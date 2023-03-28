Как приготовить пирог с весенней зеленью — вкусный и простой рецепт

Этот пирог точно поразит ваших близких и гостей

На прилавках магазинов начинает появляться первая весенняя зелень. Поэтому пора испытать новое блюдо, которое будет не только чрезвычайно вкусным, но и обогатит витаминами.

Предлагаем рецепт очень нежного и изысканного пирога с зеленью, сыром и яйцами.

Рецепт весеннего пирога

Ингредиенты для пресного теста:

мука — 500 г;

сметана — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.

Совет: если нет желания самостоятельно готовить пресное тесто, его можно купить готовым. К тому же это значительно сэкономит ваше время.

Ингредиенты для начинки:

зеленый лук — 500 г;

зеленые "перышки" чеснока — 200 г;

свежий укроп — 150 г;

свежая петрушка — 150 г;

шпинат — 150 г;

сыр сулугуни или моцарелла — 300 г;

яйцо — 2 шт.

Готовим пресное тесто для весеннего пирога.

1. В миску вылить стакан сметаны (приблизительно 200-250 граммов). Добавить яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешать.

2. Тесто должно быть не очень крутое, поэтому муку следует добавлять постепенно, и, как только вы почувствуете, что тесто отлипает от рук, стало эластичным и пластичным — оно готово.

3. Дайте ему "отдохнуть" 20-30 минут.

Готовим весеннюю начинку для пирога:

1. Всю зелень необходимо тщательно вымыть, высушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

2. Отдельная на мелкой терке натереть творог.

3. Далее зелень следует припустить на сковороде под крышкой, пока она чуть-чуть не уменьшится в объеме.

4. Затем в зелень следует высыпать творог и тщательно перемешать.

5. Сразу после этого следует вбить два яйца и снова все хорошенько перемешать. Посолить и поперчить по своему вкусу.

Собираем и готовим пирог:

1. Тесто следует разделить на две части.

2. Первую раскатать толщиной в 0,5 см и положить на противень.

3. На пласт теста разложить начинку.

4. Второй кусок теста так же тонко раскатать и накрыть им первый.

5. Защипать краешки пирога и смазать взбитым белком, чтобы он имел привлекательную золотистую корочку, когда запечется.

6. Верхний пласт проколоть вилкой в нескольких местах и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Печь примерно 30-40 минут, пока не зарумянится.

Приятного аппетита!

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