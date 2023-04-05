Заварной кулич, который долго не черствеет — проверенный рецепт на Пасху 2023

Настоящее наслаждение: как приготовить кулич из заварного теста, который долго не черствеет
К одному из самых главных христианских праздников Пасхи осталось совсем немного, поэтому пора определиться, что готовить и чем вкусненьким удивлять родных и близких. Конечно, невозможно представить этот праздник без пасхальной выпечки.
Предлагаем проверенный и вкусный рецепт кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет. Этим удивительным рецептом поделилась фудблогерка Мария Михальченко на своем канале в YouTube.
Как приготовить заварной кулич, который долго не черствеет
Что понадобится для заварки:
- мука — 100 г;
- кипяток — 250 мл.
Какие ингредиенты нужны для опары:
- сахар — 1 ст. л.;
- молоко — 250 мл;
- дрожжи прессованные — 75 г.
Составляющие для теста:
- сахар — 350 г;
- желтки — 5 шт;
- яйца — 5 шт;
- ваниль — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- куркума — 0, 25 ч. л.;
- цедра 1 лимона;
- мука — 1 кг;
- масло — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 200 г.
Также дополнительно понадобятся:
- мука — 1 ст. л.;
- сухофрукты (изюм, финики, цукаты, сушеные вишни, курага и т.п. на свой вкус) — 250 г.
Готовим кулич на заварном тесте пошагово:
1. Заварка делается очень легко: в просеянную в большую миску муку следует влить кипяток. Тщательно перемешивать до однородности лопаткой. Лучше брать силиконовую, гибкую.
2. Когда заварка станет теплой, можно приступить к приготовлению опары.
3. В чистую миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.
4. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки — это нормально.
5. Опару следует накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.
6. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры, а не сразу из холодильника.
7. Далее в опару следует добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.
8. Добавить половину муки. Перемешать.
9. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
10. Добавить масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.
11. Втереть в тесто масло, продолжая замешивать.
12. Оставить тесто подходить на час в теплом месте. Вы можете поставить таймер.
13. Далее тесто нужно хорошо помять и снова оставить на час подходить.
14. После снова помять тесто и оставить подходить на 10 минут.
15. Сухофрукты тем временем залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой.
16. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.
17. Сформировать кулич и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.
18. Смазать пояса яйцом для румяной корочки.
19. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.
20. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной шпажки. Вставьте в тесто, если она останется сухой, это означает, что выпечка готова.
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