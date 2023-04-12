Розкішна паска за старовинним рецептом Дарії Цвек: як готувати

Готуємо справжню українську смакоту: рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк
Скільки в Україні господинь та кулінарів, стільки ж й рецептів пасок: класичні, сирні, бездріжджові, швидкі. Хтось додає в тісто цукати, хтось поливає шоколадом — варіацій безліч. Проте цю святкову великодню випічку, безперечно, можна назвати легендарною. Вона завжди виходить ніжна й пухка.
Автором цього неперевершеного старовинного рецепта є відома українська кулінарка Дарія Цвєк.
Хто така Дарія Цвєк
Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) — авторка низки популярних книг з рецептами родом з Тернопільської області.
Кулінарку називають королевою смаколиків, берегинею української кухні, авторкою бестселерів. Загалом було продано понад 5 млн примірників її книг серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Старовинний рецепт паски від Дарії Цвєк "Львівська баба"
Інгредієнти:
- борошно — 750 г;
- молоко — 300 мл;
- жовтки — 8 шт.;
- живі дріжджі — 50 г;
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- родзинки — 50 г;
- цукати — 50 г;
- мигдаль — 3-5 шт.
Готуємо "Львівську бабу" покроково:
1. Всі складники майбутньої випічки мають бути кімнатної температури. Для початку беремо молоко, додаємо столову ложку цукру від загальної кількості й живі дріжджі. Їх можна розім'яти та перемішати дерев'яною ложечкою. Для того, щоб дріжджі спрацювали молоко має бути теплим — температура не вище 35 градусів. Опара має підходити 30-40 хвилин.
2. Далі переходимо до яєць. Слід добре відділити білок від жовтків.
3. Змішайте жовтки з цукром і ванільним цукром до однорідності.
4. Просійте борошно в окрему миску.
5. Влийте опару в просіяне борошно, додайте сіль і яєчну масу.
6. Перемішайте спочатку лопаткою, а потім руками. Коли тісто збереться в купку, додайте розтоплене не гаряче вершкове масло.
7. Тісто слід вимішувати допоки воно не буде легко відходити від рук.
8. Додайте цукати, родзинки, натертий на дрібній терці мигдаль.
9. Сформуйте тісто в кульку і дайте підійти в теплому місці протягом близько двох годин.
10. Обімніть тісто, знову перемішайте. Сформуйте маленькі кульки й вкладіть у форми, заповнюючи на 1/3 форми. Дайте підрости впродовж 20 хвилин.
11. Збийте яйце кімнатної температури та змастіть верхівки пасок.
12. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до зарум'янення. Перевірити готовність пасочки можна за допомогою дерев'яної шпажки. Встроміть у тісто, якщо вона залишиться сухою, це означає що випічка готова.
12. Охолодіть паски на решітці, покрийте глазур'ю за улюбленим рецептом і прикрасьте до смаку.
Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно пекти паски, щоб випічка вдалася гарною та смачною. Що про це кажуть церковні канони та українські традиції?
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