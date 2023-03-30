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Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту

30 марта 2023 19:55
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить вкусный кулич на Пасху — старинный рецепт
Этот рецепт домашней выпечки проверен годами
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

До большого праздника Пасхи осталось уже и не так много времени, так что стоит подумать о королеве праздничного стола — куличе. У каждой хозяйки, конечно, есть свой любимый рецепт, но предлагаем попробовать этот, проверенный годами.

Рецептом пасхальной выпечки поделилась кулинарная блоггерша Марианна Хабер-Дудар.

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Хозяйка отметила, что за основу взяла рецепт автора всемирно известных книг по украинскому кулинарному искусству Дарии Цвек, поэтому ему не менее 100 лет.

Но кулинарка кое-что переделала по своим вкусовым предпочтениям. Испеченный кулич получается в меру сладкий, влажный и одновременно пышный.

Как приготовить идеальный кулич на Пасху

Как приготовить идеальный кулич на Пасху — проверенный рецепт

Продукты рассчитаны на 10 куличей весом 250 г или же можно сделать 5 больших на 500 г.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука — 1 кг;
  • теплое молоко — 400 мл;
  • яичные желтки — 10 шт;
  • дрожжи — 100 г;
  • масло — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • изюм — 150 г;
  • ванильный сахар — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • цедра из 1 лимона.

Как приготовить пасху на Пасху

Готовим куличи пошагово:

1. Необходимо сделать опару: в теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки (от общего количества), хорошенько размешиваем, желательно деревянной ложкой или лопаткой.

2. Оставляем опару на 15 мин подниматься.

3. В это время готовим яичные желтки, растираем с солью, сахаром и ванильным сахаром.

4. Вливаем в желтки растопленное масло (оно не должно быть горячим) и добавляем лимонную цедру. Все тщательно размешиваем.

5. Далее постепенно в массу с желтками вливаем опару. Порциями по 2-3 ложки добавляем муку, продолжаем размешивать.

6. После вмешиваем в готовое тесто изюм. По желанию можно добавить цукаты или курагу.

7. Готовое тесто раскладываем в формы. Накрываем полотенцем и на 1 час оставляем в теплом месте. За это время объем должен увеличиться вдвое.

8. Смазываем кулич взбитым яйцом. Средняя продолжительность приготовления при 180 градусах – 45 мин.

Рецепт кулича по древнему рецепту

Совет: готовность кулича можно проверить с помощью деревянной шпажки. Если она сухая, выпечка готова.

 

Ранее мы рассказывали, какие продукты на Пасху следует покупать уже сейчас. Уже традиционно перед праздником следует ожидать повышения цен.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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