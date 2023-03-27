Что приготовить из шпината — три рецепта вкуснейших блюд

Предлагаем вам диетические и очень полезные рецепты из шпината, в которые вы влюбитесь

Шпинат — полезный, вкусный и низкокалорийный зеленый листовой овощ, который доступен круглый год. Он завоевал популярность, поскольку легок в приготовлении и прекрасен практически в любых сочетаниях.

В этом мы расскажем, как приготовить свежий салат со шпинатом, детокс-суп и изысканную фриттату.

Какие полезные свойства шпината для организма человека

Как отмечают специалисты , шпинат богат витаминами С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а также железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком. Он является рекордсменом по содержанию белка, больше его только в молодом горошке и фасоли.

Несмотря на низкую калорийность, этот листовой овощ надолго насыщает организм, благодаря высокому содержанию клетчатки улучшает метаболизм и помогает худеть.

Регулярное употребление шпината:

улучшает работу щитовидной железы;

налаживает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует перистальтику;

выводит шлаки и токсины;

нормализует уровень гемоглобина в крови;

улучшает качество кожи, волос, ногтей.

Нежный и легкий салат со шпинатом и яблоками.

Легкий салат можно приготовить как дополнение к завтраку, обеду, ужину или как перекус. Он низкокалорийный, но хорошо насыщает.

Для приготовления вам понадобятся:

шпинат — 300 г;

яблоки — 2 шт.;

лук красный — 1/2 шт.;

орехи — 50 г;

фета — 100-150 г;

масло — 80 мл;

лимонный сок — по своему вкусу;

горчица дижонская — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

молотый черный перец — по своему вкусу;

мед — 1 ч. л.

Готовим салат из шпината пошагово:

Вырежьте сердцевину в яблоки, нарежьте фрукты тонкими ломтиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Смешайте шпинат, яблоки, лук, орехи, покрошите 1/2 часть сыра. Далее производим заправку: смешайте масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец и мед. По желанию можно добавить немного соевого соуса. Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте оставшимся сыром.

Детокс-суп из шпината, гороха и сельдерея.

Его оценят по достоинству и взрослые, и дети. Пользу этого блюда сложно переоценить: оно насыщает организм микроэлементами и витаминами, способствует снижению веса и отлично очищает.

Ингредиенты :

шпинат — 400 г;

картофель — один средний;

лук шалот — один средний;

стебли сельдерея — 2 шт.;

зеленый горошек (свежий или замороженный) — 200 г;

соль и перец — по своему вкусу;

чеснок — 1 зуб.;

оливковое масло.

Как приготовить детокс-суп из шпината:

Удалите толстые стебли из шпината и промойте их. Очистите картофель и нарежьте его на кубики. Очистите и нарежьте лук-шалот. Очистите и удалите волокнистые части сельдерея. Порежьте ее на кусочки. Нарежьте очень мелко зубчик чеснока. Налейте в форму для запекания оливковое масло и обжарьте чеснок, лук-шалот на среднем огне. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте шпинат, картофель, горох и сельдерей и протушите три минуты. Далее добавьте 1 л кипятка. Приправьте солью и перцем. Оставьте вариться на 15 минут. Блюдо будет готово.

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Рецепт нежной и легкой фритаты со шпинатом

Это блюдо идеально подойдет для завтрака и удивит своим изысканным вкусом.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

шпинат — 250 г;

твердый сыр — 70 г;

оливковое масло 2 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

мускатный орех — на кончике ножа

чеснок — 1 зуб.;

помидоры черри — 3-4 шт.;

специи, соль и перец — по своему вкусу.

Готовим фритату со шпинатом пошагово:

Шпинат тщательно промыть, очистить от стеблей, просушить салфеткой. Очень мелко порезать. Измельчить очень мелко чеснок. В сковороде разогреть оливковое масло, выложить шпинат и добавить чеснок и мускатный орех. Далее к шпинату добавить соевый соус. Тушить 4–5 мин. на среднем огне. Слегка взбить яйца. На средней терке натереть творог, добавить в яйца. Перемешать. В миску к яйцам и сыру выложить готовый шпинат. Круглую сковороду со съемной ручкой смазать оливковым маслом. Разогреть духовку до 170 градусов. Перелить в сковороду яичную массу. Жарить 3–5 мин., чтобы схватился нижний слой. Выложить на поверхность фритаты половинки помидоров черри. Выпекать в духовке 5-7 мин. Готовую фритату выложить на блюдо, украсить базиликом. Подавать горячим.

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