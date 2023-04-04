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Рецепт соковитого м'яса на Великдень: спосіб приготування в домашніх умовах

4 квітня 2023 14:30
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт соковитої шинки – прості поради до Великодня
Як приготувати соковиту шинку в домашніх умовах.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Однією з традиційних страв на столі у Великдень вважається домашня шинка, яку зазвичай справжні господині готують у духовці. Але так вона виходить досить сухою, тому важливо розуміти, як можна приготувати цей вид м’яса у цибулині зі спеціями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram фудблогера Аліни.

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Інгредієнти для соковитої шинки

Щоб приготувати запашне та соковите м’ясо, потрібно взяти:

  • один кілограм свинячої вирізки;
  • три літра води;
  • 50-100 грамів лушпиння цибулі;
  • 90 грамів солі;
  • одну цибулину.
  • одну головку часнику;
  • духмяний перець, лаврове листя, паприку, сухий часник – за смаком.

Спосіб приготування

Перш за все, треба взяти свинячу вирізку та очистити її, потім потрібно заповнити каструлю водою та додати до неї солі. Все це треба перемішати, після чого додати у воду м’ясо. Наступним кроком буде додати чисте лушпиння цибулі, лаврове листя, лук, часник та спеції.

Як приготувати соковиту шинку вдома

Далі треба накрити все це кришкою та відправити варити на вогонь на 2 години. Після того, як це все зварилося, потрібно помістити м’ясо разом з маринадом у темне прохолодне місце. Варто зазначити, що зробити це краще не на одну добу, а одразу на дві доби.

Вкінці достатньо дістати готову шинку з маринаду, яка вийшла соковитою та натуральною.

Рецепт соковитої шинки вдома

Цей простий спосіб зробить м’ясо запашним та м’яким, тому гості на Великдень будуть із задоволенням їсти його та просити рецепт цієї соковитої шинки.

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