Меню на Пасху 2023 года: какие блюда приготовить на праздник

Праздничный стол на Пасху. Фото: AD Magazine

В скором времени украинцы будут отмечать самый светлый праздник года — Пасху. К нему мы всегда готовимся заранее и кроме традиционных блюд стараемся удивить родных и близких чем-то необычным и вкусным.

Чтобы этот праздничный стол был богатым, разнообразным и вкусным, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.

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Каким должен быть традиционный стол на Пасху

По давней традиции на праздничный стол нужно поставить 40 разнообразных блюд — они должны символизировать 40 дней поста.

Конечно, сегодня вряд ли кто-то придерживается этого правила, ведь такое количество блюд не будет съедено и просто испортится. Да и на приготовление уйдет не один день.

Главные блюда и продукты, которые должны быть на столе:

паска — символизирует гроб Господень;

творожная пасха — символизирует Голгофу;

писанки и пасхальные яйца — символизируют новую жизнь;

мясо (колбаса, запеченная буженина или сало) — символизирует жертвы, искупающие грехи человечества;

домашнее сливочное масло или сыр в форме овала — символ подлинника, продукт, который не создан человеком, а подарен природой.

Также традиционными для украинцев на этот праздник есть следующие блюда:

домашняя запеченная колбаса;

ветчина или лужайка;

шпондер (традиционное карпатское и галицкое блюдо: мясистый свиной подчеревок, запеченный в печи на дровах или в духовке);

гвозди (остренькие свеклы с тертым хреном, уксусом, солью, перцем);

шлепок (запеченное блюдо из сыра);

холодец;

рыбные и мясные пироги;

площадки;

сладкие пироги.

Праздничный стол также не обходится без:

хрена;

горчицы;

соли;

сливочного масла.

Пить желательно только красное вино, поскольку крепкие напитки не очень подходят Пасхе.

Что приготовить на Пасху 2023: рецепты паски

Паска — это важнейшая праздничная выпечка. Чтобы она была вкусной, нужно тщательно придерживаться рецепта ее приготовления.

Предлагаем вам следующие рецепты пасхи на Пасху:

Что приготовить на Пасху 2023: рецепты блюд

Предлагаем подборку рецептов самых популярных блюд на Пасху, которая включает в себя мясные и рыбные блюда, а также закуски и салаты.

Рецепт сочного мяса, запеченного в духовке

Ингредиенты:

свиная вырезка — 1 кг;

соль — 2 ч. л.;

чеснок — 1 шт. среднего размера;

черный перец по своему вкусу;

специи к мясу по своему вкусу;

лавровый лист;

Как готовить:

1. Часть чеснока необходимо нарезать тонкими кусочками для шпионства, остальное режем мелко для натирания мяса сверху.

2. Делаем в мясе проколы, солим, натираем перцем, чесноком и специями, а затем начинаем шпионить кусочками чеснока с лавровым листом.

3. Перекладываем мясо в форму для запекания. Закрываем ее пищевой пленкой и ставим в прохладное место на 4 часа.

4. Запекаем мясо при температуре 180-200 градусов в течение 1,5-2 часов, обычно без пленки.

5. Протыкаем мясо зубочисткой, чтобы понять его готовность. Если вытекает прозрачная жидкость – оно готово, если мясо кровит – необходимо запекать дальше.

Также рекомендуем рецепт сочной ветчины . Этот простой способ сделает мясо душистым и мягким, поэтому гости на Пасху будут с удовольствием есть его и просить рецепт этой сочной ветчины.

Мясные рулетики с черносливом: рецепт

Ингредиенты:

Говядина — 600 г

Чернослив — 250 г

Сыр чедер — 50 г

Жир — 50 г

Соль — по своему вкусу

Перец — по своему вкусу

Сахар — по своему вкусу

Сметана — 0.5 стакана

Как приготовить:

Мякоть говядины нарезать ломтиками, отбить, посыпать солью, перцем, сахаром. Посыпьте тертым сыром. Сыр можно заменить отварным рисом, тогда на каждый ломтик 1 столовую ложку риса. Внутрь ломтиков положить очищенный от косточек, вымоченный чернослив. Ломтики мяса свернуть рулетиками и перевязать белой нитью. Рулетики в разогретом жире обжарить до коричневого цвета, снять нити, подлить немного горячей воды, добавить специи и тушить до мягкости. К жидкости, в которой тушится мясо, добавить сметану, греть 5 минут. Подавать с отварным картофелем и тушеной морковью.

Праздничный салат "Аппетитный" с грушей

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

груши — 2 шт.;

листья салата — пучок;

сыр твердый — 200 г;

грецкие орехи — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль.

Как приготовить салат на пасхальный стол?

1. Сыр мелко натираем.

2. Орехи также рубим как можно мельче.

3. Листья салата лучше порвать руками.

4. Ветчину и груши режем кубиками.

5. Для заправки смешиваем оливковое масло, горчицу, лимонный сок и щепотку соли.

6. Все ингредиенты смешиваем и заправляем заправкой салат.

Как приготовить вкусный десерт на Пасху: торт "Рыжик"

Ингредиенты:

печенье — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 2 шт.;

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 50 г;

мука — 25 г;

сахар — 150 г;

сметана — 400 г;

сливочное масло — 60 г;

Способ приготовления:

1. В блендере измельчите шоколадное печенье. В микроволновке растопите сливочное масло. Смешайте печенье с маслом, всыпьте 2/3 в форму и сформуйте дно с бортиками, поставьте в холодильник на 10 минут.

2. Яйца, муку, крахмал, сахар, соль поместите в кастрюлю с толстым дном и перемешайте. Поставьте на средний огонь и перемешайте, пока не растворится сахар. Затем добавьте сметану, перемешайте, пока не загустеет, уберите из огня и добавьте сливочное масло. Дайте крему немного остыть.

3. Готовый остывший крем переложите в форму с печеньем и сверху присыпьте оставшееся печеньем. Поставьте торт в холодильник.

Также на Пасху можно приготовить следующие блюда:

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