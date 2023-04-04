Рецепт сочной ветчины – простые советы к Пасхе

Как приготовить сочную ветчину в домашних условиях.

Одним из традиционных блюд на столе на Пасху считается домашняя ветчина, которую обычно настоящие хозяйки готовят в духовке. Но так она получается достаточно сухой, поэтому важно понимать, как можно приготовить этот вид мяса в луковице со специями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram фудблогера Алины.

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Ингредиенты для сочной ветчины

Чтобы приготовить душистое и сочное мясо, нужно взять:

один килограмм свиной вырезки;

три литра воды;

50-100 грамм шелухи лука;

90 грамм соли;

одну луковицу;

одну головку чеснока;

душистый перец, лавровый лист, паприку, сухой чеснок – по вкусу.

Способ приготовления

Прежде всего, нужно взять свиную вырезку и очистить ее, затем нужно заполнить кастрюлю водой и добавить к ней соли. Все это нужно перемешать, после чего добавить в воду мясо. Следующим шагом будет добавить чистую шелуху лука, лавровый лист, лук, чеснок и специи.

Далее нужно накрыть все это крышкой и отправить варить на огонь на 2 часа. После того, как все это сварилось, нужно поместить мясо вместе с маринадом в темное прохладное место. Стоит отметить, что сделать это лучше не на одни сутки, а сразу на двое суток.

В конце достаточно достать готовую ветчину из маринада, которая получилась сочной и натуральной.

Этот простой способ сделает мясо душистым и мягким, поэтому гости на Пасху будут с удовольствием есть его и просить рецепт этой сочной ветчины.

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