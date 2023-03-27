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От легкого салата до детокс-супа: три удивительных рецепта из шпината

27 марта 2023 19:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить из шпината — три рецепта вкуснейших блюд
Предлагаем вам диетические и очень полезные рецепты из шпината, в которые вы влюбитесь
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Шпинат — полезный, вкусный и низкокалорийный зеленый листовой овощ, который доступен круглый год. Он завоевал популярность, поскольку легок в приготовлении и прекрасен практически в любых сочетаниях.

В этом мы расскажем, как приготовить свежий салат со шпинатом, детокс-суп и изысканную фриттату.

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Какие полезные свойства шпината для организма человека

Как отмечают специалисты , шпинат богат витаминами С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а также железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком. Он является рекордсменом по содержанию белка, больше его только в молодом горошке и фасоли.

Несмотря на низкую калорийность, этот листовой овощ надолго насыщает организм, благодаря высокому содержанию клетчатки улучшает метаболизм и помогает худеть.

Регулярное употребление шпината:

  • улучшает работу щитовидной железы;
  • налаживает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует перистальтику;
  • выводит шлаки и токсины;
  • нормализует уровень гемоглобина в крови;
  • улучшает качество кожи, волос, ногтей.

Какие полезные свойства шпината для организма человека

Нежный и легкий салат со шпинатом и яблоками.

Легкий салат можно приготовить как дополнение к завтраку, обеду, ужину или как перекус. Он низкокалорийный, но хорошо насыщает.

Для приготовления вам понадобятся:

  • шпинат — 300 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лук красный — 1/2 шт.;
  • орехи — 50 г;
  • фета — 100-150 г;
  • масло — 80 мл;
  • лимонный сок — по своему вкусу;
  • горчица дижонская — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • молотый черный перец — по своему вкусу;
  • мед — 1 ч. л.

Готовим салат из шпината пошагово:

  1. Вырежьте сердцевину в яблоки, нарежьте фрукты тонкими ломтиками и сбрызните лимонным соком.
  2. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  3. Смешайте шпинат, яблоки, лук, орехи, покрошите 1/2 часть сыра.
  4. Далее производим заправку: смешайте масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец и мед. По желанию можно добавить немного соевого соуса.
  5. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте оставшимся сыром.

Нежный и легкий салат со шпинатом и яблоками.

Детокс-суп из шпината, гороха и сельдерея.

Его оценят по достоинству и взрослые, и дети. Пользу этого блюда сложно переоценить: оно насыщает организм микроэлементами и витаминами, способствует снижению веса и отлично очищает.

Ингредиенты :

  • шпинат — 400 г;
  • картофель — один средний;
  • лук шалот — один средний;
  • стебли сельдерея — 2 шт.;
  • зеленый горошек (свежий или замороженный) — 200 г;
  • соль и перец — по своему вкусу;
  • чеснок — 1 зуб.;
  • оливковое масло.

Как приготовить детокс-суп из шпината:

  1. Удалите толстые стебли из шпината и промойте их.
  2. Очистите картофель и нарежьте его на кубики.
  3. Очистите и нарежьте лук-шалот.
  4. Очистите и удалите волокнистые части сельдерея. Порежьте ее на кусочки.
  5. Нарежьте очень мелко зубчик чеснока.
  6. Налейте в форму для запекания оливковое масло и обжарьте чеснок, лук-шалот на среднем огне. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте шпинат, картофель, горох и сельдерей и протушите три минуты.
  7. Далее добавьте 1 л кипятка. Приправьте солью и перцем.
  8. Оставьте вариться на 15 минут. Блюдо будет готово.

Как приготовить суп со шпинатом?

Предлагаем также попробовать легкий весенний французский крем-суп из черемши .

Рецепт нежной и легкой фритаты со шпинатом

Это блюдо идеально подойдет для завтрака и удивит своим изысканным вкусом.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • шпинат — 250 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • оливковое масло 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — на кончике ножа
  • чеснок — 1 зуб.;
  • помидоры черри — 3-4 шт.;
  • специи, соль и перец — по своему вкусу.

Готовим фритату со шпинатом пошагово:

  1. Шпинат тщательно промыть, очистить от стеблей, просушить салфеткой. Очень мелко порезать.
  2. Измельчить очень мелко чеснок.
  3. В сковороде разогреть оливковое масло, выложить шпинат и добавить чеснок и мускатный орех.
  4. Далее к шпинату добавить соевый соус. Тушить 4–5 мин. на среднем огне.
  5. Слегка взбить яйца. На средней терке натереть творог, добавить в яйца. Перемешать.
  6. В миску к яйцам и сыру выложить готовый шпинат.
  7. Круглую сковороду со съемной ручкой смазать оливковым маслом. Разогреть духовку до 170 градусов.
  8. Перелить в сковороду яичную массу. Жарить 3–5 мин., чтобы схватился нижний слой.
  9. Выложить на поверхность фритаты половинки помидоров черри. Выпекать в духовке 5-7 мин.
  10. Готовую фритату выложить на блюдо, украсить базиликом. Подавать горячим.

Рецепт нежной и легкой фритаты со шпинатом

Раньше мы писали рецепт легкой закуски из запеченной молодой капусты. На приготовление этого блюда уйдет менее 20 минут!

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