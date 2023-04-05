Заварной кулич, который долго не черствеет — проверенный рецепт на Пасху 2023

Кулич по этому рецепту просто тает во рту и долго остается мягким и нежным

К одному из самых главных христианских праздников Пасхи осталось совсем немного, поэтому пора определиться, что готовить и чем вкусненьким удивлять родных и близких. Конечно, невозможно представить этот праздник без пасхальной выпечки.

Предлагаем проверенный и вкусный рецепт кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет. Этим удивительным рецептом поделилась фудблогерка Мария Михальченко на своем канале в YouTube.

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Что понадобится для заварки:

мука — 100 г;

кипяток — 250 мл.

Какие ингредиенты нужны для опары:

сахар — 1 ст. л.;

молоко — 250 мл;

дрожжи прессованные — 75 г.

Составляющие для теста:

сахар — 350 г;

желтки — 5 шт;

яйца — 5 шт;

ваниль — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

куркума — 0, 25 ч. л.;

цедра 1 лимона;

мука — 1 кг;

масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 200 г.

Также дополнительно понадобятся:

мука — 1 ст. л.;

сухофрукты (изюм, финики, цукаты, сушеные вишни, курага и т.п. на свой вкус) — 250 г.

Готовим кулич на заварном тесте пошагово:

1. Заварка делается очень легко: в просеянную в большую миску муку следует влить кипяток. Тщательно перемешивать до однородности лопаткой. Лучше брать силиконовую, гибкую.

2. Когда заварка станет теплой, можно приступить к приготовлению опары.

3. В чистую миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.

4. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки — это нормально.

5. Опару следует накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.

6. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры, а не сразу из холодильника.

7. Далее в опару следует добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.

8. Добавить половину муки. Перемешать.

9. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.

10. Добавить масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.

11. Втереть в тесто масло, продолжая замешивать.

12. Оставить тесто подходить на час в теплом месте. Вы можете поставить таймер.

13. Далее тесто нужно хорошо помять и снова оставить на час подходить.

14. После снова помять тесто и оставить подходить на 10 минут.

15. Сухофрукты тем временем залить крутым кипятком, высушить и смешать с мукой.

16. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.

17. Сформировать кулич и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.

18. Смазать пояса яйцом для румяной корочки.

19. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.

20. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной шпажки. Вставьте в тесто, если она останется сухой, это означает, что выпечка готова.

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