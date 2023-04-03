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Розкрито секрети рум’яних дерунів: що важливо знати перед, під час та після приготування

3 квітня 2023 19:30
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Приготування дерунів – хитрощі, як краще це робити
Стало відомо, як краще приготувати деруни, щоб вони вийшли смачними та рум'яними
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Спеціалісти розповіли про те, як потрібно правильно готувати деруни, щоб вони вийшли рум’яними та ніжними. Справжнім хазяйкам розкрили корисні секрети, які варто знати перш, ніж починати готувати популярну страву.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на Pixel Inform.

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Секрети приготування смачних дерунів

  • Правильно підібрана картопля

Перш ніж готувати деруни, варто знати, що картопля для них повинна бути зрілою, міцною та з максимальним рівнем крохмалю. Ззовні картопля має бути шорстка, а зсередини жовтувата.

  • Правило натирання картоплі

Терка для натирання повинна мати маленькі отвори, завдяки яким суміш не темнітиме. Смачніше буде натерти картоплю своїми руками, але можна використати м’ясорубку або кухонний комбайн.

Як правильно зробити деруни

  • Додавання крохмалю

Після натирання картоплі потрібно додати до неї дві столові ложки крохмалю.

  • Додавання борошна

Якщо суміш з картоплі виявилася занадто рідкою, достатньо додати туди дві столові ложки борошна. Якщо цього не зробити, то картопляна суміш вийде "гумовою", тому важко буде приготувати смачні деруни.

  • Додавання спецій

До складу дерунів можна додати не тільки сіль та перець, до них можна покласти будь-які приправи, які подобаються. Завдяки цьому блюдо вийде смачніше та ароматніше.

Що слід додавати до суміші для дерунів

  • Правильне обсмажування

Перед приготуванням треба добре розігріти сковорідку з кераміки або чавуну з олією, яка повинна покрити картопляну суміш наполовину. Завдяки цьому можна приготувати хрумкі та рум’яні деруни, від яких буде захоплювати дух. 

  • Використання серветок

Після приготування дерунів їх варто покласти на паперові серветки, щоб прибрати багато жиру. Справа в тому, що серветки вбирають в себе зайву кількість жиру, тому деруни будуть приємними на смак.

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