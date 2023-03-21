Як приготувати весняний крем-суп з черемші — простий та вишуканий рецепт

Смак весни: як зварити вишуканий французький крем-суп з черемші — простий рецепт
Найпопулярніша весняна зелень, яка з'являється найпершою, — черемша. Цю ароматну та вишукану пряність використовують для приготування салатів, закусок, соусів тощо.
Новини.LIVE пропонує рецепт ніжного весняного французького крем-супу з черемшею, який легко приготувати навіть кухарю початківцю. Така страва неодмінно стане перлиною вашого весняного меню.
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Суп-пюре з черемшею — рецепт
Час приготування: 45 хвилин.
Калорійність: 57 ккал на 100 г.
Інгредієнти:
- черемша — 100-150 г;
- цибуля — одна середня;
- цибуля порей — у такій самій пропорції, як і ріпчаста цибуля;
- картопля — три середні (якщо ви не їсте картоплю, її можна замінити на зелений горошок, додавши 100 г);
- вершки 33% — 150 мл;
- біле сухе вино — 50 мл;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- соняшникова олія — 2-3 ст. л.;
- курячий бульйон — 2 л;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль та чорний мелений перець на свій смак.
Готуємо крем-суп з черемші покроково:
- Наріжте дрібно цибулю і цибулю-порей.
- Розігрійте на сковорідці рослинну олію з вершковим маслом. Коли піна від вершкового масла осяде, додайте обидва види цибулі й тушкуйте до м'якості.
- Картоплю поріжте кубиками та окремо від цибулі обсмажте в рослинній олії до напівготовності.
- Далі необхідно з'єднати цибулю з картоплею й додати вино, коли цибуля почне змінювати колір.
- Через три хвилини вміст пательні можна додавати в гарячий овочевий бульйон.
- Черемшу потрібно промити та просушити, відкласти чотири-шість листків останньої для прикраси, а решту дрібно порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю.
- Приправляємо сіллю та перцем й додаємо лавровий лист.
- Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером.
Як подавати крем-суп з черемші
Такий суп найкраще смакує гарячим. Можна додати грінки з багета, яйце пашот або дрібно порізане варене яйце. Також смак супу чудово доповнюватиме натертий пармезан або смажений бекон.
Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.
Також ми розповідали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.