Як приготувати весняний крем-суп з черемші — простий та вишуканий рецепт

Така страва стане перлиною вашого весняного меню!

Найпопулярніша весняна зелень, яка з'являється найпершою, — черемша. Цю ароматну та вишукану пряність використовують для приготування салатів, закусок, соусів тощо.

Новини.LIVE пропонує рецепт ніжного весняного французького крем-супу з черемшею, який легко приготувати навіть кухарю початківцю. Така страва неодмінно стане перлиною вашого весняного меню.

Суп-пюре з черемшею — рецепт

Час приготування: 45 хвилин.

Калорійність: 57 ккал на 100 г.

Інгредієнти:

черемша — 100-150 г;

цибуля — одна середня;

цибуля порей — у такій самій пропорції, як і ріпчаста цибуля;

картопля — три середні (якщо ви не їсте картоплю, її можна замінити на зелений горошок, додавши 100 г);

вершки 33% — 150 мл;

біле сухе вино — 50 мл;

вершкове масло — 1 ст. л.;

соняшникова олія — 2-3 ст. л.;

курячий бульйон — 2 л;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль та чорний мелений перець на свій смак.

Готуємо крем-суп з черемші покроково:

Наріжте дрібно цибулю і цибулю-порей. Розігрійте на сковорідці рослинну олію з вершковим маслом. Коли піна від вершкового масла осяде, додайте обидва види цибулі й тушкуйте до м'якості. Картоплю поріжте кубиками та окремо від цибулі обсмажте в рослинній олії до напівготовності. Далі необхідно з'єднати цибулю з картоплею й додати вино, коли цибуля почне змінювати колір. Через три хвилини вміст пательні можна додавати в гарячий овочевий бульйон. Черемшу потрібно промити та просушити, відкласти чотири-шість листків останньої для прикраси, а решту дрібно порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю. Приправляємо сіллю та перцем й додаємо лавровий лист. Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером.

Як подавати крем-суп з черемші

Такий суп найкраще смакує гарячим. Можна додати грінки з багета, яйце пашот або дрібно порізане варене яйце. Також смак супу чудово доповнюватиме натертий пармезан або смажений бекон.

Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.

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