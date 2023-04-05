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Як варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися, – поради експертів

5 квітня 2023 18:24
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як правильно варити яйця на Великдень – головні секрети
Фахівці розповіли, як правильно зварити яйця на Великдень.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Ні для кого не секрет, що головними атрибутами Великодня є писанки та крашанки, які не тільки прикрашають дім, а й виставляються на стіл як одна з основних страв цього свята. А для того, щоб яйця під час варіння не потріскалися та легко очистилися, потрібно знати декілька нюансів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сайт "Southern Living"

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Щоб яйця вийшли цілими після варіння та послужили для гарних писанок і крашанок, важливо розуміти, як їх правильно варити.

Спосіб правильного варіння яєць на Великдень

Перед початком варіння потрібно обрати каструлю, яка за розміром підійде для цього. Туди треба налити достатню кількість води, куди потім помістити яйця, які перед цим потрібно добре вимити. Яйця у каструлі повинні розташовуватися в один шар, а вода повинна покрити їх зверху мінімум на 2,5 сантиметра.

Як правильно варити яйця

Після цього треба поставити посуд з яйцями на вогонь і довести їх до кипіння. Коли вода добре прокипить, потрібно зменшити силу вогню та дати яйцям трохи побути у цій воді.

Важливо також розуміти, що переварити яйця ні в якому разі не можна. Щоб цього не допустити, можна поставити таймер на 12 хвилин. Цього часу буде достатньо для того, щоб зварити яйця так, щоб вони досягли ідеальної кондиції.

Як потрібно варити яйця

Після того, як яйця будуть готові, до каструлі потрібно налити холодної води, а щоб легше було очистити яйця, варто додати у воду трохи солі.

Яйця, які були зварені вкруту, можна тримати у холодильнику приблизно один тиждень. Яйця, що були вже пофарбовані, також можуть зберігатися в холодному місці мінімум один тиждень. Важливо зазначити, що фарбувати крашанки варто натуральними барвниками, які проникають на яйця.

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