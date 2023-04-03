Приготовление дерунов – хитрости, как лучше это делать

Стало известно, как лучше приготовить деруны, чтобы они получились вкусными и румяными.

Специалисты рассказали о том, как нужно правильно готовить деруны, чтобы они получились румяными и нежными. Настоящим хозяйкам раскрыли полезные секреты, которые следует знать прежде, чем начинать готовить популярное блюдо.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на Pixel Inform.

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Секреты приготовления вкусных дерунов

Правильно подобранный картофель

Прежде, чем готовить деруны, следует знать, что картофель для них должен быть зрелым, крепким и с максимальным уровнем крахмала. Снаружи картофель должен быть шершавый, а изнутри — желтоватый.

Правило натирания картофеля

Терка для натирания должна иметь маленькие отверстия, благодаря которым смесь не будет темнеть. Вкуснее будет натереть картошку своими руками, но можно использовать мясорубку или кухонный комбайн.

Добавление крахмала

После натирания картофеля нужно добавить к нему две столовые ложки крахмала.

Добавление муки

Если смесь из картофеля оказалась слишком жидкой, достаточно добавить туда две столовые ложки муки. Если этого не сделать, то картофельная смесь получится "резиновой", поэтому тяжело будет приготовить вкусные деруны.

Добавление специй

В состав дерунов можно добавить не только соль и перец, в них можно положить любые приправы, которые нравятся. Благодаря этому блюдо получится вкуснее и ароматнее.

Правильная обжарка

Перед приготовлением нужно хорошо разогреть сковороду из керамики или чугуна с растительным маслом, которое должно покрыть картофельную смесь наполовину. Благодаря этому можно приготовить хрустящие и румяные деруны, от которых будет захватывать дух.

Использование салфеток

После приготовления дерунов их следует положить на бумажные салфетки, чтобы убрать много жира. Дело в том, что салфетки впитывают в себя лишнее количество жира, поэтому деруны будут приятными на вкус.

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