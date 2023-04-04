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За час и без дрожжей: как приготовить самый вкусный быстрый кулич на Пасху

4 апреля 2023 19:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить кулич без дрожжей — быстрый и простой рецепт
Важно, чтобы все ингредиенты будущего кулича были комнатной температуры
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Как правило, приготовление кулича на Пасху — это настоящий ритуал, который требует много времени, ведь нужно сделать правильную опару из дрожжей и дать достаточно времени тесту, чтобы оно хорошо подошло.

Однако для тех, кто имеет ограниченное время, но хочет удивить своих родных и близких вкусной выпечкой, предлагаем быстрый и простой рецепт кулича, которым поделилась блогерша-кулинарка Alina FooDee на YouTube.

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Для его приготовления не требуются дрожжи и понадобится всего один час. Кулич получается вкусным, рыхлым и долго не черствеет.

Быстрый бездрожжевой кулич — рецепт

Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см (средний кулич). Можно сделать одну маленькую и большую.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 80 мл;
  • цедра 1 лимона;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сухофрукты — 90 г;

Составляющие для глазури на желатине:

  • желатин — 5 г;
  • вода — 1 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — несколько капель.

Совет: важно, чтобы все ингредиенты кулича были комнатной температуры, поэтому извлеките их из холодильника заранее.

Быстрая бездрожжевая кулич — рецепт

Готовим бесдрожжевой кулич пошагово:

1. В глубокую посуду необходимо вбить 3 яйца, добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно взбить миксером до пышной светлой массы.

2. Далее необходимо в отдельном сосуде смешать молоко, масло и лимонную цедру. Также все сбить миксером.

3. Соедините яичную массу с молочной и добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.

4. Введите в тесто сухофрукты.

5. Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пояса ложкой, смазанным маслом.

6. Духовку следует предварительно разогреть до 180 градусов. Выпекать куличики нужно при такой температуре в течение 35 минут.

7. Дайте куличам остыть.

8. Приготовьте глазурь, смешав желатин с теплой водой и другими ингредиентами.

9. Покройте куличи и украсьте по своему вкусу.

Ваша идеальная и быстрая праздничная выпечка готова!

Как приготовить кулич без дрожжей.

Напомним мы писали, как приготовить вкусный кулич по старинному рецепту украинских хозяек. Выпечка получается влажной, нежной и в меру сладкой.

Ранее мы рассказывали, какие продукты на Пасху следует покупать уже сейчас. Ведь традиционно перед праздником следует ожидать повышения цен.

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