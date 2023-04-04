Как приготовить кулич без дрожжей — быстрый и простой рецепт

Важно, чтобы все ингредиенты будущего кулича были комнатной температуры

Как правило, приготовление кулича на Пасху — это настоящий ритуал, который требует много времени, ведь нужно сделать правильную опару из дрожжей и дать достаточно времени тесту, чтобы оно хорошо подошло.

Однако для тех, кто имеет ограниченное время, но хочет удивить своих родных и близких вкусной выпечкой, предлагаем быстрый и простой рецепт кулича, которым поделилась блогерша-кулинарка Alina FooDee на YouTube.

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Для его приготовления не требуются дрожжи и понадобится всего один час. Кулич получается вкусным, рыхлым и долго не черствеет.

Быстрый бездрожжевой кулич — рецепт

Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см (средний кулич). Можно сделать одну маленькую и большую.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 20 г;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 80 мл;

цедра 1 лимона;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 10 г;

сухофрукты — 90 г;

Составляющие для глазури на желатине:

желатин — 5 г;

вода — 1 ст. л.;

сахар — 100 г;

вода — 2 ст. л.;

лимонный сок — несколько капель.

Совет: важно, чтобы все ингредиенты кулича были комнатной температуры, поэтому извлеките их из холодильника заранее.

Готовим бесдрожжевой кулич пошагово:

1. В глубокую посуду необходимо вбить 3 яйца, добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно взбить миксером до пышной светлой массы.

2. Далее необходимо в отдельном сосуде смешать молоко, масло и лимонную цедру. Также все сбить миксером.

3. Соедините яичную массу с молочной и добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.

4. Введите в тесто сухофрукты.

5. Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пояса ложкой, смазанным маслом.

6. Духовку следует предварительно разогреть до 180 градусов. Выпекать куличики нужно при такой температуре в течение 35 минут.

7. Дайте куличам остыть.

8. Приготовьте глазурь, смешав желатин с теплой водой и другими ингредиентами.

9. Покройте куличи и украсьте по своему вкусу.

Ваша идеальная и быстрая праздничная выпечка готова!

Напомним мы писали, как приготовить вкусный кулич по старинному рецепту украинских хозяек. Выпечка получается влажной, нежной и в меру сладкой.

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