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Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату

27 березня 2023 19:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Що приготувати зі шпинату — три рецепти найсмачніших страв
Пропонуємо вам дієтичні та дуже корисні рецепти зі шпинату, у які ви закохаєтеся
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Шпинат — корисний, смачний і низькокалорійний зелений листовий овоч, який доступний круглий рік. Він завоював популярність, оскільки легкий в приготуванні та прекрасний практично в будь-яких поєднаннях. 

У цій ми розповімо, як приготувати свіжий салат зі шпинатом, детокс-суп та вишукану фритату. 

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Які корисні властивості шпинату для організму людини

Як зазначають спеціалісти, шпинат багатий на вітаміни С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а також залізом, кальцієм, калієм, магнієм, натрієм, цинком. Він є рекордсменом за вмістом білка, більше його тільки в молодому горошку та квасолі.

Попри низьку калорійність, цей листовий овоч надовго насичує організм, а завдяки високому вмісту клітковини покращує метаболізм і допомагає худнути.

Регулярне вживання шпинату:

  • поліпшує роботу щитовидної залози;
  • налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує перистальтику;
  • виводить шлаки та токсини;
  • нормалізує рівень гемоглобіну у крові;
  • поліпшує якість шкіри, волосся, нігтів.

Які корисні властивості шпинату для організму людини

Ніжний та легкий салат зі шпинатом та яблуками — рецепт

Легкий салат можна приготувати як додаток до сніданку, обіду, вечері або як перекус. Він низькокалорійний, але добре насичує.

Для приготування вам знадобляться:

  • шпинат — 300 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • цибуля червона — 1/2 шт.;
  • горіхи — 50 г;
  • фета — 100-150 г;
  • олія — 80 мл;
  • лимонний сік — на свій смак;
  • гірчиця діжонська — 1 ст. л.;
  • сіль — на свій смак;
  • мелений чорний перець — на свій смак;
  • мед — 1 ч. л.

Готуємо салат зі шпинату покроково: 

  1. Виріжте у яблук серцевину, наріжте фрукти тонкими скибочками та збризніть лимонним соком.
  2. Наріжте цибулю тонкими півкільцями.
  3. Змішайте шпинат, яблука, цибулю, горіхи, покришіть 1/2 частину сиру.
  4. Далі робимо заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю, сіль, перець і мед. За бажанням можна додати трохи соєвого соусу. 
  5. Полийте салат заправкою, перемішайте і посипте сиром, що залишився.

Ніжний та легкий салат зі шпинатом та яблуками — рецепт

Детокс-суп зі шпинату, гороху та селери — рецепт 

Його гідно оцінять і дорослі, і діти. Користь цієї страви складно переоцінити: вона насичує організм мікроелементами та вітамінами, сприяє зниженню ваги та чудово очищає.

Інгредієнти:

  • шпинат — 400 г;
  • картопля — одна середня;
  • цибуля шалот — одна середня;
  • стебла селери — 2 шт.;
  • зелений горошок (свіжий або заморожений) — 200 г;
  • сіль та перець — на свій смак;
  • часник — 1 зуб.;
  • оливкова олія. 

Як приготувати детокс-суп зі шпинату: 

  1. Видаліть товсті стебла зі шпинату і промийте їх.
  2. Очистіть картоплю і наріжте її на кубики.
  3. Очистіть і наріжте лук-шалот.
  4. Очистіть та видаліть волокнисті частини селери. Поріжте її на шматочки.
  5. Наріжте дуже дрібно зубчик часнику.
  6. Налийте у форму для запікання оливкову олію та обсмажте часник, цибулю-шалот на середньому вогні. Коли цибуля стане напівпрозорою, додайте шпинат, картоплю, горох та селеру й протушіть три хвилини. 
  7. Далі додайте 1 л окропу. Приправте сіллю та перцем.
  8. Залишіть варитись на 15 хвилин. Страва буде готова. 

Як приготувати суп зі шпинатом

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Рецепт ніжної та легкої фритати зі шпинатом 

Ця страва ідеально підійде для сніданку й здивує своїм вишуканим смаком. 

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт.;
  • шпинат — 250 г;
  • твердий сир — 70 г;
  • оливкова олія 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх — на кінчику ножа
  • часник — 1 зуб.;
  • помідори чері — 3-4 шт.;
  • спеції, сіль та перець — на свій смак. 

Готуємо фрітату зі шпинатом покроково:

  1. Шпинат ретельно промити, очистити від стебел, просушити серветкою. Дуже дрібно нарізати.
  2. Подрібнити дуже дрібно часник. 
  3. У пательні розігріти оливкову олію, викласти туди шпинат та додати часник і мускатний горіх.
  4. Далі до шпинату додати соєвий соус. Тушкувати 4–5 хв. на середньому вогні.
  5. Злегка збити яйця. На середній терці натерти сир, додати до яєць. Перемішати.
  6. У миску до яєць та сиру викласти готовий шпинат.
  7. Круглу сковороду зі знімною ручкою змастити оливковою олією. Розігріти духовку до 170 градусів.
  8. Перелити в сковорідку яєчну масу. Смажити 3–5 хв., щоб схопився нижній шар.
  9. Викласти на поверхню фритати половинки помідорів чері. Випікати в духовці 5–7 хв.
  10. Готову фритату викласти на блюдо, прикрасити базиліком. Подавати гарячою.

Рецепт ніжної та легкої фрітати зі шпинатом

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