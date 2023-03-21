Как приготовить весенний крем-суп из черемши — простой и изысканный рецепт

Такое блюдо станет жемчужиной вашего весеннего меню!

Самая популярная весенняя зелень, которая появляется первой, — черемша. Эту ароматную и изысканную пряность используют для приготовления салатов, закусок, соусов.

Новини.LIVE предлагает рецепт нежного весеннего французского крем-супа с черемшей, который легко приготовить даже начинающему повару. Такое блюдо обязательно станет жемчужиной вашего весеннего меню.

Суп-пюре с черемшей — рецепт

Время приготовления: 45 минут.

Калорийность: 57 ккал на 100 грамм.

Ингредиенты:

черемша — 100-150 г;

лук — один средний;

лук порей — в такой же пропорции, как и репчатый лук;

картофель — три средних (если вы не едите картофель, его можно заменить на зеленый горошек, добавив 100 г);

сливки 33% — 150 мл;

белое сухое вино — 50 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

подсолнечное масло — 2-3 ст. л.;

куриный бульон — 2 л;

лавровый лист — 1 шт.;

соль и черный молотый перец по своему вкусу.

Готовим крем-суп из черемши пошагово:

Нарежьте мелко лук и лук-порей. Разогрейте на сковороде растительное масло со сливочным маслом. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука и потушите до мягкости. Картофель порежьте кубиками и отдельно от лука обжарьте в растительном масле до полуготовности. Далее необходимо соединить лук с картофелем и добавить вино, когда лук начнет менять цвет. Через три минуты содержимое сковороды можно добавлять в горячий овощной бульон. Черемшу нужно промыть и просушить, отложить четыре-шесть листьев последнего для украшения, а остальные мелко порезать. Добавляем зелень и сливки в кастрюлю. Приправляем солью и перцем и добавляем лавровый лист. Как только суп закипит, нужно снять кастрюлю с огня, достать лавровый лист и взбить содержимое блендером.

Как подавать крем-суп из черемши

Такой суп лучше подавать горячим. Можно добавить гренки из багета, яйцо пашот или мелко порезанное вареное яйцо. Также вкус супа будет прекрасно дополнять натертый пармезан или поджаренный бекон.

Напомним, мы писали три простых и быстрых рецепта весенних салатов с черемшей, которые подарят пользу и удивят своим непревзойденным вкусом.

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