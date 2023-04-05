Заварна паска, яка довго не черствітиме — перевірений рецепт на Великдень 2023

Паска за цим рецептом просто тане в роті й довго залишається м'якою та ніжною

До одного з найголовніших християнських свят Великодня залишилося зовсім трохи, тож час визначитися, що готувати та чим смачненьким дивувати рідних та близьких. Звичайно, неможливо уявити це свято без великодньої випічки.

Тож пропонуємо перевірений та смачний рецепт паски із заварного тіста. Здоба виходить ніжна, повітряна, в міру солодка та волога, а найголовніше — довго не черствіє. Цим дивовижним рецептом поділилася фудблогерка Марія Михальченко на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Як приготувати заварну паску, яка довго не черствіє — рецепт

Що знадобиться для заварки:

борошно — 100 г;

окріп — 250 мл.

Які інгредієнти потрібні для опари:

цукор — 1 ст. л.;

молоко — 250 мл;

дріжджі пресовані — 75 г.

Складники для тіста:

цукор — 350 г;

жовтки — 5 шт;

яйця — 5 шт;

ваніль — 1 ст. л.;

сіль — 0, 5 ч. л.;

куркума — 0, 25 ч. л.;

цедра 1 лимона;

борошно — 1 кг;

олія — 3 ст. л.;

вершкове масло — 200 г.

Також додатково знадобляться:

борошно — 1 ст. л.;

сухофрукти (родзинки, фініки, цукати, сушені вишні, курага тощо на свій смак) — 250 г.

Готуємо паску на заварному тісті покроково:

1. Заварка робиться дуже легко: у просіяне в велику миску борошно слід влити окріп. Ретельно перемішувати до однорідності лопаткою. Краще брати силіконову, гнучку.

2. Коли заварка стане теплою, можна розпочинати приготування опари.

3. У чисту миску насипати цукор, залити теплим молоком та додати дріжджі. Перемішати до розчинення.

4. До опари додати заварку та перемішати. Можуть бути грудочки — це нормально.

5. Опару слід накрити харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин у теплому місці.

6. Окремо змішати цукор, яйця, жовтки та ваніль. Збити міксером до пишної білої маси. Додати до опари. Важливо, щоб яйця були кімнатної температури, а не одразу з холодильника.

7. Далі в опару слід додати сіль, куркуму та цедру. Збити міксером до однорідності.

8. Додати половину борошна. Перемішати.

9. Додати решту борошна та замісити тісто.

10. Додати олію та вимішувати тісто ще 1-2 хвилини.

11. Втерти у тісто масло, продовжуючи замішувати.

12. Залишити тісто підходити на годину у теплому місці. Можете поставити таймер.

13. Далі тісто треба добре пом'яти й знов залишити на годину підходити.

14. Після знову пом'яти тісто та залишити підходити на 10 хвилин.

15. Сухофрукти тим часом залити окропом, висушити та змішати з борошном.

16. Змазати поверхню та руки олією. На пласт тіста викласти сухофрукти та місити, щоб вони рівномірно розподілились. Дати відпочити декілька хвилин.

17. Сформувати паски та викласти у форми. Накрити плівкою та залишити підходити на 60 хвилин.

18. Змазати паски яйцем для рум'яної скоринки.

19. Випікати за температури 170 градусів 45-60 хвилин.

20. Перевірити готовність пасочки можна за допомогою дерев'яної шпажки. Встроміть у тісто, якщо вона залишиться сухою, це означає що випічка готова.

Пропонуємо ознайомитися з іншими рецептами смачної паски на Великдень:

Як приготувати швидку бездріжджову паску. На її приготування вам знадобиться лише година!

Як приготувати смачну паску за старовинним рецептом українських господинь. Випічка виходить вологою, ніжною та в міру солодкою.

Нагадаємо, ми писали, як варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися. Щоб яйця вийшли цілими після варіння та послужили для гарних писанок і крашанок, важливо розуміти, як їх правильно варити.