закуску из молодой капусты пошагово:

Капусту тщательно промыть под проточной водой и порезать на 4 части. Если вы взяли капусту среднего размера лучше разрезать на 6-8 кусочков. Далее застилаем противень пергаментом для запекания и смазываем маслом. Раскладываем на противень капусту, поливаем оливковым маслом, солим и перчим. Духовой шкаф следует разогреть до максимальной температуры, затем убавить до 180 градусов. Молодую капусту отправить в духовку на 12 минут. За это время готовим соус. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать или использовать смесь трав. Добавить в зелень 2 столовые ложки майонеза, сахар и сок лайма. Все тщательно перемешать. Готовую капусту достаем из духовки, обязательно поливаем соусом и даем постоять в духовке еще 2 минуты.

Приятного аппетита!

Предлагаем также приготовить вкусную заправку к этой закуске, воспользовавшись одним из простых рецептов постного майонеза. На приготовление соуса нужно простые ингредиенты и минимум времени.