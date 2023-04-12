Розкішна паска за старовинним рецептом Дарії Цвек: як готувати

Рецепт паски від української кулінарки Дарії Цвєк. Колаж: novyny.live

Скільки в Україні господинь та кулінарів, стільки ж й рецептів пасок: класичні, сирні, бездріжджові, швидкі. Хтось додає в тісто цукати, хтось поливає шоколадом — варіацій безліч. Проте цю святкову великодню випічку, безперечно, можна назвати легендарною. Вона завжди виходить ніжна й пухка.

Автором цього неперевершеного старовинного рецепта є відома українська кулінарка Дарія Цвєк.

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Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) — авторка низки популярних книг з рецептами родом з Тернопільської області.

Кулінарку називають королевою смаколиків, берегинею української кухні, авторкою бестселерів. Загалом було продано понад 5 млн примірників її книг серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Старовинний рецепт паски від Дарії Цвєк "Львівська баба"

Інгредієнти:

борошно — 750 г;

молоко — 300 мл;

жовтки — 8 шт.;

живі дріжджі — 50 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

родзинки — 50 г;

цукати — 50 г;

мигдаль — 3-5 шт.

Готуємо "Львівську бабу" покроково:

1. Всі складники майбутньої випічки мають бути кімнатної температури. Для початку беремо молоко, додаємо столову ложку цукру від загальної кількості й живі дріжджі. Їх можна розім'яти та перемішати дерев'яною ложечкою. Для того, щоб дріжджі спрацювали молоко має бути теплим — температура не вище 35 градусів. Опара має підходити 30-40 хвилин.

2. Далі переходимо до яєць. Слід добре відділити білок від жовтків.

3. Змішайте жовтки з цукром і ванільним цукром до однорідності.

4. Просійте борошно в окрему миску.

5. Влийте опару в просіяне борошно, додайте сіль і яєчну масу.

6. Перемішайте спочатку лопаткою, а потім руками. Коли тісто збереться в купку, додайте розтоплене не гаряче вершкове масло.

7. Тісто слід вимішувати допоки воно не буде легко відходити від рук.

8. Додайте цукати, родзинки, натертий на дрібній терці мигдаль.

9. Сформуйте тісто в кульку і дайте підійти в теплому місці протягом близько двох годин.

10. Обімніть тісто, знову перемішайте. Сформуйте маленькі кульки й вкладіть у форми, заповнюючи на 1/3 форми. Дайте підрости впродовж 20 хвилин.

11. Збийте яйце кімнатної температури та змастіть верхівки пасок.

12. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до зарум'янення. Перевірити готовність пасочки можна за допомогою дерев'яної шпажки. Встроміть у тісто, якщо вона залишиться сухою, це означає що випічка готова.

12. Охолодіть паски на решітці, покрийте глазур'ю за улюбленим рецептом і прикрасьте до смаку.

Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно пекти паски, щоб випічка вдалася гарною та смачною. Що про це кажуть церковні канони та українські традиції?

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