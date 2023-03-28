Как приготовить пирог с весенней зеленью — вкусный и простой рецепт

Рецепт весеннего пирога с зеленью: идеально вкусно и быстро
На прилавках магазинов начинает появляться первая весенняя зелень. Поэтому пора испытать новое блюдо, которое будет не только чрезвычайно вкусным, но и обогатит витаминами.
Предлагаем рецепт очень нежного и изысканного пирога с зеленью, сыром и яйцами.
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Рецепт весеннего пирога
Ингредиенты для пресного теста:
- мука — 500 г;
- сметана — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 2 ст. л.
Совет: если нет желания самостоятельно готовить пресное тесто, его можно купить готовым. К тому же это значительно сэкономит ваше время.
Ингредиенты для начинки:
- зеленый лук — 500 г;
- зеленые "перышки" чеснока — 200 г;
- свежий укроп — 150 г;
- свежая петрушка — 150 г;
- шпинат — 150 г;
- сыр сулугуни или моцарелла — 300 г;
- яйцо — 2 шт.
Готовим пресное тесто для весеннего пирога.
1. В миску вылить стакан сметаны (приблизительно 200-250 граммов). Добавить яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешать.
2. Тесто должно быть не очень крутое, поэтому муку следует добавлять постепенно, и, как только вы почувствуете, что тесто отлипает от рук, стало эластичным и пластичным — оно готово.
3. Дайте ему "отдохнуть" 20-30 минут.
Готовим весеннюю начинку для пирога:
1. Всю зелень необходимо тщательно вымыть, высушить бумажным полотенцем и мелко порезать.
2. Отдельная на мелкой терке натереть творог.
3. Далее зелень следует припустить на сковороде под крышкой, пока она чуть-чуть не уменьшится в объеме.
4. Затем в зелень следует высыпать творог и тщательно перемешать.
5. Сразу после этого следует вбить два яйца и снова все хорошенько перемешать. Посолить и поперчить по своему вкусу.
Собираем и готовим пирог:
1. Тесто следует разделить на две части.
2. Первую раскатать толщиной в 0,5 см и положить на противень.
3. На пласт теста разложить начинку.
4. Второй кусок теста так же тонко раскатать и накрыть им первый.
5. Защипать краешки пирога и смазать взбитым белком, чтобы он имел привлекательную золотистую корочку, когда запечется.
6. Верхний пласт проколоть вилкой в нескольких местах и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
7. Печь примерно 30-40 минут, пока не зарумянится.
Приятного аппетита!
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