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Смак весни: як зварити вишуканий французький крем-суп з черемші — простий рецепт

21 березня 2023 19:37
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати весняний крем-суп з черемші — простий та вишуканий рецепт
Така страва стане перлиною вашого весняного меню!
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Найпопулярніша весняна зелень, яка з'являється найпершою, — черемша. Цю ароматну та вишукану пряність використовують для приготування салатів, закусок, соусів тощо. 

Новини.LIVE пропонує рецепт ніжного весняного французького крем-супу з черемшею, який легко приготувати навіть кухарю початківцю. Така страва неодмінно стане перлиною вашого весняного меню.

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Суп-пюре з черемшею — рецепт 

Час приготування: 45 хвилин. 

Калорійність: 57 ккал на 100 г. 

Інгредієнти:

  • черемша — 100-150 г;
  • цибуля — одна середня;
  • цибуля порей — у такій самій пропорції, як і ріпчаста цибуля;
  • картопля — три середні (якщо ви не їсте картоплю, її можна замінити на зелений горошок, додавши 100 г);
  • вершки 33% — 150 мл;
  • біле сухе вино — 50 мл;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • соняшникова олія — 2-3 ст. л.;
  • курячий бульйон — 2 л;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль та чорний мелений перець на свій смак.

Суп-пюре з черемшею — рецепт

Готуємо крем-суп з черемші покроково: 

  1. Наріжте дрібно цибулю і цибулю-порей.
  2. Розігрійте на сковорідці рослинну олію з вершковим маслом. Коли піна від вершкового масла осяде, додайте обидва види цибулі й тушкуйте до м'якості.
  3. Картоплю поріжте кубиками та окремо від цибулі  обсмажте в рослинній олії до напівготовності. 
  4. Далі необхідно з'єднати цибулю з картоплею й додати вино, коли цибуля почне змінювати колір. 
  5. Через три хвилини вміст пательні можна додавати в гарячий овочевий бульйон. 
  6. Черемшу потрібно промити та просушити, відкласти чотири-шість листків останньої для прикраси, а решту дрібно порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю.
  7. Приправляємо сіллю та перцем й додаємо лавровий лист. 
  8. Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером.

Рецепт крем-супу з черемші - як готувати

Як подавати крем-суп з черемші

Такий суп найкраще смакує гарячим. Можна додати грінки з багета, яйце пашот або дрібно порізане варене яйце. Також смак супу чудово доповнюватиме натертий пармезан або смажений бекон.  

 

Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.  

Також ми розповідали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями. Про особливості приготування цієї страви розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

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