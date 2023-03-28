Як приготувати пиріг з весняною зеленню — смачний та простий рецепт

Цей пиріг точно вразить ваших близьких та гостей

На прилавках магазинів починає з'являтися перша весняна зелень. Тож настав час випробувати нову страву, яка буде не лише надзвичайно смачною, а й збагатить вітамінами.

Пропонуємо рецепт надзвичайно ніжного та вишуканого пирога із зеленню, сиром та яйцями.

Рецепт весняного пирога

Інгредієнти для прісного тіста:

борошно — 500 г;

сметана — 1 склянка;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 2 ст. л.

Порада: якщо немає бажання самостійно готувати прісне тісто, його можна купити готовим. До того ж це значно зекономить ваш час.

Інгредієнти для начинки:

зелена цибуля — 500 г;

зелені "пір'їнки" часнику — 200 г;

свіжий кріп — 150 г;

свіжа петрушка — 150 г;

шпинат — 150 г;

сир сулугуні або моцарела — 300 г;

яйце — 2 шт.

Готуємо прісне тісто для весняного пирога покроково:

1. У миску вилити склянку сметани (приблизно 200-250 грамів). Додати яйця, цукор, сіль і м'яке вершкове масло. Все ретельно перемішати.

2. Тісто має бути не дуже круте, тому борошно слід додавати поступово, і, тільки-но ви відчуєте, що тісто відлипає від рук, стало еластичним і пластичним — воно готове.

3. Дайте йому "відпочити" 20-30 хвилин.

Готуємо весняну начинку для пирога:

1. Усю зелень необхідно ретельно вимити, висушити паперовим рушником та дрібно порізати.

2. Окрема на дрібній терці натерти сир.

3. Далі зелень слід припустити на пательні під кришкою, поки вона трохи не зменшиться в об'ємі.

4. Потім у зелень слід висипати сир та ретельно перемішати.

5. Зразу після цього слід вбити два яйця й знову все гарненько перемішати. Посолити та поперчити на свій смак.

Збираємо та готуємо пиріг:

1. Тісто слід розділити на дві частини.

2. Першу розкачати завтовшки в 0,5 см і покласти на деко.

3. На пласт тіста розкласти начинку.

4. Другий шматок тіста так само тонко розкачати і накрити ним перший.

5. Защипати краєчки пирога й змастити збитим білком, щоб він мав привабливу золотисту скоринку, коли запечеться.

6. Верхній пласт проколоти виделкою в декількох місцях і відправити пиріг у розігріту до 180 градусів духовку.

7. Пекти приблизно 30-40 хвилин, поки не зарум'яниться.

Смачного!

Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.

Також ми писали рецепт рибних товчеників зі смаженою цибулею. Ця страва підходить навіть для тих, хто дотримується посту.