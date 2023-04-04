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За годину та без дріжджів: як приготувати найсмачнішу швидку паску на Великдень

4 квітня 2023 19:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати паску без дріжджів — швидкий та простий рецепт
Важливо, щоб усі інгредієнти майбутньої паски були кімнатної температури
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Як правило, приготування паски на Великдень — це справжній ритуал, який потребує багато часу, адже треба зробити правильну опару з дріжджів й дати достатньо часу тісту, щоб воно добре підійшло.

Проте для тих, хто має обмежений час, але хоче здивувати своїх рідних та близьких смачною випічкою, пропонуємо швидкий та простий рецепт паски, яким поділилася блогерка-кулінарка Alina FooDee на YouTube.

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Для її приготування не потрібні дріжджі й знадобиться вам лише одна година.  Паска вийде смачною, пухкою і довго не черствітиме.

Швидка бездріжджова паска — рецепт 

Кількість складників розрахована на 2 форми діаметром 9 см (середня паска). Можна зробити одну маленьку та велику. 

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 140 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • молоко — 80 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сухофрукти — 90 г;

Складники для глазурі на желатині:

  • желатин — 5 г;
  • вода — 1 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — кілька крапель. 

Порада: важливо, щоб усі інгредієнти паски були кімнатної температури, тому дістаньте їх з холодильника заздалегідь.

Швидка бездріжджова паска — рецепт

Готуємо бездріжджову паску покроково: 

1. У глибокий посуд необхідно вбити 3 яйця, додати цукор, ванільний цукор та сіль. Все ретельно збити міксером до пишної світлої маси.

2. Далі необхідно в окремій посудині змішати молоко, масло та лимонну цедру. Також все збити міксером. 

3. З'єднайте яєчну масу з молочною та додайте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте.

4. Введіть в тісто сухофрукти. 

5. Заповніть форми тістом на 3/4. Вирівняйте верхівки пасок ложкою, змащеною олією.

6. Духовку слід заздалегідь розігріти до 180 градусів. Випікати пасочки треба при такій температурі протягом 35 хвилин.

7. Дайте паскам охолонути. 

8. Приготуйте глазур, змішавши желатин з теплою водою та іншими інгредієнтами. 

9. Покрийте паски та прикрасьте на свій смак.

Ваша ідеальна та швидка святкова випічка готова!

Як приготувати швидку паску без дріжджів

Нагадаємо ми писали, як приготувати смачну паску за старовинним рецептом українських господинь. Випічка виходить вологою, ніжною та в міру солодкою. 

Раніше ми розповідали, які продукти на Великдень варто купувати вже зараз. Вже традиційно перед великим святом слід очікувати підвищення цін. 

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