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Щоб випічка вдалася: коли пекти паски на Великдень 2023

6 квітня 2023 14:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Великдень 2023 — коли можна пекти паски
За старих часів вірили, що форма і зовнішній вигляд готової паски підкажуть про майбутнє родини.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вже у наступну неділю, 16 квітня, українці святкуватимуть Великдень. За християнською традицією перед святковою датою необхідно спекти паску — одну з головних страв свята, символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь. 

Важливе питання, коли потрібно пекти паски, щоб випічка вдалася гарною та смачною. Розбираємося далі у статті. 

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В який день випікають паски за церковними канонами 

Як традицією, до Великодня починають готуватися у Страсну седмицю — останній тиждень перед святом. Саме в цей тиждень і печуть паски.

За церковними канонами, це дозволяється робити в середу, четвер та суботу. Тобто 12, 13 та 15 квітня. 

Велика субота — останній термін для приготування пасок, на саме свято вже нічого не випікають. 

За народною традицією паски найчастіше випікають у Чистий четвер. Випікати великодні паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками, не можна сваритися і кричати біля тіста.

За старих часів вірили, що форма і зовнішній вигляд готової паски підкажуть, що буде з сім'єю в майбутньому. Рівна паска означала любов і добробут, а негарна обіцяла сварки й розчарування.

В який день випікають паски за церковними канонами

Чи можна випікати паску на Страсну п'ятницю 

За церковними канонами, паски в Страсну п'ятницю не печуть. Оскільки це час жалоби, саме в цей день розіп'яли Ісуса Христа. 

Це не сувора заборона, проте служителі церкви не рекомендують займатися приготуванням їжі в Страсну п'ятницю.

Священнослужителі радять у цей день завітати до храму й помолитися, залишивши на якийсь час всі мирські турботи.

Чи можна випікати паску на Страсну п'ятницю

Коли випікати паски на Великдень — поради мольфарки 

Мольфарка Олена Стеценко поділилася таїнством приготування паски в її родині.

Ясновидиця розказала, що в її сім'ї заведено пекти паски саме у Страсну п’ятницю. Але робити це необхідно до 17 годин вечора. 

Стеценко підкреслює, до приготування пасок треба ставитися дуже відповідально.

Під час приготування великодньої страви дотримуються наступних правил: 

  • не можна користуватися ножем, оскільки тісто може сісти або ж випічка потріскається;
  • те, що обов'язково треба порізати готується заздалегідь у четвер;
  • коли готується паска, у домі має бути тиша, всі розмовляють пошепки й ходять навшпиньках;
  • не можна дивитися телевізор або грати в комп’ютерні ігри;
  • можна читати молитви або Біблію;
  • приготуванням займається вся родина, донька допомагає з випічкою, а син фарбує яйця, інші члени сім’ї збирають кошик.

За словами мольфарки, коли паски готові, а великодні кошики зібрані, уся сім'я відправляється до церкви, оскільки о 18 годині починається всенічна служба!

Коли випікати паски на Великдень — поради мольфарки

Нагадаємо, ми писали великодній рецепт бездріжджової паски, яка готується всього за одну годину. Випічка виходить дуже ніжною та смачною. 

Також ми розповідали про смачний рецепт паски із заварного тіста. Здоба виходить ніжна, повітряна, в міру солодка та волога, а найголовніше — довго не черствіє. 

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