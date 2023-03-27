Що приготувати зі шпинату — три рецепти найсмачніших страв

Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату
Шпинат — корисний, смачний і низькокалорійний зелений листовий овоч, який доступний круглий рік. Він завоював популярність, оскільки легкий в приготуванні та прекрасний практично в будь-яких поєднаннях.
У цій ми розповімо, як приготувати свіжий салат зі шпинатом, детокс-суп та вишукану фритату.
-
Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян
-
Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни
-
Скільки відсотків маріупольців страждають на ПТСР через напад росії: дані дослідження
-
У москві затопило 12 будинків: мешканці стали заручниками свого ж житла
-
Алла Мазур розповіла про втрату близької людини та написала зворушливий пост
-
Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України
-
У Львові оцифрували знищений росіянами драмтеатр в Маріуполі
-
В росії відреагували на плани Вірменії щодо приєднання до Римського статуту МКС
-
Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі
-
У магазинах італійського п'ємонту з'явився хліб із львівського борошна
Які корисні властивості шпинату для організму людини
Як зазначають спеціалісти, шпинат багатий на вітаміни С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а також залізом, кальцієм, калієм, магнієм, натрієм, цинком. Він є рекордсменом за вмістом білка, більше його тільки в молодому горошку та квасолі.
Попри низьку калорійність, цей листовий овоч надовго насичує організм, а завдяки високому вмісту клітковини покращує метаболізм і допомагає худнути.
Регулярне вживання шпинату:
- поліпшує роботу щитовидної залози;
- налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує перистальтику;
- виводить шлаки та токсини;
- нормалізує рівень гемоглобіну у крові;
- поліпшує якість шкіри, волосся, нігтів.
Ніжний та легкий салат зі шпинатом та яблуками — рецепт
Легкий салат можна приготувати як додаток до сніданку, обіду, вечері або як перекус. Він низькокалорійний, але добре насичує.
Для приготування вам знадобляться:
- шпинат — 300 г;
- яблука — 2 шт.;
- цибуля червона — 1/2 шт.;
- горіхи — 50 г;
- фета — 100-150 г;
- олія — 80 мл;
- лимонний сік — на свій смак;
- гірчиця діжонська — 1 ст. л.;
- сіль — на свій смак;
- мелений чорний перець — на свій смак;
- мед — 1 ч. л.
Готуємо салат зі шпинату покроково:
- Виріжте у яблук серцевину, наріжте фрукти тонкими скибочками та збризніть лимонним соком.
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями.
- Змішайте шпинат, яблука, цибулю, горіхи, покришіть 1/2 частину сиру.
- Далі робимо заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю, сіль, перець і мед. За бажанням можна додати трохи соєвого соусу.
- Полийте салат заправкою, перемішайте і посипте сиром, що залишився.
Детокс-суп зі шпинату, гороху та селери — рецепт
Його гідно оцінять і дорослі, і діти. Користь цієї страви складно переоцінити: вона насичує організм мікроелементами та вітамінами, сприяє зниженню ваги та чудово очищає.
Інгредієнти:
- шпинат — 400 г;
- картопля — одна середня;
- цибуля шалот — одна середня;
- стебла селери — 2 шт.;
- зелений горошок (свіжий або заморожений) — 200 г;
- сіль та перець — на свій смак;
- часник — 1 зуб.;
- оливкова олія.
Як приготувати детокс-суп зі шпинату:
- Видаліть товсті стебла зі шпинату і промийте їх.
- Очистіть картоплю і наріжте її на кубики.
- Очистіть і наріжте лук-шалот.
- Очистіть та видаліть волокнисті частини селери. Поріжте її на шматочки.
- Наріжте дуже дрібно зубчик часнику.
- Налийте у форму для запікання оливкову олію та обсмажте часник, цибулю-шалот на середньому вогні. Коли цибуля стане напівпрозорою, додайте шпинат, картоплю, горох та селеру й протушіть три хвилини.
- Далі додайте 1 л окропу. Приправте сіллю та перцем.
- Залишіть варитись на 15 хвилин. Страва буде готова.
Пропонуємо також спробувати легкий весняний французький крем-суп з черемші.
Рецепт ніжної та легкої фритати зі шпинатом
Ця страва ідеально підійде для сніданку й здивує своїм вишуканим смаком.
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт.;
- шпинат — 250 г;
- твердий сир — 70 г;
- оливкова олія 2 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- мускатний горіх — на кінчику ножа
- часник — 1 зуб.;
- помідори чері — 3-4 шт.;
- спеції, сіль та перець — на свій смак.
Готуємо фрітату зі шпинатом покроково:
- Шпинат ретельно промити, очистити від стебел, просушити серветкою. Дуже дрібно нарізати.
- Подрібнити дуже дрібно часник.
- У пательні розігріти оливкову олію, викласти туди шпинат та додати часник і мускатний горіх.
- Далі до шпинату додати соєвий соус. Тушкувати 4–5 хв. на середньому вогні.
- Злегка збити яйця. На середній терці натерти сир, додати до яєць. Перемішати.
- У миску до яєць та сиру викласти готовий шпинат.
- Круглу сковороду зі знімною ручкою змастити оливковою олією. Розігріти духовку до 170 градусів.
- Перелити в сковорідку яєчну масу. Смажити 3–5 хв., щоб схопився нижній шар.
- Викласти на поверхню фритати половинки помідорів чері. Випікати в духовці 5–7 хв.
- Готову фритату викласти на блюдо, прикрасити базиліком. Подавати гарячою.
Раніше ми писали рецепт легкої закуски з запеченої молодої капусти. На приготування цієї страви піде менш як 20 хвилин!
Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.