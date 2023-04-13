Меню на Пасху 2023 года: какие блюда приготовить на праздник

Меню на Пасху 2023: что приготовить на праздничный стол
В скором времени украинцы будут отмечать самый светлый праздник года — Пасху. К нему мы всегда готовимся заранее и кроме традиционных блюд стараемся удивить родных и близких чем-то необычным и вкусным.
Чтобы этот праздничный стол был богатым, разнообразным и вкусным, мы подготовили подборку традиционных блюд и особые рецепты на Пасху 2023 года.
Каким должен быть традиционный стол на Пасху
По давней традиции на праздничный стол нужно поставить 40 разнообразных блюд — они должны символизировать 40 дней поста.
Конечно, сегодня вряд ли кто-то придерживается этого правила, ведь такое количество блюд не будет съедено и просто испортится. Да и на приготовление уйдет не один день.
Главные блюда и продукты, которые должны быть на столе:
- паска — символизирует гроб Господень;
- творожная пасха — символизирует Голгофу;
- писанки и пасхальные яйца — символизируют новую жизнь;
- мясо (колбаса, запеченная буженина или сало) — символизирует жертвы, искупающие грехи человечества;
- домашнее сливочное масло или сыр в форме овала — символ подлинника, продукт, который не создан человеком, а подарен природой.
Также традиционными для украинцев на этот праздник есть следующие блюда:
- домашняя запеченная колбаса;
- ветчина или лужайка;
- шпондер (традиционное карпатское и галицкое блюдо: мясистый свиной подчеревок, запеченный в печи на дровах или в духовке);
- гвозди (остренькие свеклы с тертым хреном, уксусом, солью, перцем);
- шлепок (запеченное блюдо из сыра);
- холодец;
- рыбные и мясные пироги;
- площадки;
- сладкие пироги.
Праздничный стол также не обходится без:
- хрена;
- горчицы;
- соли;
- сливочного масла.
Пить желательно только красное вино, поскольку крепкие напитки не очень подходят Пасхе.
Что приготовить на Пасху 2023: рецепты паски
Паска — это важнейшая праздничная выпечка. Чтобы она была вкусной, нужно тщательно придерживаться рецепта ее приготовления.
Предлагаем вам следующие рецепты пасхи на Пасху:
- Как приготовить вкусную паску по старинному рецепту украинских хозяек.
- Как приготовить быструю дрожжевую паску, который готовится за один час.
- Как приготовить паску из заварного теста, которая долго не черствеет.
- Как приготовить настоящую творожную паску без запекания.
- Старинный рецепт паски от Дарьи Цвек "Львовская баба".
Что приготовить на Пасху 2023: рецепты блюд
Предлагаем подборку рецептов самых популярных блюд на Пасху, которая включает в себя мясные и рыбные блюда, а также закуски и салаты.
Рецепт сочного мяса, запеченного в духовке
Ингредиенты:
- свиная вырезка — 1 кг;
- соль — 2 ч. л.;
- чеснок — 1 шт. среднего размера;
- черный перец по своему вкусу;
- специи к мясу по своему вкусу;
- лавровый лист;
Как готовить:
1. Часть чеснока необходимо нарезать тонкими кусочками для шпионства, остальное режем мелко для натирания мяса сверху.
2. Делаем в мясе проколы, солим, натираем перцем, чесноком и специями, а затем начинаем шпионить кусочками чеснока с лавровым листом.
3. Перекладываем мясо в форму для запекания. Закрываем ее пищевой пленкой и ставим в прохладное место на 4 часа.
4. Запекаем мясо при температуре 180-200 градусов в течение 1,5-2 часов, обычно без пленки.
5. Протыкаем мясо зубочисткой, чтобы понять его готовность. Если вытекает прозрачная жидкость – оно готово, если мясо кровит – необходимо запекать дальше.
Также рекомендуем рецепт сочной ветчины . Этот простой способ сделает мясо душистым и мягким, поэтому гости на Пасху будут с удовольствием есть его и просить рецепт этой сочной ветчины.
Мясные рулетики с черносливом: рецепт
Ингредиенты:
- Говядина — 600 г
- Чернослив — 250 г
- Сыр чедер — 50 г
- Жир — 50 г
- Соль — по своему вкусу
- Перец — по своему вкусу
- Сахар — по своему вкусу
- Сметана — 0.5 стакана
Как приготовить:
- Мякоть говядины нарезать ломтиками, отбить, посыпать солью, перцем, сахаром.
- Посыпьте тертым сыром. Сыр можно заменить отварным рисом, тогда на каждый ломтик 1 столовую ложку риса.
- Внутрь ломтиков положить очищенный от косточек, вымоченный чернослив.
- Ломтики мяса свернуть рулетиками и перевязать белой нитью.
- Рулетики в разогретом жире обжарить до коричневого цвета, снять нити, подлить немного горячей воды, добавить специи и тушить до мягкости.
- К жидкости, в которой тушится мясо, добавить сметану, греть 5 минут.
- Подавать с отварным картофелем и тушеной морковью.
Праздничный салат "Аппетитный" с грушей
Ингредиенты:
- ветчина — 200 г;
- груши — 2 шт.;
- листья салата — пучок;
- сыр твердый — 200 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль.
Как приготовить салат на пасхальный стол?
1. Сыр мелко натираем.
2. Орехи также рубим как можно мельче.
3. Листья салата лучше порвать руками.
4. Ветчину и груши режем кубиками.
5. Для заправки смешиваем оливковое масло, горчицу, лимонный сок и щепотку соли.
6. Все ингредиенты смешиваем и заправляем заправкой салат.
Как приготовить вкусный десерт на Пасху: торт "Рыжик"
Ингредиенты:
- печенье — 300 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- мука — 25 г;
- сахар — 150 г;
- сметана — 400 г;
- сливочное масло — 60 г;
Способ приготовления:
1. В блендере измельчите шоколадное печенье. В микроволновке растопите сливочное масло. Смешайте печенье с маслом, всыпьте 2/3 в форму и сформуйте дно с бортиками, поставьте в холодильник на 10 минут.
2. Яйца, муку, крахмал, сахар, соль поместите в кастрюлю с толстым дном и перемешайте. Поставьте на средний огонь и перемешайте, пока не растворится сахар. Затем добавьте сметану, перемешайте, пока не загустеет, уберите из огня и добавьте сливочное масло. Дайте крему немного остыть.
3. Готовый остывший крем переложите в форму с печеньем и сверху присыпьте оставшееся печеньем. Поставьте торт в холодильник.
Также на Пасху можно приготовить следующие блюда:
Напомним, Новини.LIVE узнавал, что категорически нельзя класть в пасхальную корзину, а что можно и стоит освятить в церкви на праздник.