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Секрети українських бабусь: як приготувати смачну та ніжну паску за старовинним рецептом

30 березня 2023 19:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати смачну паску на Великдень — старовинний рецепт
Цей рецепт домашньої випічки перевірений роками
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

До великого свята Великодня залишилося вже й не так багато часу, тож варто подумати про королеву святкового столу — паску. У кожної господині, звичайно, є свій улюблений рецепт, але пропонуємо спробувати цей, перевірений роками. 

Рецептом великодньої випічки поділилася кулінарна блогерка Мар’яна Хабер-Дудар.

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Господиня відзначила, що за основу взяла рецепт авторки всесвітньо відомих книжок з українського кулінарного мистецтва Дарії Цвєк, тож йому не менш як 100 років.

Але кулінарка дещо переробила за своїми смаковими уподобаннями. Спечена паска виходить в міру солодка, волога і водночас пухка.

Як приготувати ідеальну паску на Великдень

Як приготувати ідеальну паску на Великдень — перевірений рецепт  

Продукти розраховані на 10 пасок вагою 250 г або ж можна зробити 5 великих на 500 г.

Вам знадобляться такі інгредієнти: 

  • борошно — 1 кг;
  • тепле молоко — 400 мл;
  • яєчні жовтки — 10 шт;
  • дріжджі — 100 г;
  • масло — 200 г;
  • цукор — 200 г;
  • родзинки — 150 г;
  • ванільний цукор — 50 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цедра з 1 лимону.

Як приготувати паску на Великдень

Готуємо паски покроково: 

1. Необхідно зробити опару: у тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), гарненько розмішуємо, бажано дерев'яною ложкою або лопаткою.

2. Залишаємо опару на 15 хв підійматись.

3. У цей час готуємо яєчні жовтки розтираємо з сіллю, цукром та ванільним цукром. 

4. Вливаємо у жовтки розтоплене масло (воно не має бути гарячим) та додаємо цедру лимона. Все ретельно розмішуємо. 

5. Далі поступово в масу із жовтками вливаємо опару. Порціями по 2-3 ложки додаємо борошно, продовжуємо розмішувати.

6. Після вмішуємо у готове тісто родзинки. За бажанням можна додати цукати або курагу. 

7. Готове тісто розкладаємо у форми. Накриваємо рушником та на 1 годину залишаємо у теплому місці. За цю годину об'єм повинен збільшитися вдвічі.

8. Змащуємо паску збитим яйцем. Середня тривалість приготування при 180 градусах — 45 хв.

Рецепт паски за давнім рецептом

Порада: готовність пасочки можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки. Якщо вона суха, випічка готова. 

 

Раніше ми розповідали, які продукти на Великдень варто купувати вже зараз. Вже традиційно перед великим святом слід очікувати підвищення цін. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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