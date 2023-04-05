Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Кухня arrow Настоящее наслаждение: как приготовить кулич из заварного теста, который долго не черствеет arrow

Настоящее наслаждение: как приготовить кулич из заварного теста, который долго не черствеет

5 апреля 2023 20:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Заварной кулич, который долго не черствеет — проверенный рецепт на Пасху 2023
Кулич по этому рецепту просто тает во рту и долго остается мягким и нежным
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

К одному из самых главных христианских праздников Пасхи осталось совсем немного, поэтому пора определиться, что готовить и чем вкусненьким удивлять родных и близких. Конечно, невозможно представить этот праздник без пасхальной выпечки.

Предлагаем проверенный и вкусный рецепт кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет. Этим удивительным рецептом поделилась фудблогерка Мария Михальченко на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Как приготовить заварной кулич, который долго не черствеет

Что понадобится для заварки:  

  • мука — 100 г;
  • кипяток — 250 мл.

Какие ингредиенты нужны для опары:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • молоко — 250 мл;
  • дрожжи прессованные — 75 г.

Составляющие для теста:

  • сахар — 350 г;
  • желтки — 5 шт;
  • яйца — 5 шт;
  • ваниль — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • куркума — 0, 25 ч. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • мука — 1 кг;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 200 г.

Также дополнительно понадобятся:

  • мука — 1 ст. л.;
  • сухофрукты (изюм, финики, цукаты, сушеные вишни, курага и т.п. на свой вкус) — 250 г.

Рецепт заварной куличи на Пасху

Готовим кулич на заварном тесте пошагово:

1. Заварка делается очень легко: в просеянную в большую миску муку следует влить кипяток. Тщательно перемешивать до однородности лопаткой. Лучше брать силиконовую, гибкую.

2. Когда заварка станет теплой, можно приступить к приготовлению опары.

3. В чистую миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.

4. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки — это нормально.

5. Опару следует накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.

6. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры, а не сразу из холодильника.

7. Далее в опару следует добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.

8. Добавить половину муки. Перемешать.

9. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.

10. Добавить масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.

11. Втереть в тесто масло, продолжая замешивать.

12. Оставить тесто подходить на час в теплом месте. Вы можете поставить таймер.

13. Далее тесто нужно хорошо помять и снова оставить на час подходить.

14. После снова помять тесто и оставить подходить на 10 минут.

15. Сухофрукты тем временем залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой.

16. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.

17. Сформировать кулич и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.

18. Смазать пояса яйцом для румяной корочки.

19. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.

20. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной шпажки. Вставьте в тесто, если она останется сухой, это означает, что выпечка готова.

 

Предлагаем ознакомиться с другими рецептами вкусного кулича на Пасху:

  • Как приготовить быстрый дрожжевой кулич. На его приготовление вам понадобится всего час!
  • Как приготовить вкусный кулич по старинному рецепту украинских хозяек. Выпечка получается влажной, нежной и в меру сладкой.

Напомним, мы писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались. Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB