Що приготувати зі шпинату — три рецепти найсмачніших страв

Пропонуємо вам дієтичні та дуже корисні рецепти зі шпинату, у які ви закохаєтеся

Шпинат — корисний, смачний і низькокалорійний зелений листовий овоч, який доступний круглий рік. Він завоював популярність, оскільки легкий в приготуванні та прекрасний практично в будь-яких поєднаннях.

У цій ми розповімо, як приготувати свіжий салат зі шпинатом, детокс-суп та вишукану фритату.

Які корисні властивості шпинату для організму людини

Як зазначають спеціалісти, шпинат багатий на вітаміни С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а також залізом, кальцієм, калієм, магнієм, натрієм, цинком. Він є рекордсменом за вмістом білка, більше його тільки в молодому горошку та квасолі.

Попри низьку калорійність, цей листовий овоч надовго насичує організм, а завдяки високому вмісту клітковини покращує метаболізм і допомагає худнути.

Регулярне вживання шпинату:

поліпшує роботу щитовидної залози;

налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує перистальтику;

виводить шлаки та токсини;

нормалізує рівень гемоглобіну у крові;

поліпшує якість шкіри, волосся, нігтів.

Ніжний та легкий салат зі шпинатом та яблуками — рецепт

Легкий салат можна приготувати як додаток до сніданку, обіду, вечері або як перекус. Він низькокалорійний, але добре насичує.

Для приготування вам знадобляться:

шпинат — 300 г;

яблука — 2 шт.;

цибуля червона — 1/2 шт.;

горіхи — 50 г;

фета — 100-150 г;

олія — 80 мл;

лимонний сік — на свій смак;

гірчиця діжонська — 1 ст. л.;

сіль — на свій смак;

мелений чорний перець — на свій смак;

мед — 1 ч. л.

Готуємо салат зі шпинату покроково:

Виріжте у яблук серцевину, наріжте фрукти тонкими скибочками та збризніть лимонним соком. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Змішайте шпинат, яблука, цибулю, горіхи, покришіть 1/2 частину сиру. Далі робимо заправку: змішайте олію, лимонний сік, гірчицю, сіль, перець і мед. За бажанням можна додати трохи соєвого соусу. Полийте салат заправкою, перемішайте і посипте сиром, що залишився.

Детокс-суп зі шпинату, гороху та селери — рецепт

Його гідно оцінять і дорослі, і діти. Користь цієї страви складно переоцінити: вона насичує організм мікроелементами та вітамінами, сприяє зниженню ваги та чудово очищає.

Інгредієнти:

шпинат — 400 г;

картопля — одна середня;

цибуля шалот — одна середня;

стебла селери — 2 шт.;

зелений горошок (свіжий або заморожений) — 200 г;

сіль та перець — на свій смак;

часник — 1 зуб.;

оливкова олія.

Як приготувати детокс-суп зі шпинату:

Видаліть товсті стебла зі шпинату і промийте їх. Очистіть картоплю і наріжте її на кубики. Очистіть і наріжте лук-шалот. Очистіть та видаліть волокнисті частини селери. Поріжте її на шматочки. Наріжте дуже дрібно зубчик часнику. Налийте у форму для запікання оливкову олію та обсмажте часник, цибулю-шалот на середньому вогні. Коли цибуля стане напівпрозорою, додайте шпинат, картоплю, горох та селеру й протушіть три хвилини. Далі додайте 1 л окропу. Приправте сіллю та перцем. Залишіть варитись на 15 хвилин. Страва буде готова.

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Рецепт ніжної та легкої фритати зі шпинатом

Ця страва ідеально підійде для сніданку й здивує своїм вишуканим смаком.

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

шпинат — 250 г;

твердий сир — 70 г;

оливкова олія 2 ст. л.;

соєвий соус — 1 ч. л.;

мускатний горіх — на кінчику ножа

часник — 1 зуб.;

помідори чері — 3-4 шт.;

спеції, сіль та перець — на свій смак.

Готуємо фрітату зі шпинатом покроково:

Шпинат ретельно промити, очистити від стебел, просушити серветкою. Дуже дрібно нарізати. Подрібнити дуже дрібно часник. У пательні розігріти оливкову олію, викласти туди шпинат та додати часник і мускатний горіх. Далі до шпинату додати соєвий соус. Тушкувати 4–5 хв. на середньому вогні. Злегка збити яйця. На середній терці натерти сир, додати до яєць. Перемішати. У миску до яєць та сиру викласти готовий шпинат. Круглу сковороду зі знімною ручкою змастити оливковою олією. Розігріти духовку до 170 градусів. Перелити в сковорідку яєчну масу. Смажити 3–5 хв., щоб схопився нижній шар. Викласти на поверхню фритати половинки помідорів чері. Випікати в духовці 5–7 хв. Готову фритату викласти на блюдо, прикрасити базиліком. Подавати гарячою.

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