Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Готуємо справжню українську смакоту: рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк arrow

Готуємо справжню українську смакоту: рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк

12 квітня 2023 19:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Розкішна паска за старовинним рецептом Дарії Цвек: як готувати
Рецепт паски від української кулінарки Дарії Цвєк. Колаж: novyny.live
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Скільки в Україні господинь та кулінарів, стільки ж й рецептів пасок: класичні, сирні, бездріжджові, швидкі. Хтось додає в тісто цукати, хтось поливає шоколадом — варіацій безліч. Проте цю святкову великодню випічку, безперечно, можна назвати легендарною. Вона завжди виходить ніжна й пухка.

Автором цього неперевершеного старовинного рецепта є відома українська кулінарка Дарія Цвєк. 

Читайте також:

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) — авторка низки популярних книг з рецептами родом з Тернопільської області. 

Кулінарку називають королевою смаколиків, берегинею української кухні, авторкою бестселерів. Загалом було продано понад 5 млн примірників її книг серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Дарія Цвєк грає на флейті

Старовинний рецепт паски від Дарії Цвєк "Львівська баба"

Інгредієнти:

  • борошно — 750 г;
  • молоко — 300 мл;
  • жовтки — 8 шт.;
  • живі дріжджі — 50 г;
  • вершкове масло — 150 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • родзинки — 50 г;
  • цукати — 50 г;
  • мигдаль — 3-5 шт.

Старовинний рецепт паски від Дарії Цвєк "Львівська баба"

Готуємо "Львівську бабу" покроково: 

1. Всі складники майбутньої випічки мають бути кімнатної температури. Для початку беремо молоко, додаємо столову ложку цукру від загальної кількості й живі дріжджі. Їх можна розім'яти та перемішати дерев'яною ложечкою. Для того, щоб дріжджі спрацювали молоко має бути теплим — температура не вище 35 градусів. Опара має підходити 30-40 хвилин. 

2. Далі переходимо до яєць. Слід добре відділити білок від жовтків. 

3. Змішайте жовтки з цукром і ванільним цукром до однорідності.

4. Просійте борошно в окрему миску. 

5. Влийте опару в просіяне борошно, додайте сіль і яєчну масу.

6. Перемішайте спочатку лопаткою, а потім руками. Коли тісто збереться в купку, додайте розтоплене не гаряче вершкове масло.

7. Тісто слід вимішувати допоки воно не буде легко відходити від рук.

8. Додайте цукати, родзинки, натертий на дрібній терці мигдаль.

9. Сформуйте тісто в кульку і дайте підійти в теплому місці протягом близько двох годин.

10. Обімніть тісто, знову перемішайте. Сформуйте маленькі кульки й вкладіть у форми, заповнюючи на 1/3 форми. Дайте підрости впродовж 20 хвилин.

11. Збийте яйце кімнатної температури та змастіть верхівки пасок.

12. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до зарум'янення. Перевірити готовність пасочки можна за допомогою дерев'яної шпажки. Встроміть у тісто, якщо вона залишиться сухою, це означає що випічка готова. 

12. Охолодіть паски на решітці, покрийте глазур'ю за улюбленим рецептом і прикрасьте до смаку.

Рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк

 

Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно пекти паски, щоб випічка вдалася гарною та смачною. Що про це кажуть церковні канони та українські традиції? 

Пропонуємо також ознайомитися з різними рецептами смачних пасок на Великдень: 

  • Як приготувати смачну паску за старовинним рецептом українських господинь. Випічка виходить вологою, ніжною та в міру солодкою. 
  • Як приготувати швидку бездріжджову паску. На її приготування вам знадобиться лише година!
  • Як приготувати паску із заварного тіста, яка довго не черствітиме.
  • Як приготувати справжню сирну паску без запікання. Це неймовірний святковий десерт, що тане в роті! 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB