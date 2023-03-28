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Рецепт весеннего пирога с зеленью: идеально вкусно и быстро

28 марта 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить пирог с весенней зеленью — вкусный и простой рецепт
Этот пирог точно поразит ваших близких и гостей
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

На прилавках магазинов начинает появляться первая весенняя зелень. Поэтому пора испытать новое блюдо, которое будет не только чрезвычайно вкусным, но и обогатит витаминами.

Предлагаем рецепт очень нежного и изысканного пирога с зеленью, сыром и яйцами.

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Рецепт весеннего пирога

Ингредиенты для пресного теста:

  • мука — 500 г;
  • сметана — 1 стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.

Совет: если нет желания самостоятельно готовить пресное тесто, его можно купить готовым. К тому же это значительно сэкономит ваше время.

Ингредиенты для начинки:

  • зеленый лук — 500 г;
  • зеленые "перышки" чеснока — 200 г;
  • свежий укроп — 150 г;
  • свежая петрушка — 150 г;
  • шпинат — 150 г;
  • сыр сулугуни или моцарелла — 300 г;
  • яйцо — 2 шт.

Рецепт весеннего пирога

Готовим пресное тесто для весеннего пирога.

1. В миску вылить стакан сметаны (приблизительно 200-250 граммов). Добавить яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешать.

2. Тесто должно быть не очень крутое, поэтому муку следует добавлять постепенно, и, как только вы почувствуете, что тесто отлипает от рук, стало эластичным и пластичным — оно готово.

3. Дайте ему "отдохнуть" 20-30 минут.

Готовим весеннюю начинку для пирога:

1. Всю зелень необходимо тщательно вымыть, высушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

2. Отдельная на мелкой терке натереть творог.

3. Далее зелень следует припустить на сковороде под крышкой, пока она чуть-чуть не уменьшится в объеме.

4. Затем в зелень следует высыпать творог и тщательно перемешать.

5. Сразу после этого следует вбить два яйца и снова все хорошенько перемешать. Посолить и поперчить по своему вкусу.

Как приготовить пирог с весенней зеленью.

Собираем и готовим пирог:

1. Тесто следует разделить на две части.

2. Первую раскатать толщиной в 0,5 см и положить на противень.

3. На пласт теста разложить начинку.

4. Второй кусок теста так же тонко раскатать и накрыть им первый.

5. Защипать краешки пирога и смазать взбитым белком, чтобы он имел привлекательную золотистую корочку, когда запечется.

6. Верхний пласт проколоть вилкой в нескольких местах и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Печь примерно 30-40 минут, пока не зарумянится.

Приятного аппетита!

Напомним, мы писали три простых и быстрых рецепта весенних салатов с черемшей, которые подарят пользу и удивят своим непревзойденным вкусом.

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