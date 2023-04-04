Рецепт соковитої шинки – прості поради до Великодня

Як приготувати соковиту шинку в домашніх умовах.

Однією з традиційних страв на столі у Великдень вважається домашня шинка, яку зазвичай справжні господині готують у духовці. Але так вона виходить досить сухою, тому важливо розуміти, як можна приготувати цей вид м’яса у цибулині зі спеціями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram фудблогера Аліни.

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Інгредієнти для соковитої шинки

Щоб приготувати запашне та соковите м’ясо, потрібно взяти:

один кілограм свинячої вирізки;

три літра води;

50-100 грамів лушпиння цибулі;

90 грамів солі;

одну цибулину.

одну головку часнику;

духмяний перець, лаврове листя, паприку, сухий часник – за смаком.

Спосіб приготування

Перш за все, треба взяти свинячу вирізку та очистити її, потім потрібно заповнити каструлю водою та додати до неї солі. Все це треба перемішати, після чого додати у воду м’ясо. Наступним кроком буде додати чисте лушпиння цибулі, лаврове листя, лук, часник та спеції.

Далі треба накрити все це кришкою та відправити варити на вогонь на 2 години. Після того, як це все зварилося, потрібно помістити м’ясо разом з маринадом у темне прохолодне місце. Варто зазначити, що зробити це краще не на одну добу, а одразу на дві доби.

Вкінці достатньо дістати готову шинку з маринаду, яка вийшла соковитою та натуральною.

Цей простий спосіб зробить м’ясо запашним та м’яким, тому гості на Великдень будуть із задоволенням їсти його та просити рецепт цієї соковитої шинки.

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