Меню на Великдень 2023: які страви приготувати на свято

Святковий стіл на Великдень. Фото: AD Magazine

Незабаром українці будуть відзначати найсвітліше свято року — Великдень. До нього ми завжди готуємось заздалегідь і окрім традиційних страв намагаємося здивувати рідних та близьких чимось незвичним та смачненьким.

Щоб цей святковий стіл був багатим, різноманітним та смачним, ми підготували добірку традиційних страв та особливі рецепти на Великдень 2023.

Читайте також:

Яким має бути традиційний стіл на Великдень

За давньою традицією, на святковий стіл треба поставити 40 різноманітних страв — вони мають символізувати 40 днів посту.

Звісно, сьогодні навряд хтось дотримується цього правила, адже така кількість страв не буде з'їдена й просто зіпсується. Та й на приготування піде не один день.

Головними ж стравами та продуктами, які мають бути на столі є:

паска — символізує труну Господню;

сирна паска — символізує Голгофу;

писанки та крашанки — символізують нове життя;

м'ясо (ковбаса, запечена буженина або сало) — символізує жертви, що викупають гріхи людства;

домашнє вершкове масло або сир у формі овалу — символ первотвору, продукт, який не є створений людиною, а подарований природою.

Також традиційними для українців на це свято є наступні страви:

домашня запечена ковбаса;

шинка чи полядвиця;

шпондер (традиційна карпатська та галицька страва: м'ясистий свинячий підчеревок, запечений в печі на дровах або в духовці);

цвікли (гостренькі бурячки з тертим хроном, оцтом, сіллю, перцем);

плесканка (запечена страва з сиру);

холодець;

рибні та м’ясні пироги;

пляцки;

солодкі пироги.

Святковий стіл також не обходиться без:

хріну;

гірчиці;

солі;

вершкового масла.

Пити бажано тільки червоне вино, оскільки міцні напої не дуже пасують Великодню.

Що приготувати на Великдень 2023: рецепти пасок

Паска — це найважливіша святкова випічка. Щоб вона була смачною, потрібно ретельно дотримуватися рецепту її приготування.

Пропонуємо вам наступні рецепти паски на Великдень:

Що приготувати на Великдень 2023: рецепти страв

Пропонуємо добірку рецептів найпопулярніших страв на Великдень, яка включає м’ясні та рибні страви, а також закуски й салати.

Рецепт соковитого м'яса, запеченого в духовці

Інгредієнти:

свиняча вирізка — 1 кг;

сіль — 2 ч. л.;

часник — 1 шт. середнього розміру;

чорний перець на свій смак;

спеції до м'яса на свій смак;

лавровий лист;

Як готувати:

1. Частину часнику необхіно нарізати тонкими шматочками для шпигування, решту ріжемо дрібно для натирання м'яса зверху.

2. Робимо у м'ясі проколи, солимо, натираємо перцем, часником та спеціями, а потім починаємо шпигувати шматочками часнику з лавровим листом.

3. Перекладаємо м'ясо у форму для запікання. Закриваємо її харчовою плівкою і ставимо в холодне місце на 4 години.

4. Запікаємо м'ясо за температури 180-200 градусів протягом 1,5-2 годин, звичайно без плівки.

5. Протикаємо м'ясо зубочисткою, щоб зрозуміти його готовність. Якщо витікає прозора рідина — воно готове, якщо м'ясо кровить - необхідно запікати далі.

Також рекомендуємо рецепт соковитої шинки. Цей простий спосіб зробить м’ясо запашним та м’яким, тому гості на Великдень будуть із задоволенням їсти його та просити рецепт цієї соковитої шинки.

М'ясні рулетики з чорносливом: рецепт

Інгредієнти:

Яловичина – 600 г

Чорнослив – 250 г

Сир чедер – 50 г

Жир – 50 г

Сіль – на свій смак

Перець – на свій смак

Цукор – на свій смак

Сметана – 0.5 склянки

Як приготувати:

М'якуш яловичини нарізати скибочками, відбити, посипати сіллю, перцем, цукром. Посипте тертим сиром. Сир можна замінити відвареним рисом, тоді на кожну скибочку 1 столову ложку рису. В середину скибочок покласти очищений від кісточок, вимочений чорнослив. Скибочки м'яса згорнути рулетиками та перев'язати білою ниткою. Рулетики в розігрітому жирі обсмажити до коричневого кольору, зняти нитки, підлити трохи гарячої води, додати спеції та тушкувати до м'якості. До рідини, в якій тушкується м'ясо, додати сметану, гріти 5 хвилин. Подавати з відвареною картоплею і тушкованою морквою.

Святковий салат "Апетитний" із грушею

Інгредієнти:

шинка — 200 г;

груші — 2 шт.;

листя салату — пучок;

сир твердий — 200 г;

волоські горіхи — 100 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль.

Як приготувати салат на пасхальний стіл:

1. Сир дрібно натираємо.

2. Горіхи також рубаємо якомога дрібніше.

3. Листя салату краще порвати руками.

4. Шинку та груші ріжемо кубиками.

5. Для заправки змішуємо оливкову олію, гірчицю, лимонний сік та щіпку солі.

6. Всі інгредієнти змішуємо та заправляємо салат заправкою.

Як приготувати смачний десерт на Великдень: торт "Рижик"

Інгредієнти:

печиво — 300 г;

вершкове масло — 100 г;

яйце — 2 шт.;

сіль — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

борошно — 25 г;

цукор — 150 г;

сметана — 400 г;

вершкове масло — 60 г;

Спосіб приготування:

1. У блендері подрібніть шоколадне печиво. У мікрохвильовій печі розтопіть вершкове масло. Змішайте печиво з маслом, всипте 2/3 у форму і сформуйте дно з бортиками, поставте в холодильник на 10 хвилин.

2. Яйця, борошно, крохмаль, цукор, сіль помістіть у каструлю з товстим дном і перемішайте. Поставте на середній вогонь і перемішайте, поки не розчиниться цукор. Потім додайте сметану, перемішайте, поки не загусне, приберіть з вогню і додайте масло вершкове. Дайте крему трохи охолонути.

3. Готовий остиглий крем перекладіть у форму з печивом і зверху присипте печивом, що залишилося. Поставте торт у холодильник.

Також на Великдень можна приготувати наступні страви:

Нагадаємо, Новини.LIVE дізнавався, що категорично не можна класти до великоднього кошика, а що можна та варто освятити в церкві на свято.