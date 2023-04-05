Как правильно варить яйца на Пасху – главные секреты

Специалисты рассказали, как правильно сварить яйца на Пасху.

Ни для кого не секрет, что главными атрибутами Пасхи являются писанки и пасхальные яйца, которые не только украшают дом, но и выставляются на стол как одно из основных блюд этого праздника. А для того, чтобы яйца во время варки не потрескались и легко очистились, нужно знать несколько нюансов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Southern Living"

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Чтобы яйца получились целыми после варки и послужили для хороших писанок и пасхальных яиц, важно понимать, как их правильно варить.

Способ правильной варки яиц на Пасху

Перед началом варки нужно выбрать кастрюлю, которая по размеру подойдет для этого. Туда нужно налить достаточное количество воды, куда потом поместить яйца, которые перед этим нужно хорошо вымыть. Яйца в кастрюле должны размещаться в один слой, а вода должна покрыть их сверху минимум на 2,5 сантиметра.

После этого нужно поставить посуду с яйцами на огонь и довести до кипения. Когда вода хорошо прокипит, нужно уменьшить силу огня и дать яйцам немного побыть в этой воде.

Важно также понимать, что переварить яйца ни в коем случае нельзя. Чтобы этого не допустить, можно установить таймер на 12 минут. Этого времени будет достаточно для того, чтобы сварить яйца так, чтобы они добились идеальной кондиции.

После того, как яйца будут готовы, в кастрюлю нужно налить холодной воды, а чтобы легче было очистить яйца, следует добавить в воду немного соли.

Яйца, сваренные вкрутую, можно держать в холодильнике примерно одну неделю. Покрашенные яйца также могут храниться в холодном месте минимум одну неделю. Важно отметить, что красить пасхальные яйца следует натуральными красителями, которые проникают на яйца.

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