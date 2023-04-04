Как приготовить кулич без дрожжей — быстрый и простой рецепт

За час и без дрожжей: как приготовить самый вкусный быстрый кулич на Пасху
Как правило, приготовление кулича на Пасху — это настоящий ритуал, который требует много времени, ведь нужно сделать правильную опару из дрожжей и дать достаточно времени тесту, чтобы оно хорошо подошло.
Однако для тех, кто имеет ограниченное время, но хочет удивить своих родных и близких вкусной выпечкой, предлагаем быстрый и простой рецепт кулича, которым поделилась блогерша-кулинарка Alina FooDee на YouTube.
Для его приготовления не требуются дрожжи и понадобится всего один час. Кулич получается вкусным, рыхлым и долго не черствеет.
Быстрый бездрожжевой кулич — рецепт
Количество составляющих рассчитано на 2 формы диаметром 9 см (средний кулич). Можно сделать одну маленькую и большую.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 20 г;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 80 мл;
- цедра 1 лимона;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сухофрукты — 90 г;
Составляющие для глазури на желатине:
- желатин — 5 г;
- вода — 1 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- вода — 2 ст. л.;
- лимонный сок — несколько капель.
Совет: важно, чтобы все ингредиенты кулича были комнатной температуры, поэтому извлеките их из холодильника заранее.
Готовим бесдрожжевой кулич пошагово:
1. В глубокую посуду необходимо вбить 3 яйца, добавить сахар, ванильный сахар и соль. Все тщательно взбить миксером до пышной светлой массы.
2. Далее необходимо в отдельном сосуде смешать молоко, масло и лимонную цедру. Также все сбить миксером.
3. Соедините яичную массу с молочной и добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.
4. Введите в тесто сухофрукты.
5. Заполните формы тестом на 3/4. Выровняйте верхушки пояса ложкой, смазанным маслом.
6. Духовку следует предварительно разогреть до 180 градусов. Выпекать куличики нужно при такой температуре в течение 35 минут.
7. Дайте куличам остыть.
8. Приготовьте глазурь, смешав желатин с теплой водой и другими ингредиентами.
9. Покройте куличи и украсьте по своему вкусу.
Ваша идеальная и быстрая праздничная выпечка готова!
Напомним мы писали, как приготовить вкусный кулич по старинному рецепту украинских хозяек. Выпечка получается влажной, нежной и в меру сладкой.
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